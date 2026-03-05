Kamerák előtt omlott össze a TV2 sztárja: "Undorítóan gusztustalan!"

Nem lehet azt mondani, hogy ne alakulna izgalmasan a Séfek Séfe 2026-os évada: már túl vagyunk jó pár balhén, összetűzésen, sőt, az első kizárás is megtörtént, miután A Nagy Ő-ben megismert Princess Szabina tettlegességre vetemedett.

Orosz Mirella úgy érezte, neki ér véget a Séfek Séfe Fotó: TV2

Most pedig épp a Szabina-botrány másik szereplője, Orosz Mirella került reflektorfénybe. Ugyan ezúttal nem keveredett konfliktusba senkivel, sajnos nem úgy alakult a nap számára, ahogy azt tervezte. Biztos volt benne: a séfek hazaküldik.

A Séfek Séfe versenyzője sírva omlott össze

A Krausz Gábor vezette fekete csapatnak nagyon nem sikerült jól a legutóbbi adásban a csapatfőzés, emiatt egyéniben is bizonyítaniuk kellett a játékosoknak. Mirellának a pulykahús jutott, amit eleve csalódottan vett tudomásul, ő ugyanis azt hitte, csirkemellet hozott ki a piactérről. A baj azonban csak ezután jött. Az egyre idegesebb és feszültebb játékos egy pillanatban egy teljes köretelemet lelökött a konyhapultról. Ekkor már meg volt róla győződve, hogy semmit sem lesz képes feltálalni a séfeknek. Sírva fakadt, a többiek biztatására azonban csak összeszedte magát. Végül kész lett a tányérja, bár nagy sikert nem aratott.

Mirella akkor is végig a könnyeivel küszködött, amíg a séfek az ételeket kóstolták. "Nagyon rossz lett az ételem, undorítóan gusztustalanul is lett kitálalva" - fogalmazott önkritikusan. Meglepő módon végül ugyan a legrosszabbak közé került, de mégis folytathatta a séfek Séfe versenyét.