Feldobnád a megszokottá vált együttlétet? Kapj le egy csintalan olvasnivalót nagymamád könyvespolcáról

Habár a fülledt történetek, mesék és elbeszélések az emberi történelem során mindig is népszerűek voltak, a pajzán olvasnivalók talán most élik igazi reneszánszukat. A régi időkben erre a műfajra bűnös élvezetként tekintettek, ennek ellenére kelendőek voltak, ma már azonban lazább a megítélés, és bárki szabadon a kezébe veheti a pajzán köteteket, melyek elsősorban a női olvasók körében népszerűek.

Feldobnád az unalmas együttlétet? Olvass izgalmas, érzéki történeteket!

Fotó: DexonDee / shutterstock

Érzéki történetek olvasása: előnyök sorát hozhatja magával az együttlétben

Nicoletta Heidegger terapeuta és párkapcsolati szakember szerint az ilyen jellegű olvasnivalók azért annyira népszerűek a nők körében, mert nagyrészt női szerzők írják őket, ezért a hölgyek örömei is állnak a középpontban. Az érzéki történetek általában érzékletes nyelven írják le a testi közeledést, az intimitást és a vágyakozást, így az olvasó könnyebben ráhangolódhat a saját érzéseire. Az írott érzéki történetek ilyen módon segíthet az önfelfedezésben, az önismeretben, az önbizalom kialakulásában, illetve erősítésében, a vágyak meghatározásában, egyszóval a házasság fenntartásában. Ezek a történetek ráadásul bővelkednek a forró energiákban, amik aztán a hálószobába is beférkőzhetnek.

Érzéki olvasnivalók a párkapcsolatban

A közös olvasás, vagy egy-egy történet megosztása a partnerrel izgalmas új utakat nyithat meg. A vágyakról beszélni sokak számára nehéz, viszont egy könyv vagy novella kapcsán elindított beszélgetés természetesebb, kevésbé feszélyezett mód lehet arra, hogy megnyíljunk, őszintén megosszuk a gondolatainkat, és felélesszük az unalmassá vált együttlétünket.

Az együtt megélt ilyen fajta olvasási élmény könnyen válhat előjátékká is, és pluszt adhat az együttlétekhez. Kíváncsiságot, játékosságot vihet bele, kreatív ötletekkel gazdagíthatja a párt, ami végső soron színesítheti az együttlétet, és megszakíthatja az esetleges rutint. Az ilyen inspirációk nem feltétlenül jelentik azt, hogy mindent ki is kell próbálni, de az új gondolatok megvitatása és közös fantáziálás önmagában is izgalmat csempészhet a mindennapokba. Ennek ellenére Heidegger szerint az érzéki regényekkel azonban érdemes óvatosnak lenni, hiszen irreális képet festhetnek a kapcsolatokról, és túlzott elvárásokat ébreszthetnek az olvasókban az együttlét és párkapcsolati viszony tekintetében.