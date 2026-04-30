Ez a szempillatrend mindent visz 2026-ban: a mester stylist elárulta az igéző tekintet titkát

A műszempilla trendek az utóbbi években átalakultak. A hangsúly egyre inkább a természetes hatásra és a személyre szabott megoldásokra került. Azonban az extrább megjelenést kedvelőknek sem kell szomorkodniuk: a látványosabb technikák sem tűntek el!

Ezekkel a műszempillákkal ellenállhatatlan tekinteted lesz!

Fotó: dimid_86 / GettyImages

Melyek a legújabb műszempilla trendek 2026-ban?

A visszafogott, hétköznapi megoldások és a karakteres, hangsúlyos stílusok egyszerre határozzák meg a 2026-os szépségtrendeket. „Vannak természetes, babás, cicás és mókus dizájnok is” – mondja a szakember. Evelin 10 év távlatából kiemelte, hogy épp attól érdekes ez a szakma, hogy folyton akadnak új stílusok és technikák, amelyeket érdemes kipróbálni. A közös pont, hogy ezek mindig egyre kifinomultabbak, és egyre jobban igazodnak a természetes adottságainkhoz.

Természetes műszempilla: a no-makeup hatás térnyerése

A legmeghatározóbb trend, ahogyan a sminkben, itt is a naturális megjelenés.

„Nálam a szalonban az alap dizájnok és a természetesebb szempillák hódítanak.”

A lényeg, hogy a szett minél távolabb essen a mű hatástól, és a saját pillákhoz hasonló, csak épp rendezettebb és hangsúlyosabb megjelenést biztosítson a mindennapokban.

Ezt rövidebb hosszal, visszafogott ívekkel és kevésbé sűrű felhelyezéssel érik el a szakemberek.

A szakember nagy kedvence az 1D műszempilla:

„Az 1D Classic a klasszikus szálankénti műszempilla alapja. Egy műszempilla kerül egy természetes szempillára, így az eredmény letisztult, elegáns és természetes hatást kelt. Ez a megoldás ideális azok számára, akik finom, mégis határozott megjelenést szeretnének, valamint azoknak is, akik most ismerkednek a műszempilla-viseléssel. A megfelelő ív, hossz és vastagság kiválasztásával a tekintet jól személyre szabható” – tanácsolja Evelin.

Wispy és texturált stílusok

A szabályos, egyenletes pillasorok helyét egyre inkább a texturált megoldások veszik át. A wispy stílus lényege, hogy a szálak hossza és elhelyezése nem egységes. A hosszabb és rövidebb szálak váltakozása lazább, természetesebb hatást kelt, de dúsabbnak mutatja a pillasort. Ez a technika akkor kiváló választás, ha nem természetellenes volument, csak egy kis mozgalmasságot, dinamikát szeretnénk adni a tekintetünknek.