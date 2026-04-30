Ez a szempillatrend mindent visz 2026-ban: a mester stylist elárulta az igéző tekintet titkát

A műszempilla trendek az utóbbi években átalakultak. A hangsúly egyre inkább a természetes hatásra és a személyre szabott megoldásokra került. Azonban az extrább megjelenést kedvelőknek sem kell szomorkodniuk: a látványosabb technikák sem tűntek el!
A visszafogott, hétköznapi megoldások és a karakteres, hangsúlyos stílusok egyszerre határozzák meg a 2026-os szépségtrendeket. „Vannak természetes, babás, cicás és mókus dizájnok is” – mondja a szakember. Evelin 10 év távlatából kiemelte, hogy épp attól érdekes ez a szakma, hogy folyton akadnak új stílusok és technikák, amelyeket érdemes kipróbálni. A közös pont, hogy ezek mindig egyre kifinomultabbak, és egyre jobban igazodnak a természetes adottságainkhoz.
A legmeghatározóbb trend, ahogyan a sminkben, itt is a naturális megjelenés.
„Nálam a szalonban az alap dizájnok és a természetesebb szempillák hódítanak.”
A lényeg, hogy a szett minél távolabb essen a mű hatástól, és a saját pillákhoz hasonló, csak épp rendezettebb és hangsúlyosabb megjelenést biztosítson a mindennapokban.
Ezt rövidebb hosszal, visszafogott ívekkel és kevésbé sűrű felhelyezéssel érik el a szakemberek.
A szakember nagy kedvence az 1D műszempilla:
„Az 1D Classic a klasszikus szálankénti műszempilla alapja. Egy műszempilla kerül egy természetes szempillára, így az eredmény letisztult, elegáns és természetes hatást kelt. Ez a megoldás ideális azok számára, akik finom, mégis határozott megjelenést szeretnének, valamint azoknak is, akik most ismerkednek a műszempilla-viseléssel. A megfelelő ív, hossz és vastagság kiválasztásával a tekintet jól személyre szabható” – tanácsolja Evelin.
A szabályos, egyenletes pillasorok helyét egyre inkább a texturált megoldások veszik át. A wispy stílus lényege, hogy a szálak hossza és elhelyezése nem egységes. A hosszabb és rövidebb szálak váltakozása lazább, természetesebb hatást kelt, de dúsabbnak mutatja a pillasort. Ez a technika akkor kiváló választás, ha nem természetellenes volument, csak egy kis mozgalmasságot, dinamikát szeretnénk adni a tekintetünknek.
A látványosabb trendek közül 2026-ban a wet look/nedves hatás és az eyeliner/tusvonal hatás emelkedik ki.
A wet look esetében a pillák kissé összetapadt, fényes hatást keltenek, ami intenzívebb tekintetet varázsol a viselőjének, míg az eyeliner effekt ezzel szemben a szemkontúrt hangsúlyozza, mintha egy finom tusvonal keretezné a szemet.
Mindkét megoldás határozottabb tekintetet ad, ezért inkább azoknak érdemes kipróbálniuk, akik nem félnek a kevésbé naturális megjelenéstől sem.
„Újra hódítanak a színes pillák is, akár egy színben, több színben vagy fekete pillákkal kombinálva” – osztja meg tapasztalatait a szakember. Evelin kiemeli, hogy a színes műszempillák esetén is különösen fontos, hogy a szakember és a vendég is figyelembe vegye a bőr-, szem-, haj- és szemöldökszín kombinációit, így egy igazán személyre szabott szett készülhet.
A különleges effektek 3D szettektől indulnak, mivel Evelin szerint ez alatt nem túl látványosak. A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy a különlegesebb műszempillák elkészítése jóval időigényesebb, mint egy sima alapszetté: „Akár 3–4 órába is telhet”.
A megfelelő műszempilla kiválasztásánál a legfontosabb szempont továbbra is az, hogy az elképzelt stílus illeszkedjen a szemformához és a mindennapi igényekhez egyaránt.
