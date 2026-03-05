Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Adrián, Adorján névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kamerák előtt omlott össze a TV2 sztárja: "Undorítóan gusztustalan!"

verseny
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 09:25
séfek séfeTV2
Áll a bál. Biztos volt benne a versenyző, hogy ő távozik a Séfek Séfe játékából.

Nem lehet azt mondani, hogy ne alakulna izgalmasan a Séfek Séfe 2026-os évada: már túl vagyunk jó pár balhén, összetűzésen, sőt, az első kizárás is megtörtént, miután A Nagy Ő-ben megismert Princess Szabina tettlegességre vetemedett

Orosz Mirella úgy érezte, neki ér véget a Séfek Séfe
Orosz Mirella úgy érezte, neki ér véget a Séfek Séfe  Fotó: TV2

Most pedig épp a Szabina-botrány másik szereplője, Orosz Mirella került reflektorfénybe. Ugyan ezúttal nem keveredett konfliktusba senkivel, sajnos nem úgy alakult a nap számára, ahogy azt tervezte. Biztos volt benne: a séfek hazaküldik.

A Séfek Séfe versenyzője sírva omlott össze

A Krausz Gábor vezette fekete csapatnak nagyon nem sikerült jól a legutóbbi adásban a csapatfőzés, emiatt egyéniben is bizonyítaniuk kellett a játékosoknak. Mirellának a pulykahús jutott, amit eleve csalódottan vett tudomásul, ő ugyanis azt hitte, csirkemellet hozott ki a piactérről. A baj azonban csak ezután jött. Az egyre idegesebb és feszültebb játékos egy pillanatban egy teljes köretelemet lelökött a konyhapultról. Ekkor már meg volt róla győződve, hogy semmit sem lesz képes feltálalni a séfeknek. Sírva fakadt, a többiek biztatására azonban csak összeszedte magát. Végül kész lett a tányérja, bár nagy sikert nem aratott.

Mirella akkor is végig a könnyeivel küszködött, amíg a séfek az ételeket kóstolták. "Nagyon rossz lett az ételem, undorítóan gusztustalanul is lett kitálalva" - fogalmazott önkritikusan. Meglepő módon végül ugyan a legrosszabbak közé került, de mégis folytathatta a séfek Séfe versenyét.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu