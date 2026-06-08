Tényleg jó a fogkrém pattanásra? Utánajártunk a legfontosabb tudnivalóknak

A szakemberek egy véleményen vannak a fogkrém pattanásra való használatáról.

Több kárt okozhatunk, mint gondolnánk a bőrünk egészségét illetően.

Vannak esetek, amikor inkább kerülni kell a fogkrémet.

Léteznek hatásos módszerek és otthoni praktikák is a bőrhibák elmulasztására.

Szinte mindenki kipróbálja élete során, főleg a kamaszévekben a fogkrém pattanásra való alkalmazását, ami egyszerű és olcsó módszernek tűnhet, hiszen mindenki fürdőszobájában ott lapul legalább egy tubus fogtisztító. Azt ugyanakkor érdemes tudni, hogy ezzel a gyakorlattal többet árthatunk a bőrünknek, mint amennyit segíthetünk.

A fogkrém pattanásra való használata többet árthat, mint amennyit használ.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Ezért nem ajánlott a fogkrém pattanásra

A bőrgyógyászok egyértelműen azon az állásponton vannak, hogy kerülni kell a fogkrém bőrön való alkalmazását. Ennél fogva pattanások kezelésére sem alkalmas!

A fogkrém hatása a hámrétegre több szempontból is előnytelen

Ahelyett, hogy leszárítaná a pattanásokat, a fogkrém irritációt okoz és pirossá teheti a bőrt. Habár a legtöbb termék triklozánt, azaz egy erős baktérium- és gombaellenes fertőtlenítőszert tartalmaz, több más összetevő, például a mentol, a hidrogén-peroxid, vagy az alkohol, kifejezetten károsan hat az arcbőrre. Előidézhetnek egyebek mellett pirosságot, égő érzést és hámlást is.

A másik hátránya a pattanások fogkrémes kezelésének, hogy ez az anyag nagyon szárítja a pattanás környékét, ami hosszú távon még több bőrproblémát idézhet elő, és a gyógyulást is késleltetheti. Ráadásul a fogkrém valójában nem képes célzottan kezelni a pattanásokat, melyek kialakulásában baktériumok, gyulladások és az eltömődött pórusok együttesen szerepet játszanak. Ezekre nem képes hatni semmilyen fogkrém.

Fontos azt is tudni, hogy érzékeny bőr esetén akár allergiás reakciókat is kiválthat a fogkrémes módszer.

Középpontban a psziché Érdekességként a dolog mentális oldalát is érdemes megvizsgálni. Sokan azért is használják a fogkrémet pattanásra, mert így legalább biztosan nem piszkálják a pasztával bekent területet. A legtöbb ember ugyanis akaratlanul is hozzányúl a pattanásokhoz, tapogatja és kapargatja azokat, ezzel viszont tovább ront a helyzeten.

Gyulladt és kinyomott pattanásra kifejezetten káros

A kinyomott pattanás egy nyílt és sérült felület, amelyet a fogkrém és annak összetevői, főleg a benne található mentol és a különféle illat- és habzóanyagok, tovább irritálhatnak. Nemcsak csípő érzést okoznak, hanem fokozhatják a gyulladás mértékét is. Extrém esetben maradandó seb és heg is maradhat az arcunkon, így mindenképp célszerű kerülni a fogkrém gyulladt és kinyomott pattanásra való alkalmazását.