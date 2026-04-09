Árpa a szemen: így kezelheted gyorsan a fájdalmas, gennyel teli csomót

A szemárpa kifejezetten kellemetlen betegség, mivel az egyik legérzékenyebb területen, a szemhéjon, a szemhéj szélénél, belső felén, sőt gyakran a szempillák között, azok tövénél alakul ki. A gyulladás jellemzően enyhe fájdalommal, illetve nehéz érzéssel jelentkezik, majd fokozatosan alakul ki duzzanat és piros tályog. Az esetek nagy részében az árpa ártalmatlan, másokra nem veszélyes, mégis érdemes mihamarabb megkezdeni a kezelését.
A hivatalosan hordeolumnak nevezett gyulladásos szembetegség egy piros, fájdalmas és érzékeny dudort takar, amelyet jellemzően bakteriális fertőzés, vagy az olajos váladékot termelő ún. Meibom-mirigyek eltömődése idéz elő. Kialakulását fokozhatja a huzatos, poros, zsíros és olajos környezet. Az árpa a szemhéj külső felén, de a szemgolyóval érintkező részen is megjelenhet. Előbbit külső, míg utóbbit belső árpának nevezzük. Megjelenhet csak az egyik, de egyszerre mindkét oldalon is.
A betegség bárkit érinthet, visszatérő is lehet, gyakori azonban, hogy legyengült immunrendszer okozza a gondot, továbbá fontos kiemelni a nem megfelelő higiéniai körülményeket, melyek szintén kiválthatják a szemárpát. Rizikófaktor lehet a cukorbetegség, egyes bőrbetegségek, például a rosacea vagy seborrheás dermatitisz, és a túlzott sminkhasználat is.
Árpára gyanakodhatunk, amint könnyezést, nyomásérzékenységet, enyhe duzzanatot, halvány pirosságot tapasztalunk. A kezdetektől figyelemfelhívó tünet lehet a viszketés, a szúró érzet és az irritáció is, illetve ha olyan érzésünk van, mintha valami lenne a szemünkben.
A legtöbb esetben az árpa magától elmúlik, de az ellenkezője is igaz: akár több hétig is elhúzódhat a betegség. Éppen ezért tanácsos mielőbb szemészorvost felkeresni, aki szabad szemmel, és réslámpa segítségével megvizsgálja a szemet. A szakember antibiotikumos kenőcsöt és szemcseppet írhat fel kezelés gyanánt.
A szemárpa jellemzően 1-2 hét alatt magától kifakad, ami azt jelenti, hogy a tályog egyre puhább lesz, és idővel elkezd egy pattanásra hasonlítani. A folyamatot felgyorsíthatjuk napi többszöri meleg borogatással, illetve ún. dunsztkötéssel, más néven párakötéssel, melynek során az orvos által felírt gyógyszer értékes hatóanyagai a bőr mélyebb rétegeibe juthatnak. A kötéssel élénkül a vérkeringés, ezáltal a fehérvérsejtek áramlása, miközben a hámréteg fellazul, és így mélyebbre juthat a gyógykészítmény.
Kenjük be vékonyan a felírt kenőccsel az érintett területet, majd a lecsukott szemre tegyünk steril gézlapot. Erre helyezzünk meleg vízbe áztatott vattakorongot, végül nejlonnal (például fóliával) fedjük le az egészet. Érdemes még egy réteg gézlapot feltenni, majd ragasztóval rögzíteni a kötést.
Ha nem javul az árpa, és azt érezzük, hogy fokozódnak a tüneteink, menjünk vissza újabb vizsgálatra. Ez azért is fontos, mert súlyos esetben, ha nem fakad ki a szemárpa, helyi érzéstelenítésben és műtéti úton kell eltávolítani azt.
Az árpát semmiképpen se nyomkodjuk, és ne próbáljuk meg úgy kinyomni, mint egy pattanást. Fontos az is, hogy ne piszkáljuk, kerüljük a dörzsölést, vakargatást, és egyáltalán azt, hogy hozzáérjünk a szemünkhöz. A smink- és kontaktlencse-viselést függesszük fel a betegség lefolyása alatt. Ezek használata nemcsak a gyógyulást hátráltatja, de felerősítheti a panaszokat és elfertőződést is okozhat.
A legtöbb, amit tehetünk, hogy odafigyelünk az alap higiéniai követelményekre, vagyis gyakran és helyesen mosunk kezet, piszkos kézzel nem nyúlunk az arcunkhoz és a szemünkhöz, és legalább reggel és este alaposan megtisztítjuk az arcunkat. Ha kontaktlencsét viselünk, ügyeljünk annak megfelelő használatára és tisztítására, továbbá arra, hogy mindig tiszta kézzel helyezzük be, illetve vegyük ki azt.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi diagnózist és kezelési javaslatot. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel!)
Tudtad, hogy létezik a szemhéjtoalett? Nézd meg a Semmelweis Egyetem oktatóvideóját, és tartsd be a mindennapokban a legfontosabb higiéniai szabályokat:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
