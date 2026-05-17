Ezekkel a retró frizurákkal akár 10 évet is letagadhatsz a korodból: próbáld ki, ha egy kis változatosságra vágysz

A függönyfrufrutól a puha kontyokig a 2026-os nyári hajtrendek visszatérnek a 70-es évek stílusaihoz. Szeretnéd felturbózni a megjelenésedet? Akkor válassz az alábbi retró frizurák közül, és tagadj le éveket a korodból!

Varázsolj magadnak nyárra új külsőt! Ezek a retró frizurák mindent visznek!

Idén nyáron a kifinomult, laza megjelenés kerül előtérbe.

A 70-es évek frizurái modernebb változatban térnek vissza.

A trendek a légies rétegekre és a természetes textúrákra helyezik a hangsúlyt.

Retró frizurák, amelyek varázslatos kisugárzást és fiatalos megjelenést kölcsönöznek neked

A 70-es évek frizurái lágyabb, modernebb, hordhatóbb stílusban térnek vissza, amit az 50 feletti korosztály is bátran viselhet. A régi idők trendjei a mozgásról és az egyéniségről szóltak, amelyek az arcot keretező volument, a légies rétegeket és a frufrut részesítették előnyben. Bár az idei verziók megtartják az alapokat, tompítják a túlzásokat, ezért jóval alkalmasabbak a hétköznapi viselethez.

Ha azt érzed, hogy a mostani hajkoronád kezd egy kissé unalmassá válni, talán itt az ideje egy kis frissítésnek. Ezek a hihetetlen stílusok sokkal fiatalabbnak fognak mutatni a korodnál, miközben nem kell majd sokat bajlódnod a formázásukkal. Lássuk a legjobbakat!

Az 5 legjobb retró frizura nyárra – Ezekkel még 50 felett sem lőhetsz mellé

A 70-es évekbeli frizurák leginkább divatos hatásának titka a visszafogottságban rejlik.

Tollas haj

A tollas haj most hatalmas népszerűségnek örvend, ami azonban nem csak a fiatalabb generációknak áll jól. A rétegek ugyanis lendületet adnak anélkül, hogy túlságosan szabályosnak tűnnének, így egész nap mesésen mutatnak. A stílus emellett fiatalosabb megjelenést kölcsönöz neked, miközben nem igényel sok törődést.

Függönyfrufru

Valami elképesztően divatosra vágysz? Akkor vágass magadnak függönyfrufrut, ami jóval több, mint egy trend! A frizura ugyanis lágyan keretbe foglalja az arcot, kiemeli az előnyös vonásokat, miközben nem kell vele sokat bajlódnod a tükör előtt. Sőt, a frufru a hajnövekedés során is kitűnően illeszkedik, ezért nem szükséges gyakran fodrászhoz járnod.