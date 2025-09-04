Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Te is így használod az Aloe Verát? Ha igen, az nagy baj, ugyanis mérgező lehet

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 17:15
irritációveszélyeskiütés
Évezredek óta a szépség és a gyógyászat titkos fegyvere, ám cseppet sem mindegy, hogyan és mikor használod. Az Aloe Vera mérgező lehet, ha rosszul alkalmazod.
Bata Kata
A szerző cikkei

Az Aloe Vera mérgező lehet, ezért fontos, hogy betartsd a szabályokat. Ha te is a fürdőszobapolcon vagy a konyhapulton nevelgeted ezt a húsos levelű csodát, akkor nem árt tisztában lenned azzal, jó, hogy kicsit sem mindegy, mikor és melyik részét használod. Most megtudhatod, hogy mire és hogyan lehet a gyógyító hatását élvezni, anélkül, hogy megbetegednél vagy mérgezést kapnál tőle.

aloe vera
Aloe Vera: Te is így használod? Ha igen, az nagy baj Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

Aloe Vera, a mérgező csodanövény

1. Aloe Vera: Nem mindig a külső a fontos!

Az Aloe Vera növénnyel kapcsoltban talán a legveszélyesebb tévhit, hogy a levelet egyszerűen feldarabolva, héjastól lehet turmixba dobni vagy a héjával együtt a bőrre kenni. Ez komoly problémát okozhat. Az Aloe Vera héja alatt található sárgás, keserű anyag, az aloin, hashajtó hatású, emellett rettenetesen irritálhatja a bőrt és a nyálkahártyát. Emiatt olyan kellemetlen panaszokat okozhat, mint a hasi görcs, hasmenés vagy bőrirritáció, de hosszú távon ennél nagyobb károkkal is számolnod kell. Ha így használod, ne várd, hogy szebb és egészségesebb legyen a bőröd, inkább csúnya hólyagokra, kiütésekre és emésztési betegségekre készülj. Ezért fontos, hogy mindig hámozd meg a levelet, és csak a belső, áttetsző, zselés húsát használd.

2. Az Aloe Vera mérgező lehet, ha nem vagy türelmes vele

Ne gondold, hogy amint megveszed a kis növényedet, máris nyesegetheted a leveleit és eheted, kenheted, áldásos hatást remélve. Csak a 4–5 évnél idősebb Aloe Vera levelei alkalmasak gyógyászati vagy kozmetikai célokra, ráadásul a fiatal növények mérgezőek is lehetnek. Az ok egyszerű: a hatóanyag-tartalom, mint a vitaminok, ásványi anyagok, enzimek, csak az évek során halmozódik fel a növényben. A fiatal levelekben ezek koncentrációja még rendkívül alacsony, így a növény nem fejt ki semmiféle jótékony hatást.

aloe vera növény
Csak a 4-5 évnél idősebb növény zseléje alkalmas bőrápolásra vagy fogyasztásra Fotó: FotoHelin /  Shutterstock 

Aloe Vera jótékony hatásai külsőleg használva: 

  • Nyugtatja az irritált, kipirosodott bőrt
  • Enyhíti a napégés okozta panaszokat
  • Támogatja a sebgyógyulást, horzsolások, kisebb égési sérülések esetén
  • Hidratál, csökkenti a bőr szárazságát
  • Pattanásos, ekcémás bőr ápolására is alkalmas

Belsőleg használva:

  • Támogathatja az emésztést
  • Segíthet a gyomorégés és reflux enyhítésében
  • Immunerősítő hatású lehet
  • Antioxidánsokat tartalmaz, melyek védik a sejteket az öregedéstől

Így dolgozd fel helyesen

A 4-5 évnél idősebb növény leveleit vágd le, egy éles késsel óvatosan vágd le a tüskés széleket, majd darabold fel és hámozd le a héjat, éppúgy, mintha halat vagy húst filéznél. A megtisztított zselés belsőt turmixolhatod smoothie-ba, gyümölcslébe vagy salátaöntetbe is keverheted. A növényből kinyert zselét már közvetlenül is rákenheted a bőrödre, vagy keverheted krémbe, testápolóba, szezám vagy olíva olajba a hatás fokozásáért.

aloe vera zselé
Csak a belső zselés anyagot használd fel! Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

Bors tipp: Ne dobd ki a héját se!

Bár az aloe vera héját gyógyászati célokra nem szabad használni, a kertedben vagy a szobanövényeid gondozásánál nagy hasznát veheted. Az aloe vera héjában több olyan bioaktív hatóanyag is van, amelyek segítenek a rovarok és más kártevők távoltartásában.

Ha szeretnéd a saját szemeddel látni, hogyan kell meghámozni az aloe verát, nézd meg a videót!

 

