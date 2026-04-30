Műszempilla egy fiatal mosolygó nő szemeim.

Ez a szempillatrend mindent visz 2026-ban: a mester stylist elárulta az igéző tekintet titkát

szempilla
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 14:15
szépségápolásműszempilla
Te is gondolkodsz egy ideje azon, hogy műszempillát csináltass? Sulics Evelin műszempilla mester stylist és volume specialista szerint most ezek a legdivatosabb szettek. Nem árt azonban tudni, bár a választék óriási, egyáltalán nem mindegy, melyik mellett teszed le a voksod, hiszen mindenkinek más áll jól.
A műszempilla trendek az utóbbi években átalakultak. A hangsúly egyre inkább a természetes hatásra és a személyre szabott megoldásokra került. Azonban az extrább megjelenést kedvelőknek sem kell szomorkodniuk: a látványosabb technikák sem tűntek el!

Műszempilla egy fiatal nő szemén.
Ezekkel a műszempillákkal ellenállhatatlan tekinteted lesz!
  • 2026-ban is a természetes hatású műszempillák dominálnak.
  • Ugyanakkor a különleges effektekkel dolgozó szettek is keresettek.
  • A színes pillák is újra visszatértek a trendbe.

Melyek a legújabb műszempilla trendek 2026-ban?

A visszafogott, hétköznapi megoldások és a karakteres, hangsúlyos stílusok egyszerre határozzák meg a 2026-os szépségtrendeket. „Vannak természetes, babás, cicás és mókus dizájnok is” – mondja a szakember.  Evelin 10 év távlatából kiemelte, hogy épp attól érdekes ez a szakma, hogy folyton akadnak új stílusok és technikák, amelyeket érdemes kipróbálni. A közös pont, hogy ezek mindig egyre kifinomultabbak, és egyre jobban igazodnak a természetes adottságainkhoz.

Természetes műszempilla: a no-makeup hatás térnyerése

A legmeghatározóbb trend, ahogyan a sminkben, itt is a naturális megjelenés.

„Nálam a szalonban az alap dizájnok és a természetesebb szempillák hódítanak.”

A lényeg, hogy a szett minél távolabb essen a mű hatástól, és a saját pillákhoz hasonló, csak épp rendezettebb és hangsúlyosabb megjelenést biztosítson a mindennapokban.

Ezt rövidebb hosszal, visszafogott ívekkel és kevésbé sűrű felhelyezéssel érik el a szakemberek.

A szakember nagy kedvence az 1D műszempilla:

„Az 1D Classic a klasszikus szálankénti műszempilla alapja. Egy műszempilla kerül egy természetes szempillára, így az eredmény letisztult, elegáns és természetes hatást kelt. Ez a megoldás ideális azok számára, akik finom, mégis határozott megjelenést szeretnének, valamint azoknak is, akik most ismerkednek a műszempilla-viseléssel. A megfelelő ív, hossz és vastagság kiválasztásával a tekintet jól személyre szabható” – tanácsolja Evelin.

Wispy és texturált stílusok

A szabályos, egyenletes pillasorok helyét egyre inkább a texturált megoldások veszik át. A wispy stílus lényege, hogy a szálak hossza és elhelyezése nem egységes. A hosszabb és rövidebb szálak váltakozása lazább, természetesebb hatást kelt, de dúsabbnak mutatja a pillasort. Ez a technika akkor kiváló választás, ha nem természetellenes volument, csak egy kis mozgalmasságot, dinamikát szeretnénk adni a tekintetünknek.

Különleges műszempillák: wet look és eyeliner effekt

A látványosabb trendek közül 2026-ban a wet look/nedves hatás és az eyeliner/tusvonal hatás emelkedik ki.

A wet look esetében a pillák kissé összetapadt, fényes hatást keltenek, ami intenzívebb tekintetet varázsol a viselőjének, míg az eyeliner effekt ezzel szemben a szemkontúrt hangsúlyozza, mintha egy finom tusvonal keretezné a szemet.

Mindkét megoldás határozottabb tekintetet ad, ezért inkább azoknak érdemes kipróbálniuk, akik nem félnek a kevésbé naturális megjelenéstől sem.

Színes műszempillák és extra stílusok

Sulics Evelin műszempilla mester stylist és volume specialista szerint újra nagy közkedveltségnek örvendenek a különböző színekben pompázó műszempillák is.
„Újra hódítanak a színes pillák is, akár egy színben, több színben vagy fekete pillákkal kombinálva” – osztja meg tapasztalatait a szakember. Evelin kiemeli, hogy a színes műszempillák esetén is különösen fontos, hogy a szakember és a vendég is figyelembe vegye a bőr-, szem-, haj- és szemöldökszín kombinációit, így egy igazán személyre szabott szett készülhet.

A műszempilla mester stylist szerint a legdivatosabb szempilla szettek most a következők:

  • tusvonal/eyeliner effekt
  • anime pillák
  • vizes hatású/wet effekt
  • wispy
  • medusa
  • és a Kardashian style

A különleges effektek 3D szettektől indulnak, mivel Evelin szerint ez alatt nem túl látványosak. A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy a különlegesebb műszempillák elkészítése jóval időigényesebb, mint egy sima alapszetté: „Akár 3–4 órába is telhet”.

A megfelelő műszempilla kiválasztásánál a legfontosabb szempont továbbra is az, hogy az elképzelt stílus illeszkedjen a szemformához és a mindennapi igényekhez egyaránt.

Az alábbi videó segíthet, hogy megtaláld a megfelelő pillastílust:

