Erős fedés, ragyogó, sima bőr 50 felett? Ezek az alapozók a legjobbak érett bőrre

Az elmúlt évtizedben egyre nagyobb népszerűségre tettek szert a méregdrága bőrszépítő kezelések, amelyekkel végleg búcsút inthetsz a ráncoknak. Viszont ha nem szeretnél vagyonokat költeni, vagy tű alá feküdni, akkor olvass tovább, ugyanis olyan termékeket mutatunk be, amelyekkel pillanatok alatt mesés bőrt varázsolhatsz magadnak. Ne feledd, az alapozó 50 felett csak akkor működik igazán, ha hidratál és nem ül bele a ráncokba sem.

Ez az alapozó 50 felett sem hagy cserben!

Fotó: Shutterstock

Az alapozó jóval olcsóbb, mint a különböző kezelések, ráadásul fájdalommentes.

A megfelelő termékek segítségével pillanatok alatt ragyogó és sima bőrt varázsolhatsz magadnak.

Az alábbi alapozók a legjobbak érett bőrre, mivel hidratálnak és nem ülnek bele a ráncokba.

Alapozó 50 felett: ezzel éveket is letagadhatsz a korodból

Szeretnél évekkel fiatalabbnak tűnni és minden vágyad a ránctalan, sima bőr? Akkor nagyon fontos, hogy a bőrtípusodnak megfelelő sminkterméket válassz. A legtöbb érett bőrű nő ugyanis ott követi el a legnagyobb hibát, amikor nagy fedésű alapozó mellett dönt, ami ahelyett, hogy fiatalítana, éppen az ellenkező hatást éri el. Így azért, hogy te ne kövesd el ezt a sminkbakit, összegyűjtöttük a legjobb alapozókat érett bőrre.

Vichy alapozó

Ez egy olyan öregedésgátló termék, amely nem fed túl erősen, ezért sokkal egészségesebb és feszesebb arcbőrt eredményez. Összetevőinek köszönhetően segít eltüntetni a fáradtság látható jeleit, valamint a bőr egyenetlenségeit, miközben bármilyen bőrtípuson alkalmazható. Ha igazán üde és ragyogó megjelenésre vágysz, akkor ez egy tökéletes választás.

Vichy Liftactiv Flexiteint Ránctalanító alapozó 15 Opal 30ml – 12.000 Forint

Fotó: dermaonline.hu

Douglas alapozó

A Douglas alapozója egyenletessé varázsolja az arcszínt, miközben szépen elfedi az egyenetlenségeket. A termék második bőr hatást kelt ragacsos felszín nélkül. Használatával igazán feszes bőrt érhetsz el, ami ragyogóvá teszi a megjelenésedet, segítségével pedig pillanatok alatt eltüntetheted a ráncokat és a finom vonalakat.

Douglas Make-up Skin Augmenting Serum Foundation Alapozó 29 ml – 11.490 Forint

Fotó: douglas.hu

Alverde alapozó

Ez az alapozó remekül alkalmazkodik minden bőrtónushoz, miközben megfelelően ápolja az érett bőrt. A peptideknek köszönhetően hozzájárul a bőr rugalmasságához, illetve a kisebb ráncok csökkentéséhez. Könnyű textúrája miatt a bőr könnyedén lélegezhet, közepes fedésével pedig elfedi a kisebb bőrhibákat.