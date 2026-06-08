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Pattanás vizsgálata nagyító alatt, miután nem vált be a fogkrém pattanásra

Tényleg jó a fogkrém pattanásra? Utánajártunk a legfontosabb tudnivalóknak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors fogkrém
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 16:45
pattanásbőrproblémaarcbőrszépség
Népszerű házi praktikaként tartjuk számon a fogpaszta szépségápolásban való használatát. A fogkrém pattanásra való alkalmazása azonban bőrgyógyászati szempontból kifejezetten nem ajánlott. Eláruljuk, miért!
László Juli
A szerző cikkei
  • A szakemberek egy véleményen vannak a fogkrém pattanásra való használatáról.
  • Több kárt okozhatunk, mint gondolnánk a bőrünk egészségét illetően.
  • Vannak esetek, amikor inkább kerülni kell a fogkrémet. 
  • Léteznek hatásos módszerek és otthoni praktikák is a bőrhibák elmulasztására. 

Szinte mindenki kipróbálja élete során, főleg a kamaszévekben a fogkrém pattanásra való alkalmazását, ami egyszerű és olcsó módszernek tűnhet, hiszen mindenki fürdőszobájában ott lapul legalább egy tubus fogtisztító. Azt ugyanakkor érdemes tudni, hogy ezzel a gyakorlattal többet árthatunk a bőrünknek, mint amennyit segíthetünk.

Fogkrém pattanásra való alkalmazása
A fogkrém pattanásra való használata többet árthat, mint amennyit használ.
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Ezért nem ajánlott a fogkrém pattanásra

A bőrgyógyászok egyértelműen azon az állásponton vannak, hogy kerülni kell a fogkrém bőrön való alkalmazását. Ennél fogva pattanások kezelésére sem alkalmas!

A fogkrém hatása a hámrétegre több szempontból is előnytelen

Ahelyett, hogy leszárítaná a pattanásokat, a fogkrém irritációt okoz és pirossá teheti a bőrt. Habár a legtöbb termék triklozánt, azaz egy erős baktérium- és gombaellenes fertőtlenítőszert tartalmaz, több más összetevő, például a mentol, a hidrogén-peroxid, vagy az alkohol, kifejezetten károsan hat az arcbőrre. Előidézhetnek egyebek mellett pirosságot, égő érzést és hámlást is.

A másik hátránya a pattanások fogkrémes kezelésének, hogy ez az anyag nagyon szárítja a pattanás környékét, ami hosszú távon még több bőrproblémát idézhet elő, és a gyógyulást is késleltetheti. Ráadásul a fogkrém valójában nem képes célzottan kezelni a pattanásokat, melyek kialakulásában baktériumok, gyulladások és az eltömődött pórusok együttesen szerepet játszanak. Ezekre nem képes hatni semmilyen fogkrém.

Fontos azt is tudni, hogy érzékeny bőr esetén akár allergiás reakciókat is kiválthat a fogkrémes módszer.

Középpontban a psziché

Érdekességként a dolog mentális oldalát is érdemes megvizsgálni. Sokan azért is használják a fogkrémet pattanásra, mert így legalább biztosan nem piszkálják a pasztával bekent területet. A legtöbb ember ugyanis akaratlanul is hozzányúl a pattanásokhoz, tapogatja és kapargatja azokat, ezzel viszont tovább ront a helyzeten.

Gyulladt és kinyomott pattanásra kifejezetten káros

A kinyomott pattanás egy nyílt és sérült felület, amelyet a fogkrém és annak összetevői, főleg a benne található mentol és a különféle illat- és habzóanyagok, tovább irritálhatnak. Nemcsak csípő érzést okoznak, hanem fokozhatják a gyulladás mértékét is. Extrém esetben maradandó seb és heg is maradhat az arcunkon, így mindenképp célszerű kerülni a fogkrém gyulladt és kinyomott pattanásra való alkalmazását.

Tapaszok használata pattanásokra
Tapaszokat is alkalmazhatunk a zavaró pattanások ellen, illetve azok elfedésére. 
Fotó: sergey kolesnikov /  Shutterstock 

Mivel mulasszuk el a pattanásokat?

  • A legjobb, ha a bőrtípusunknak megfelelő készítményekkel kezeljük a pattanásokat és az egyéb bőrproblémákat. Ha e tekintetben tanácstalanok vagyunk és segítségre lenne szükségünk, kérjük ki bőrgyógyász vagy kozmetikus véleményét, aki célzott megoldásokat ajánlhat számunkra.
  • Fordítsunk gondot a rendszeres, alapos, de gyengéd tisztításra, amihez használjunk langyos vizet. A pattanásokat ne piszkáljuk, inkább szerezzünk be hidrokolloid tapaszt, amelyet nappal és éjszaka is feltehetünk. Ezek egyrészt védelmet nyújthatnak a külső szennyeződésekkel szemben, másrészt olyan hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek hozzájárulnak a pattanások elmulasztásához és a bőr gyorsabb regenerációjához.

Kipróbálhatunk otthoni praktikákat is

A teafaolaj gyulladáscsökkentő hatása miatt kifejezetten jó alapanyag, önmagában azonban nem szabad a bőrre kenni, mert irritálhatja azt. Csepegtessük bele valamilyen hordozóba, például hagyományos hidratáló krémbe.

Érdemes kihasználni a zöld tea erejét is, mivel a benne található flavonoidok és tanninok jótékonyan hatnak a pattanásokra, mivel kiválóan felveszik a harcot a gyulladást okozó baktériumokkal.

Ugyancsak hatásos az aloe vera: a növény gélje bevethető a gyulladás és a baktériumok ellen, ez a természetes folyadék ráadásul a sebgyógyulást is elősegíti.

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a helyes táplálkozással nagymértékben javíthatunk a bőrünk állapotán. Törekedjünk arra, hogy megfelelő mennyiségű A- és E-vitamin, valamint cink kerüljön a szervezetünkbe, emellett válasszunk antioxidánsokban is gazdag élelmiszereket.

Szódabikarbónát tehetünk a pattanásra?

Ez a megoldás szintén kerülendő, mivel a szódabikarbóna is bánthatja a bőrünket; akár kontakt dermatitiszt is okozhat!

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