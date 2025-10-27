Rendszeres nemi élet menopauza idején? Így őrizheted meg az intimitást

Egy kutatás szerint a rendszeres nemi élet nemcsak az intimitást erősíti, hanem segíthet megelőzni azokat a kellemetlen panaszokat is, amelyek a menopauza idején és után gyakran jelentkeznek – például a szeméremtesti fájdalmat, irritációt vagy szárazságot.

Nem csak a kilókkal kell küzdeni menopauza idején, más kihívások is várnak.

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

A GSM – egy kevésbé ismert, de gyakori jelenség

Egy, a Menopause című folyóiratban megjelent tanulmány a menopauza idején tapasztalható, úgynevezett genitourináris szindrómára (GSM) hívja fel a figyelmet, amely a hormoncsökkenés következtében alakul ki, és nemcsak a nők nemi életét, hanem az életminőségüket és az egészségüket is befolyásolhatja. A menopauza alatt és után gyakran előforduló tünetegyüttes hátterében pontosan az ösztrogén- és más nemi hormonok szintjének csökkenése áll. A tünetek közé tartozik:

hüvelyszárazság,

viszketés,

égő érzés,

fájdalom együttlét közben,

a bőr elvékonyodása és érzékenysége az intim területeken,

vizelési panaszok.

Ezek nemcsak az együttléteket, hanem az életminőséget is jelentősen befolyásolhatják. A GSM előfordulása a nők 40-es éveitől kezdve egyre gyakoribb.

Mit vizsgált a tanulmány?

A kutatás célja az volt, hogy felmérje: van-e összefüggés a nemi aktivitás rendszeressége és a GSM tüneteinek intenzitása között.

Rendszeres nemi életnek azt tekintették, ha az elmúlt három hónapban volt együttlét.

Alacsony aktivitásúnak számított, aki az elmúlt évben élt ugyan nemi életet, de az utóbbi három hónapban nem.

Az eredmények szerint a rendszeresen aktív nők körében jóval ritkábban jelentkezett hüvelyszárazság és irritáció, valamint fájdalmat is kevésbé tapasztaltak az aktusok során.

Az életkor hatása

Nem meglepő, hogy a kor előrehaladtával csökken a rendszeres együttlétek száma. A kutatásban a női nemi funkciót mérő teszt is ezt mutatta: a vágy, az izgalom pontszámai a korral csökkentek. Érdekes eredmény volt azonban, hogy az orgazmussal kapcsolatos, valamint az általános elégedettség szintje nem romlott jelentősen. Ez arra utal, hogy bár a test változik, az öröm megélésének képessége és a testi-lelki kötődés megőrizhető.