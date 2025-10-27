BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Rendszeres nemi élet menopauza idején? Így őrizheted meg az intimitást

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 21:30
együttlétmenopauzabetegség
A menopauza sok nő életében új fejezetet nyit – és nem mindig a legkönnyebbet. A hormonális változások átalakítják a test működését, azzal együtt a nemi életet is. Van azonban egy jó hírünk: a rendszeres együttlét segíthet megelőzni a kellemetlen lelki és fizikai panaszokat menopauza idején is.
Egy kutatás szerint a rendszeres nemi élet nemcsak az intimitást erősíti, hanem segíthet megelőzni azokat a kellemetlen panaszokat is, amelyek a menopauza idején és után gyakran jelentkeznek – például a szeméremtesti fájdalmat, irritációt vagy szárazságot. 

A GSM – egy kevésbé ismert, de gyakori jelenség

Egy, a Menopause című folyóiratban megjelent tanulmány a menopauza idején tapasztalható, úgynevezett genitourináris szindrómára (GSM) hívja fel a figyelmet, amely a hormoncsökkenés következtében alakul ki, és nemcsak a nők nemi életét, hanem az életminőségüket és az egészségüket is befolyásolhatja. A menopauza alatt és után gyakran előforduló tünetegyüttes hátterében pontosan az ösztrogén- és más nemi hormonok szintjének csökkenése áll. A tünetek közé tartozik:

  • hüvelyszárazság,
  • viszketés,
  • égő érzés,
  • fájdalom együttlét közben,
  • a bőr elvékonyodása és érzékenysége az intim területeken,
  • vizelési panaszok.

Ezek nemcsak az együttléteket, hanem az életminőséget is jelentősen befolyásolhatják. A GSM előfordulása a nők 40-es éveitől kezdve egyre gyakoribb.

Mit vizsgált a tanulmány?

A kutatás célja az volt, hogy felmérje: van-e összefüggés a nemi aktivitás rendszeressége és a GSM tüneteinek intenzitása között.

  • Rendszeres nemi életnek azt tekintették, ha az elmúlt három hónapban volt együttlét.
  • Alacsony aktivitásúnak számított, aki az elmúlt évben élt ugyan nemi életet, de az utóbbi három hónapban nem.

Az eredmények szerint a rendszeresen aktív nők körében jóval ritkábban jelentkezett hüvelyszárazság és irritáció, valamint fájdalmat is kevésbé tapasztaltak az aktusok során.

Az életkor hatása

Nem meglepő, hogy a kor előrehaladtával csökken a rendszeres együttlétek száma. A kutatásban a női nemi funkciót mérő teszt is ezt mutatta: a vágy, az izgalom pontszámai a korral csökkentek. Érdekes eredmény volt azonban, hogy az orgazmussal kapcsolatos, valamint az általános elégedettség szintje nem romlott jelentősen. Ez arra utal, hogy bár a test változik, az öröm megélésének képessége és a testi-lelki kötődés megőrizhető.

Miért segíthet a rendszeres együttlét?

A rendszeres örömszerzés – akár partnerrel, akár önkielégítés formájában – fokozza a vérkeringést a kismedencében, segíti a hüvely rugalmasságának megőrzését, és hozzájárulhat a természetes nedvesedés fenntartásához. Ez hosszú távon mérsékelheti a GSM tüneteit.

A hormonpótlás szerepe menopauza idején

A tanulmány eredményei jól mutatják, mennyire fontos a GSM időben való felismerése és kezelése. A felmérésben résztvevőknek mindössze 2,9 százaléka használt hormonterápiát, pedig a helyileg alkalmazott, alacsony dózisú hüvelyi ösztrogén biztonságos és nagyon hatékony módja annak, hogy enyhítsük azokat a kellemetlen tüneteket – például a fájdalmat –, amelyek miatt sok nő kerüli az együttlétet menopauza idején

– magyarázta dr. Monica Christmas, a Menopauza Társaság orvosigazgató-helyettese. 

A kutatás üzenete tehát egyértelmű: a rendszeres együttlét nemcsak örömforrás, hanem segíthet megőrizni az intim egészséget is, valamint csökkentheti a menopauzával összefüggő kellemetlen tünetek kialakulását. 

