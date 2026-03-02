Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Az alapozó 50 felett is fedhet, hiszen a középkorú nő is megfelelő termékkel keni az arcát.

Erős fedés, ragyogó, sima bőr 50 felett? Ezek az alapozók a legjobbak érett bőrre

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 09:45
alapozóránc50 felett
Fiatalosabb megjelenésre vágysz anélkül, hogy bármilyen drága kezelésre kellene költened? Akkor a legjobb helyen jársz, ugyanis olyan termékeket hoztunk neked, amelyek tökéletesen sima bőrt varázsolnak neked. Ez az alapozó 50 felett sem hagy cserben!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Az elmúlt évtizedben egyre nagyobb népszerűségre tettek szert a méregdrága bőrszépítő kezelések, amelyekkel végleg búcsút inthetsz a ráncoknak. Viszont ha nem szeretnél vagyonokat költeni, vagy tű alá feküdni, akkor olvass tovább, ugyanis olyan termékeket mutatunk be, amelyekkel pillanatok alatt mesés bőrt varázsolhatsz magadnak. Ne feledd, az alapozó 50 felett csak akkor működik igazán, ha hidratál és nem ül bele a ráncokba sem.

Alapozó 50 feletti nőknek, amit vidáman ken magára egy idős hölgy.
Ez az alapozó 50 felett sem hagy cserben!
Fotó: Shutterstock
  • Az alapozó jóval olcsóbb, mint a különböző kezelések, ráadásul fájdalommentes.
  • A megfelelő termékek segítségével pillanatok alatt ragyogó és sima bőrt varázsolhatsz magadnak.
  • Az alábbi alapozók a legjobbak érett bőrre, mivel hidratálnak és nem ülnek bele a ráncokba.

Alapozó 50 felett: ezzel éveket is letagadhatsz a korodból

Szeretnél évekkel fiatalabbnak tűnni és minden vágyad a ránctalan, sima bőr? Akkor nagyon fontos, hogy a bőrtípusodnak megfelelő sminkterméket válassz. A legtöbb érett bőrű nő ugyanis ott követi el a legnagyobb hibát, amikor nagy fedésű alapozó mellett dönt, ami ahelyett, hogy fiatalítana, éppen az ellenkező hatást éri el. Így azért, hogy te ne kövesd el ezt a sminkbakit, összegyűjtöttük a legjobb alapozókat érett bőrre.

Vichy alapozó

Ez egy olyan öregedésgátló termék, amely nem fed túl erősen, ezért sokkal egészségesebb és feszesebb arcbőrt eredményez. Összetevőinek köszönhetően segít eltüntetni a fáradtság látható jeleit, valamint a bőr egyenetlenségeit, miközben bármilyen bőrtípuson alkalmazható. Ha igazán üde és ragyogó megjelenésre vágysz, akkor ez egy tökéletes választás.

Alapozó 50 felett, Vichy Liftactiv Flexiteint Ránctalanító alapozó 15 Opal 30ml.
Vichy Liftactiv Flexiteint Ránctalanító alapozó 15 Opal 30ml – 12.000 Forint
Fotó: dermaonline.hu

Douglas alapozó

A Douglas alapozója egyenletessé varázsolja az arcszínt, miközben szépen elfedi az egyenetlenségeket. A termék második bőr hatást kelt ragacsos felszín nélkül. Használatával igazán feszes bőrt érhetsz el, ami ragyogóvá teszi a megjelenésedet, segítségével pedig pillanatok alatt eltüntetheted a ráncokat és a finom vonalakat.

Alapozó 50 felett, Douglas Make-up Skin Augmenting Serum Foundation Alapozó 29 ml.
Douglas Make-up Skin Augmenting Serum Foundation Alapozó 29 ml – 11.490 Forint
Fotó: douglas.hu

Alverde alapozó

Ez az alapozó remekül alkalmazkodik minden bőrtónushoz, miközben megfelelően ápolja az érett bőrt. A peptideknek köszönhetően hozzájárul a bőr rugalmasságához, illetve a kisebb ráncok csökkentéséhez. Könnyű textúrája miatt a bőr könnyedén lélegezhet, közepes fedésével pedig elfedi a kisebb bőrhibákat.

Alapozó 50 felett, Alverde NATURKOSMETIK Alapozó 3in1 Pro Age, 1,0% peptidekkel, 30 ml.
Alverde NATURKOSMETIK Alapozó 3in1 Pro Age, 1,0% peptidekkel, 30 ml – 2199 Forint
Fotó: dm.hu

Yves Rocher alapozó

Ha egész napos ragyogásra vágysz, akkor ez a tökéletes választás számodra, hiszen az alábbi termék egész nap gyönyörűen fed, kisimítja a ráncokat, miközben második bőr hatását kelti. Textúrájának köszönhetően mesésen beleolvad a bőrbe, miközben hagyja lélegezni azt. Mivel szinte csak természetes összetevőket, többek között kamillavizet tartalmaz, 24 órán keresztül hidratál.

Alapozó 50 felett, Yves Rocher Nyom Nélküli Krémes Alapozó 30 ml.
Yves Rocher Nyom Nélküli Krémes Alapozó 30 ml – 7999 Forint
Fotó: yves-rocher.hu

AVON alapozó

A termék segít stimulálni a bőrt, ezzel együtt pedig a kollagéntermelést, amely hozzájárul a bőr rugalmasságához és feszességéhez. Emellett fiatalosabbnak mutatja a bőrt, miközben támogatja az arc természetes ragyogását.

Alapozó 50 felett, Anew Refine & Renew kollagéntermelést fokozó alapozó.
AVON Anew Refine & Renew kollagéntermelést fokozó alapozó – 5599 Forint
Fotó: avononline.hu

Az alábbi videóból egy olyan módszert leshetsz el, amit bevethetsz homlokráncok és megereszkedett szemöldök ellen:

o

 

