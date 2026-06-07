Rubint RékaAmbrus AttilaExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Róbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A legjobb szempillaspirált használó nő.

Allergiás vagy a műszempillára? Ezt az 5 spirált vesd be a ragyogó és igéző tekintetért

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szépség
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 15:45
szempillaszempillaspirál
A hosszú és dús szempilla nem csupán esztétikai kérdés, hanem olyan módszer, amelyre nők milliói esküsznek: optikailag fiatalítja a tekintetet, és az önbizalomnak is jót tesz. Ha viszont nem bírod a műszempillát, vagy nem szeretnél vagyonokat költeni egy szalonban, akkor a legjobb helyen jársz, mert most összegyűjtöttük neked a legjobb szempillaspirálokat, amiket bűn lenne nem kipróbálni!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Valószínűleg a legtöbb férfi egyetért azzal, hogy a nagy szemek elképesztően vonzóak tudnak lenni, amelyeknek gyönyörű keretet adhatnak a hosszú, sötét és dús pillák. Ezért, ha igézőbb tekintetre és fiatalosabb megjelenésre vágysz, akkor olvass tovább, mert a legjobb szempillaspirálokat hoztuk el neked!

Az egyik legjobb szempillaspirált használó idős nő.
Íme a legjobb szempillaspirálok, amelyek nem kerülnek vagyonokba!
Fotó: Shutterstock
  • Az alábbi szempillaspirálok a pénztárcádat is kímélik.
  • Elhoztuk a legjobb termékeket, amelyek tartósan dús és hosszú pillákat varázsolnak neked.
  • Az egyik szempillaspirált még az érzékenyebb szeműek és a kontaktlencsét viselők is bátran használhatják.

Ezek a legjobb szempillaspirálok, ha igéző tekintetre vágysz

A hosszú és dús szempillák elérése különösen fontos az érettebb nők esetében, akiknek a pilláik elvékonyodnak, megritkulnak és kivilágosodnak. Ezért egy jól megválasztott szempillaspirál nyitottabbá varázsolhatja a tekintetet, és ellensúlyozhatja a szemhéj megereszkedését. Emellett igényes és fiatalos megjelenést kölcsönözhet, melynek köszönhetően növelheti az önbizalmat is. Azonban a boltok polcai sokszor roskadoznak a különböző termékektől, ezért segítünk neked abban, hogy a legjobb szempillaspirál mellett tehesd le a voksodat.

Clinique High Impact Lash Elevating Mascara szempillaspirál

A Clinique egy könnyű, krémes állagú terméket dobott piacra, amely nagyon tartós hatást nyújt. A spirál pillanatok alatt elképesztően dús pillákat varázsol neked, miközben minden egyes szálat beborít, meghosszabbít és elválaszt egymástól. Emellett a speciális polimereknek köszönhetően mesés görbületet ad a pilláknak, és tartósan rögzíti őket.

Clinique High Impact Lash Elevating Mascara legjobb szempillaspirál.
Clinique High Impact Lash Elevating Mascara – 7.290 Forint
Fotó: douglas.hu

Anastasia Beverly Hills Lash Sculpt Mascara szempillaspirál

Ha szeretnéd mesésen kiemelni a szemeidet és megmutatni a természetes szépségüket, akkor ezt a szempillaspirált válaszd. A termék ugyanis optikailag meghosszabbítja a pilláidat, és extra volument ad nekik, amitől dúsabbnak és sűrűbbnek fognak tűnni, a tekinteted pedig drámai lesz.

Anastasia Beverly Hills Lash Sculpt Mascara legjobb szempillaspirál.
Anastasia Beverly Hills Lash Sculpt Mascara – 4.990 Forint
Fotó: notino.hu

Marionnaud 1984 Noir Prestige szempillaspirál

Amennyiben igazi eleganciára vágysz, ez a szempillaspirál finoman, mégis erőteljesen emeli ki a tekintetedet, és mesésen definiálja a pilláidat. Kerekített keféjének köszönhetően követi a szempillák ívét, hibátlanul szétválasztja őket, és természetes hatást kelt. Hosszan tartó hatása révén hibátlan eredményt biztosít.

Marionnaud 1984 Noir Prestige legjobb szempillaspirál.
Marionnaud 1984 Noir Prestige – 5.110 Forint
Fotó: marionnaud.hu

Shiseido ControlledChaos MascaraInk szempillaspirál

A tradicionális japán művészet és a Shiseido márka modern technológiájának ötvözésével született meg ez a termék, amely merész és figyelemfelkeltő szempillákat varázsol számodra. Keféje lehetővé teszi a festék precíz felvitelét, miközben nem csomósodik, könnyű összetétele pedig nem nehezíti el a pillákat.

Szempillaspirál bazár
Shiseido ControlledChaos MascaraInk – 7.380 Forint
Fotó: vivantis.hu

Rimmel London Thrill Seeker Mega Lift szempillaspirál

Ez a termék tökéletes választás, ha extra dús hatást szeretnél elérni. Nagy rostkeféje mesésen rendezett pillákat varázsol neked, miközben formulájának köszönhetően egész nap tartós marad. A szempillaspirált emellett az érzékenyebb szeműek és a kontaktlencsét viselők is bátran használhatják.

Rimmel London Thrill Seeker Mega Lift legjobb szempillaspirál.
Rimmel London Thrill Seeker Mega Lift – 3.699 Forint 
Fotó: dm.hu

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Sminkelés előtt végezd el az alábbi videóban látható arcjóga gyakorlatokat:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu