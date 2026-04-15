Tükörben a homlokát vizsgáló nő ránctalanításon gondolkodva

Keresed a legjobb ránctalanítási módszert? Íme egy 5 perces trükk

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 06:45
Hódít a TikTokon egy furcsa trend, amelyre rengetegen felkapják a fejüket. A sarki zöldségesnél fillérekért beszerezhető egy gyümölcs, amelyről sokan azt hiszik, hogy a ránctalanítás tuti biztos ellenszere. Kilószámra veszik, és nem azért, hogy megegyék. Ez még állítólag a botoxnál is jobb!
Erdei Róbert Arnold
  • Lázba hozta a netezőket a Banán-botox trend.
  • Milliók kenik arcukra a babán belső, nyálkás részét, mert az hiszik, hogy jó ránctalanításra.
  • Egy neves szakértő is megszólalt a banánőrület miatt, aki elismerte: a gyümölcs egészséges, de…

Ezúttal nem egy luxusmárka a TikTok legújabb sztárja, amiért kapkodnak az influenszerek, hogy bemutassák a nagyérdeműnek. A természetes ránctalanítás egyik úttörője lehet a legkedveltebb sárga gyümölcs, amelynek a héja eddig rendszerint a kukában végezte. Mostantól azonban nehogy kidobd, mert a banánhéj állítólag képes legyőzni a legmélyebb ráncokat is, és hihetetlen feszességet okoz.

A ránctalanítás úttörőjeként tekint a TikTok népe egy egyszerű gyümölcsre.

Miért ér aranyat a banán a ránctalanításban?

Százezreket pengetünk ki csak azért, hogy megállítsuk az öregedést az arcunkon. Luxuskrémek tubushegyeit vesszük meg, hogy aztán a napi bőrápolás oltárán elhasználjuk azokat, sokan pedig a botox mellett teszik le a voksukat. Minderről azonban végleg lemondhatunk, ha hiszünk a legújabb TikTok-szenzációnak, amelyet sokan csak úgy emlegetnek, mint a természetes ránctalanítás úttörőjét.

A banán egy közel 10 ezer éve ismert gyümölcs, amelyért újabban nem azért kapkodnak sem nők, sem férfiak, hogy befalják, hanem hogy a bőrüket ápolják vele. Ha eddig te is a kukába hajítottad a héját, öreg hibát követtél el, szó szerint.

Ránctalanítás otthon, banánnal

A trendkövetők úgy hiszik, hogy a banánhéj okos felhasználásával egyfajta botox-hatást lehet elérni, a héj ugyanis tele van káliummal, A-, B-, C- és E-vitaminnal, ráadásul olyan antioxidánsokat is tartalmaz, amelyek megvédik az arcbőrt a napsugárzástól és a szmog károsító hatásaitól. Ami pedig a legfontosabb, hogy egyesek szerint visszaadja a bőr rugalmasságát, egyúttal feszesebbé téve azt.

Olyan érzés, mintha egy láthatatlan maszk feszítené meg az arcomat. A bőröm puha, a kis ráncok pedig mintha felszívódtak volna.

– idézte a DailyStar az egyik influenszert, aki videón tesztelte a nagy banán-trükköt. Vajon tényleg ilyen egyszerű lenne kijátszani az időt?

Így működik a ránctalanítás banánhéjjal

A legtöbben, akik tesztelték ezt a ránctalanítási trükköt, azt mondták, hogy hihetetlen eredményt értek el vele. A módszert nemcsak az állítólagos hatékonysága, hanem az egyszerűsége is népszerűvé teszi.

Lényege, hogy a banánhéj belső felével jó alaposan át kell dörzsölni az arcunkat, majd hagyni, hogy megszáradjon a bőr.

A közösségi médiában közzétett beszámolók szerint a folyamat végén a bőr feszülni kezd, a ráncok kisimulnak, és szó szerint ragyogó hatást keltünk.

A banánhéj a tiktokerek szerint csodákra képes a bőrrel.

Riadót fújtak a szakértők

A bőrgyógyászok nem nézik jó szemmel, hogy ennyien rákattantak a banánra. Elismerik, hogy a gyümölcsben lévő vitaminok jótékony hatással bírnak és egészségesek, ugyanakkor mindenkit óva intenek a túlzott optimizmustól. 

Nincs olyan tudományos bizonyíték, amely alátámasztaná, hogy a banánhéj képes lenne a bőr mélyebb rétegeibe hatolva tartósan eltüntetni a ráncokat, ahogy azt a botox teszi

figyelmeztetett Annabelle Taurua szépségápolási szakértő. Egyúttal figyelmeztetett, hogy mielőtt bárki is vadul kenegetné kezdeni magát a gyümölcshéjjal, alaposan mossa meg azt! Ha ugyanis nem tisztítjuk meg rendesen, akkor a bőrfelszínbe olyan baktériumokat és permetezőszereket is belenyomkodunk, amelyek irritációt és pattanásokat okozhatnak.  

Egy külföldi influenszer kipróbálta a banános módszert, a videóját már közel 6 millióan látták.

Egy férfi TikTok-sztár továbbgondolta, és fagyasztott banánnal kente be az arcát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
