Rendszeres nemi élet menopauza idején? Így őrizheted meg az intimitást

Egy kutatás szerint a rendszeres nemi élet nemcsak az intimitást erősíti, hanem segíthet megelőzni azokat a kellemetlen panaszokat is, amelyek a menopauza idején és után gyakran jelentkeznek – például a szeméremtesti fájdalmat, irritációt vagy szárazságot.
Egy, a Menopause című folyóiratban megjelent tanulmány a menopauza idején tapasztalható, úgynevezett genitourináris szindrómára (GSM) hívja fel a figyelmet, amely a hormoncsökkenés következtében alakul ki, és nemcsak a nők nemi életét, hanem az életminőségüket és az egészségüket is befolyásolhatja. A menopauza alatt és után gyakran előforduló tünetegyüttes hátterében pontosan az ösztrogén- és más nemi hormonok szintjének csökkenése áll. A tünetek közé tartozik:
Ezek nemcsak az együttléteket, hanem az életminőséget is jelentősen befolyásolhatják. A GSM előfordulása a nők 40-es éveitől kezdve egyre gyakoribb.
A kutatás célja az volt, hogy felmérje: van-e összefüggés a nemi aktivitás rendszeressége és a GSM tüneteinek intenzitása között.
Az eredmények szerint a rendszeresen aktív nők körében jóval ritkábban jelentkezett hüvelyszárazság és irritáció, valamint fájdalmat is kevésbé tapasztaltak az aktusok során.
Nem meglepő, hogy a kor előrehaladtával csökken a rendszeres együttlétek száma. A kutatásban a női nemi funkciót mérő teszt is ezt mutatta: a vágy, az izgalom pontszámai a korral csökkentek. Érdekes eredmény volt azonban, hogy az orgazmussal kapcsolatos, valamint az általános elégedettség szintje nem romlott jelentősen. Ez arra utal, hogy bár a test változik, az öröm megélésének képessége és a testi-lelki kötődés megőrizhető.
A rendszeres örömszerzés – akár partnerrel, akár önkielégítés formájában – fokozza a vérkeringést a kismedencében, segíti a hüvely rugalmasságának megőrzését, és hozzájárulhat a természetes nedvesedés fenntartásához. Ez hosszú távon mérsékelheti a GSM tüneteit.
A tanulmány eredményei jól mutatják, mennyire fontos a GSM időben való felismerése és kezelése. A felmérésben résztvevőknek mindössze 2,9 százaléka használt hormonterápiát, pedig a helyileg alkalmazott, alacsony dózisú hüvelyi ösztrogén biztonságos és nagyon hatékony módja annak, hogy enyhítsük azokat a kellemetlen tüneteket – például a fájdalmat –, amelyek miatt sok nő kerüli az együttlétet menopauza idején
– magyarázta dr. Monica Christmas, a Menopauza Társaság orvosigazgató-helyettese.
A kutatás üzenete tehát egyértelmű: a rendszeres együttlét nemcsak örömforrás, hanem segíthet megőrizni az intim egészséget is, valamint csökkentheti a menopauzával összefüggő kellemetlen tünetek kialakulását.
