Tényleg jó a fogkrém pattanásra? Utánajártunk a legfontosabb tudnivalóknak

Szinte mindenki kipróbálja élete során, főleg a kamaszévekben a fogkrém pattanásra való alkalmazását, ami egyszerű és olcsó módszernek tűnhet, hiszen mindenki fürdőszobájában ott lapul legalább egy tubus fogtisztító. Azt ugyanakkor érdemes tudni, hogy ezzel a gyakorlattal többet árthatunk a bőrünknek, mint amennyit segíthetünk.
A bőrgyógyászok egyértelműen azon az állásponton vannak, hogy kerülni kell a fogkrém bőrön való alkalmazását. Ennél fogva pattanások kezelésére sem alkalmas!
Ahelyett, hogy leszárítaná a pattanásokat, a fogkrém irritációt okoz és pirossá teheti a bőrt. Habár a legtöbb termék triklozánt, azaz egy erős baktérium- és gombaellenes fertőtlenítőszert tartalmaz, több más összetevő, például a mentol, a hidrogén-peroxid, vagy az alkohol, kifejezetten károsan hat az arcbőrre. Előidézhetnek egyebek mellett pirosságot, égő érzést és hámlást is.
A másik hátránya a pattanások fogkrémes kezelésének, hogy ez az anyag nagyon szárítja a pattanás környékét, ami hosszú távon még több bőrproblémát idézhet elő, és a gyógyulást is késleltetheti. Ráadásul a fogkrém valójában nem képes célzottan kezelni a pattanásokat, melyek kialakulásában baktériumok, gyulladások és az eltömődött pórusok együttesen szerepet játszanak. Ezekre nem képes hatni semmilyen fogkrém.
Fontos azt is tudni, hogy érzékeny bőr esetén akár allergiás reakciókat is kiválthat a fogkrémes módszer.
Középpontban a psziché
Érdekességként a dolog mentális oldalát is érdemes megvizsgálni. Sokan azért is használják a fogkrémet pattanásra, mert így legalább biztosan nem piszkálják a pasztával bekent területet. A legtöbb ember ugyanis akaratlanul is hozzányúl a pattanásokhoz, tapogatja és kapargatja azokat, ezzel viszont tovább ront a helyzeten.
A kinyomott pattanás egy nyílt és sérült felület, amelyet a fogkrém és annak összetevői, főleg a benne található mentol és a különféle illat- és habzóanyagok, tovább irritálhatnak. Nemcsak csípő érzést okoznak, hanem fokozhatják a gyulladás mértékét is. Extrém esetben maradandó seb és heg is maradhat az arcunkon, így mindenképp célszerű kerülni a fogkrém gyulladt és kinyomott pattanásra való alkalmazását.
A teafaolaj gyulladáscsökkentő hatása miatt kifejezetten jó alapanyag, önmagában azonban nem szabad a bőrre kenni, mert irritálhatja azt. Csepegtessük bele valamilyen hordozóba, például hagyományos hidratáló krémbe.
Érdemes kihasználni a zöld tea erejét is, mivel a benne található flavonoidok és tanninok jótékonyan hatnak a pattanásokra, mivel kiválóan felveszik a harcot a gyulladást okozó baktériumokkal.
Ugyancsak hatásos az aloe vera: a növény gélje bevethető a gyulladás és a baktériumok ellen, ez a természetes folyadék ráadásul a sebgyógyulást is elősegíti.
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a helyes táplálkozással nagymértékben javíthatunk a bőrünk állapotán. Törekedjünk arra, hogy megfelelő mennyiségű A- és E-vitamin, valamint cink kerüljön a szervezetünkbe, emellett válasszunk antioxidánsokban is gazdag élelmiszereket.
Ez a megoldás szintén kerülendő, mivel a szódabikarbóna is bánthatja a bőrünket; akár kontakt dermatitiszt is okozhat!
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