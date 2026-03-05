Ársokk a német benzinkutakon – egyre nagyobb az autósok haragja a benzinárak miatt

Egyre emelkednek a benzinárak, ezzel pedig a népharag is növekszik Németországban, írja a legolvasottabb német napilap, a Bild. Egyesek megvárják, amíg leesik a benzinár, néhányan pedig inkább úgy döntenek, biciklire váltanak.

A benzinár. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A benzinkút-tulajdonosokat szidják a megemelkedett benzinárak miatt

Magyarországon és Európa más országaiban is emelkednek a benzinárak. Az iráni háború egy hete robbant ki, Németországban ennek hatására egy liter gázolaj máris több mint két euróba kerül, helyenként már a 2 és fél eurót (közel ezer forint) is elérte. A Német Benzinkút-tulajdonosok Szövetségének szóvivője, Herbert W. Rabl szerint ez zsarolás, hiszen jelenleg semmi ok nincs az áremelésre; legalább egy hétbe telik, mire a magas olajárak elérik Németországot.

Az olajóriások az autósok kárára tömik meg a zsebüket. Akik tehetik, jelentősen olcsóbb külföldi benzinkutakra váltanak, ahol már üzemanyaghiány, sőt rendőri beavatkozások is előfordultak. A német Bild több személlyel is interjút készített a magas üzemanyagárak kapcsán. Az emberek teljesen kiakadtak.

Nem tudtam, hogy ilyen drága az üzemanyag ennél a kútnál. Ez az ár felháborító és átverés. Nem tudom, miért ilyen magas – csak azért, mert lövöldözés folyik odalent. Képzelj el csak egy átlagos munkást, akinek autóval kell járnia dolgozni. Ez hatalmas csapást fog róni a pénzügyeikre. Nem is tankoltam meg teljesen. Csak a minimumot tankoltam, Ausztriában fogok újra tankolni.

– mondta egy 72 éves férfi, aki a bajorországi Passau közelében lévő Donautal-West Esso benzinkútnál tankolt. Ott egy liter gázolaj ára 2,49 euró.

A 63 éves Hussein G. Duisburgból származik, korábban a föld alatti bányákban dolgozott. 2013 óta Berlin-Mitte-ben él nyugdíjasként. Legjobb megoldásnak azt tartja, ha megvárja, amíg leesnek az árak.

Megdöbbentem. Tankolom a Mercedesemet dízellel. Egy hónappal ezelőtt még 1,57 eurót fizettem érte! Ma akartam tankolni, de végül mégsem. Várom, hogy újra csökkenjen az ár, bár nem hiszem, hogy így lesz. Ma csak kitakarítom az autómat.

– nyilatkozta Hussein G. a Bildnek. Mások számára pedig az az egyetlen megoldás, ha teljesen elhagyják az autós közlekedést és biciklire váltanak.

Elegem van, átállok biciklire. Már meghirdettem az autómat. Elegem van ebből a politikából. Amikor Merz sületlenségeit hallom, csak a kivándorlás jár az eszemben. A politikusaink semmit sem tesznek értünk, ez a nyugdíjpolitikájukból is látszik.

– mondta a Bildnek a 44 éves, hamburgi Hanno Möller mechatronikai mérnök, aki 5,27 liter E10-et tankolt egy benzinkútnál 10,17 euróért.