Ettől neked is megjön a kedved – Íme az együttlét 7 meglepő egészségügyi előnye

Az együttlét, néhány szenvedélyes pillanat nemcsak a kapcsolatot erősíti, hanem a testedre és a lelkedre is jótékony hatással van. A tudósok szerint az együtt töltött pillanatok nemcsak boldogsághormonokat szabadítana fel, hanem támogatják az immunrendszert, javítják az alvást és még a szívednek is jót tesznek. Érdemes tehát nemcsak érzelmi, hanem egészségügyi okokból is időt szánni rá – hiszen kevés természetesebb és kellemesebb „gyógymód” létezik ennél.

A rendszeres, örömteli együttlétnek több egészségügyi hozadéka is van: ismerd meg őket!

Fotó: PeopleImages

Az együttlét 7 csodás előnye az egészségedre:

1. Az együttlét a legkellemesebb testedzés

Igen, jól olvastad: az együttlét mozgás. Egy kutatás szerint azok a férfiak, akik hetente legalább kétszer hancúroztak, kisebb eséllyel szenvedtek szív- és érrendszeri betegségekben, mint azok, akik havonta csak egyszer (vagy még ritkábban) éltek nemi életet. Egy másik tanulmány szerint azok a szívinfarktuson átesett emberek, akik a felépülés után folytatták az intim házaséletüket, 35%-kal kisebb eséllyel haltak meg az elkövetkező 20 évben. És hogy mennyi kalóriát égetsz el egy együttlét alatt? Férfiaknál átlagosan 4, nőknél 3 kalória percenként. Egy 25 perces összebújás már simán felér egy edzéssel. Csak sokkal szórakoztatóbb.

2. Menstruációs fájdalom ellen

Bár elsőre furcsán hangozhat, ez a fajta örömteli tevékenység valóban enyhítheti a menstruációs görcsöket. Egy nem hivatalos felmérés szerint a nők 70%-a számolt be arról, hogy a rendszeres önkényeztetés csökkentette a menstruációs fájdalmak intenzitását. És még csak nem is kell hozzá aktus, a csúcsra jutás már önmagában csodákra képes. Fura, de már az is segíthet, ha csak ránézel a szerelmed fényképére. És ez már laboratóriumi körülmények között is bizonyítottan fájdalomcsillapító hatású!

3. Stresszcsökkentő

Feszültség, idegeskedés, nyomás a munkahelyen? Irány az ágy! A huncut percek növelik az endorfin és oxitocin szintet, miközben csökkenti a stresszhormonok, például a kortizol mennyiségét. Ráadásul egy kisebb kutatás szerint a szeretkezés után mért vérnyomás is alacsonyabb volt, különösen akkor, ha az élmény valóban kellemes volt. Szóval, ez a fajta örömteli kikapcsolódás nemcsak a kedvedet dobja fel, hanem a vérnyomásodat is helyrehozza.

4. A prosztatád is hálás lesz

A férfiak számára külön jó hír, hogy a gyakori ejakuláció akár a prosztatarák kockázatát is csökkentheti. Egy nagyszabású amerikai kutatás szerint azok a férfiak, akik havonta több mint 21 alkalommal éltek nemi életet vagy nyúltak magukhoz, 20%-kal kisebb eséllyel betegedtek meg prosztatarákban. Bár további kutatások még szükségesek, az eddigi eredmények biztatóak.

5. Az alvásminőségre is jó hatással van

Ismerős az érzés, amikor egy kiadós szeretkezés után elnyom az álom? Az együttlét után felszabaduló oxitocin, prolaktin és endorfinok mind hozzájárulnak a békés szundikáláshoz. A jó alvás viszont másnap növeli a további vágyat. Egy tanulmány szerint a hosszabb alvásidő a nőknél egyenes arányban állt a másnapi vágy fokozódásával. Tehát minél jobban alszol, annál inkább kívánod az együttlétet, és fordítva.

6. Boldogság, örömteli házasélet

Nem véletlen, hogy egy kielégítő szeretkezés után rózsaszínben látjuk a világot. Az együttlét közben és után felszabaduló boldogsághormonok, mint a dopamin vagy a szerotonin, valódi hangulatjavítók. Egy kutatás szerint a párok még 48 órával a huncutkodás után is érzik azt az együttlét utáni boldog, intim állapotot, ami erősíti az összetartozás érzését és hosszú távon is jót tesz a kapcsolatnak.

7. Ragyogó bőr

A híres „együttlét utáni ragyogás” nem csak legenda, valóban létezik. A fokozott vérkeringés élénkíti a bőrt, kipirult arcot és egészséges ragyogást eredményez. Ráadásul a jobb alvás és kevesebb stressz hosszú távon láthatóan fiatalít. Ki gondolta volna, hogy a bőrödnek is jót tesz, ha jól érzed magad a bőrödben?