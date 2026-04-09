Árpa a szemen: így kezelheted gyorsan a fájdalmas, gennyel teli csomót

A szemárpa egy gyulladásos szembetegség, amelyet leggyakrabban bakteriális fertőzés okoz.

Többféle tünete is lehet, melyeket nehéz összekeverni más egészségügyi problémával.

A kezelés alapfeltétele, hogy szemészorvosi vizsgálatot végeztessünk.

Alapvetően érdemes a megelőzésre törekedni.

A szemárpa kifejezetten kellemetlen betegség, mivel az egyik legérzékenyebb területen, a szemhéjon, a szemhéj szélénél, belső felén, sőt gyakran a szempillák között, azok tövénél alakul ki. A gyulladás jellemzően enyhe fájdalommal, illetve nehéz érzéssel jelentkezik, majd fokozatosan alakul ki duzzanat és piros tályog. Az esetek nagy részében az árpa ártalmatlan, másokra nem veszélyes, mégis érdemes mihamarabb megkezdeni a kezelését.

Szemárpa esetén jobb, ha hozzá sem érünk az érintett szemhez, ezzel is hozzájárulva a gyógyulási folyamathoz.

A szemárpa kialakulása

Mi az a szemárpa?

A hivatalosan hordeolumnak nevezett gyulladásos szembetegség egy piros, fájdalmas és érzékeny dudort takar, amelyet jellemzően bakteriális fertőzés, vagy az olajos váladékot termelő ún. Meibom-mirigyek eltömődése idéz elő. Kialakulását fokozhatja a huzatos, poros, zsíros és olajos környezet. Az árpa a szemhéj külső felén, de a szemgolyóval érintkező részen is megjelenhet. Előbbit külső, míg utóbbit belső árpának nevezzük. Megjelenhet csak az egyik, de egyszerre mindkét oldalon is.

Kiket érint a szemárpa?

A betegség bárkit érinthet, visszatérő is lehet, gyakori azonban, hogy legyengült immunrendszer okozza a gondot, továbbá fontos kiemelni a nem megfelelő higiéniai körülményeket, melyek szintén kiválthatják a szemárpát. Rizikófaktor lehet a cukorbetegség, egyes bőrbetegségek, például a rosacea vagy seborrheás dermatitisz, és a túlzott sminkhasználat is.

Melyek a szemárpa első tünetei?

Árpára gyanakodhatunk, amint könnyezést, nyomásérzékenységet, enyhe duzzanatot, halvány pirosságot tapasztalunk. A kezdetektől figyelemfelhívó tünet lehet a viszketés, a szúró érzet és az irritáció is, illetve ha olyan érzésünk van, mintha valami lenne a szemünkben.

A szemárpa kezelése

A legtöbb esetben az árpa magától elmúlik, de az ellenkezője is igaz: akár több hétig is elhúzódhat a betegség. Éppen ezért tanácsos mielőbb szemészorvost felkeresni, aki szabad szemmel, és réslámpa segítségével megvizsgálja a szemet. A szakember antibiotikumos kenőcsöt és szemcseppet írhat fel kezelés gyanánt.