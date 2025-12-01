Legyen a tiéd a legdögösebb tekintet – Lenyűgöző sminktrükkök a szemformádhoz igazítva

Tudtad, hogy a legtöbben nem a smink minőségén, hanem a nem megfelelő technikán buknak el? Az igazán lehengerlő tekintet titka ugyanis nemcsak a drága palettákban rejlik, hanem abban, ahogyan kiemeled természetes adottságaidat. Most eláruljuk a számodra a tökéletes megoldást!

Ezekkel a sminktrükkökkel garantáltan a középpontban leszel! / Fotó: Ground Picture

Lehengerlő sminktrükkök, amik figyelembe veszik a szemformád

A szemek gyönyörűek, nagyon változatosak, sokféle színben és formában léteznek és természetesen mindegyikük megérdemli, hogy a legelőnyösebben legyen kiemelve. Lássuk tehát, melyik szemformához milyen smink passzol!

Kerek szemek

A natúr színek gyönyörűen kiemelik a kerek szemek formáját, amit egy vízvonalba húzott szemceruzával még elragadóbbá tehetünk. A szempillaspirál felvitelekor érdemes a felső pillákra koncentrálni, emellett pedig jobb, ha kerüljük a tusvonalat, ami elvesz szemünk kerekségéből.

Monolid szemek

A monolid szemeket szemceruzával lehet a legszebben hangsúlyozni, amihez legjobban az egyszínű, elegáns, letisztult szemhéjfesték passzol. Fontos, hogy kiemeljük a szemöldök ívét, emellett pedig egy vízvonalra húzott natúr szemceruza még hangsúlyosabbá teheti a tekintetet.

Lefelé ívelő szemek

A lefelé ívelő szemeknél kulcsfontosságú lehet a szempillagöndörítő használata. Emellett érdemes felvinni a szemek sarkába egy kevés highlightert vagy korrektort, ami kiemeli ezt a területet. A szemceruzával pedig húzzunk egyenes vonalat és ne kövessük a szem formáját.

Rejtett szemhéj

Rejtett szemhéj esetében ajánlott a vízálló szempillaspirál és szemceruza. Alkalmazzunk sötétebb árnyalatokat, amik mélységet adnak a szemünknek. Azonban a színes festékekről sem kell lemondanunk, ha nyitni szeretnénk a tekintetünkön.

Felfelé ívelő szemek

Bátran húzzunk karakteres tusvonalat, ami túlnyúlik a szemünkön és mélységet ad a szem külső részének, emellett pedig fontos a jól definiált szemöldök. Nyugodtan játszhatunk színes szemceruzákkal is, amik vidámságot kölcsönöznek a megjelenésünknek.

Mandula szemek

A mandula szemeket gyönyörűen lehet hangsúlyozni dús szempillákkal és kimondottan extravagánsan mutatnak füstös szemhéjfestékkel is. A szemceruzát bátran alkalmazzuk a szemünk alsó és felső részén, emellett pedig ne féljünk a hangsúlyos tusvonaltól se.

Távol ülő szemek

Ennél a szemtípusnál az a cél, hogy a szem belső sarkait hangsúlyozzuk, optikailag közelebb “húzva” egymáshoz a tekintetet. Válasszunk sötétebb szemfestéket vagy bronzosítót, amivel elképesztő hatást lehet elérni. Húzzunk a szem belső sarkába tusvonalat, amivel még közelebb hozhatjuk egymáshoz a szemeket.

Közel ülő szemek

A közel ülő szemeknél nagyobb tér illúzióját kell keltenünk, amit úgy érhetünk el, ha a belső szemzugba világos, csillogó szemhéjfestéket viszünk fel. Ez a technika ugyanis megnyitja a tekintetet. Emellett használjunk szemceruzát, amit alkalmazzunk a szemünk külső részén.

