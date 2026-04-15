Keresed a legjobb ránctalanítási módszert? Íme egy 5 perces trükk

Ezúttal nem egy luxusmárka a TikTok legújabb sztárja, amiért kapkodnak az influenszerek, hogy bemutassák a nagyérdeműnek. A természetes ránctalanítás egyik úttörője lehet a legkedveltebb sárga gyümölcs, amelynek a héja eddig rendszerint a kukában végezte. Mostantól azonban nehogy kidobd, mert a banánhéj állítólag képes legyőzni a legmélyebb ráncokat is, és hihetetlen feszességet okoz.
Százezreket pengetünk ki csak azért, hogy megállítsuk az öregedést az arcunkon. Luxuskrémek tubushegyeit vesszük meg, hogy aztán a napi bőrápolás oltárán elhasználjuk azokat, sokan pedig a botox mellett teszik le a voksukat. Minderről azonban végleg lemondhatunk, ha hiszünk a legújabb TikTok-szenzációnak, amelyet sokan csak úgy emlegetnek, mint a természetes ránctalanítás úttörőjét.
A banán egy közel 10 ezer éve ismert gyümölcs, amelyért újabban nem azért kapkodnak sem nők, sem férfiak, hogy befalják, hanem hogy a bőrüket ápolják vele. Ha eddig te is a kukába hajítottad a héját, öreg hibát követtél el, szó szerint.
A trendkövetők úgy hiszik, hogy a banánhéj okos felhasználásával egyfajta botox-hatást lehet elérni, a héj ugyanis tele van káliummal, A-, B-, C- és E-vitaminnal, ráadásul olyan antioxidánsokat is tartalmaz, amelyek megvédik az arcbőrt a napsugárzástól és a szmog károsító hatásaitól. Ami pedig a legfontosabb, hogy egyesek szerint visszaadja a bőr rugalmasságát, egyúttal feszesebbé téve azt.
Olyan érzés, mintha egy láthatatlan maszk feszítené meg az arcomat. A bőröm puha, a kis ráncok pedig mintha felszívódtak volna.
– idézte a DailyStar az egyik influenszert, aki videón tesztelte a nagy banán-trükköt. Vajon tényleg ilyen egyszerű lenne kijátszani az időt?
A legtöbben, akik tesztelték ezt a ránctalanítási trükköt, azt mondták, hogy hihetetlen eredményt értek el vele. A módszert nemcsak az állítólagos hatékonysága, hanem az egyszerűsége is népszerűvé teszi.
Lényege, hogy a banánhéj belső felével jó alaposan át kell dörzsölni az arcunkat, majd hagyni, hogy megszáradjon a bőr.
A közösségi médiában közzétett beszámolók szerint a folyamat végén a bőr feszülni kezd, a ráncok kisimulnak, és szó szerint ragyogó hatást keltünk.
A bőrgyógyászok nem nézik jó szemmel, hogy ennyien rákattantak a banánra. Elismerik, hogy a gyümölcsben lévő vitaminok jótékony hatással bírnak és egészségesek, ugyanakkor mindenkit óva intenek a túlzott optimizmustól.
Nincs olyan tudományos bizonyíték, amely alátámasztaná, hogy a banánhéj képes lenne a bőr mélyebb rétegeibe hatolva tartósan eltüntetni a ráncokat, ahogy azt a botox teszi
– figyelmeztetett Annabelle Taurua szépségápolási szakértő. Egyúttal figyelmeztetett, hogy mielőtt bárki is vadul kenegetné kezdeni magát a gyümölcshéjjal, alaposan mossa meg azt! Ha ugyanis nem tisztítjuk meg rendesen, akkor a bőrfelszínbe olyan baktériumokat és permetezőszereket is belenyomkodunk, amelyek irritációt és pattanásokat okozhatnak.
Egy külföldi influenszer kipróbálta a banános módszert, a videóját már közel 6 millióan látták.
Egy férfi TikTok-sztár továbbgondolta, és fagyasztott banánnal kente be az arcát.
