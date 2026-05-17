Ezekkel a retró frizurákkal akár 10 évet is letagadhatsz a korodból: próbáld ki, ha egy kis változatosságra vágysz

A függönyfrufrutól a puha kontyokig a 2026-os nyári hajtrendek visszatérnek a 70-es évek stílusaihoz. Szeretnéd felturbózni a megjelenésedet? Akkor válassz az alábbi retró frizurák közül, és tagadj le éveket a korodból!
A 70-es évek frizurái lágyabb, modernebb, hordhatóbb stílusban térnek vissza, amit az 50 feletti korosztály is bátran viselhet. A régi idők trendjei a mozgásról és az egyéniségről szóltak, amelyek az arcot keretező volument, a légies rétegeket és a frufrut részesítették előnyben. Bár az idei verziók megtartják az alapokat, tompítják a túlzásokat, ezért jóval alkalmasabbak a hétköznapi viselethez.
Ha azt érzed, hogy a mostani hajkoronád kezd egy kissé unalmassá válni, talán itt az ideje egy kis frissítésnek. Ezek a hihetetlen stílusok sokkal fiatalabbnak fognak mutatni a korodnál, miközben nem kell majd sokat bajlódnod a formázásukkal. Lássuk a legjobbakat!
A 70-es évekbeli frizurák leginkább divatos hatásának titka a visszafogottságban rejlik.
Tollas haj
A tollas haj most hatalmas népszerűségnek örvend, ami azonban nem csak a fiatalabb generációknak áll jól. A rétegek ugyanis lendületet adnak anélkül, hogy túlságosan szabályosnak tűnnének, így egész nap mesésen mutatnak. A stílus emellett fiatalosabb megjelenést kölcsönöz neked, miközben nem igényel sok törődést.
Függönyfrufru
Valami elképesztően divatosra vágysz? Akkor vágass magadnak függönyfrufrut, ami jóval több, mint egy trend! A frizura ugyanis lágyan keretbe foglalja az arcot, kiemeli az előnyös vonásokat, miközben nem kell vele sokat bajlódnod a tükör előtt. Sőt, a frufru a hajnövekedés során is kitűnően illeszkedik, ezért nem szükséges gyakran fodrászhoz járnod.
Bozontos bob frizura
Ha a bevállalósabbak táborát erősíted és valami igazán egyedire vágysz, akkor tedd le a voksodat egy bozontos bob mellett, amely egyszerre könnyed és merész. Még szinte az ágyból kikelve is bátran viselheted; a titka pedig abban rejlik, hogy sokkal több egyéniséget ad, mint egy sima bob.
Természetes volumen
Ha neked is extrán göndör a hajad, akkor nem érdemes szembemenned az égiek akaratával. Inkább adj a frizurádhoz különböző rétegeket, amik szépen hangsúlyozzák a természetes hajkoronádat.
Ebből a videóból olyan trükköket leshetsz el, amelyek segítenek vékonyszálú hajból dús frizurát varázsolni:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.