5 ok, amiért érdemes éjszakára befonnod a hajad

A haj egészsége és szépsége nemcsak a napközbeni, hanem az éjszakai szokásainkon is múlik, ezért fontos lenne az este során gondoskodni arról, hogy a tincseinket is felkészítsük a pihenésre. A valaha volt legjobb módszer erre, amit őseink is elszeretettel alkalmaztak, a hajfonás, amivel több szempontból is kedvezhetünk a loboncunknak.
Habár a hosszú hajat a legkönnyebb befonni, tévhit, hogy csakis a terjedelmes frizurát lehet ilyen módon formázni. A vállig érő tincseket is összefonhatjuk, ha egyben nem megy, kettő vagy több részbe is szedhetjük.
Ha befont hajjal alszunk, azzal elejét vehetjük a tincsek összegubancolódásának, ráadásul sokkal kényelmesebben is pihenhetünk, hiszen a rakoncátlan szálak nem tekerednek körénk és borítják be az arcunkat. A fonásnak köszönhetően reggel könnyebb lesz a fésülködés is.
Ha szabadon hagyjuk éjszakára a hajunk, a tincsek a forgolódások és pózváltások során hozzádörzsölődnek a párnához, és össze is csomózódhatnak. A hajfonat csökkenti a súrlódásokat, ezáltal kevésbé törnek meg a hajszálak.
Egy laza fonat segíthet abban is, hogy a hajunk kevésbé száradjon ki éjszaka. A kibontott haj ugyanis könnyebben veszít a nedvességtartalmából, főleg ha súrlódik a párna anyagával, amely felszívhatja a haj felszínén természetesen jelen lévő olajokat. Fonás esetén kisebb felületen érintkezik a haj a textillel.
Alvás közben a kibontott haj az arcunkra is ráterülhet, ez pedig kellemetlen panaszok, például pattanások megjelenését okozhatja. A hajszálak ugyanis – főleg ha több napja mostuk meg azokat – szennyeződéseket tartalmazhatnak, azok pedig az arcunkra kerülhetnek – akárcsak a hajból származó olajok.
Ha rendszeresen befonjuk a hajunkat éjszakára, és még be is nedvesítjük, azzal a megjelenésünket is egyedivé tehetjük. A tincseink ugyanis természetes hullámosságra tehetnek szert a fonásnak köszönhetően. Így amikor reggel kibontjuk a copfot, már csak némi formázót kell használnuk, és máris kész a frizura. Ráadásul ha így érjük el a hullámosodást, kevésbé fogunk magas hőfokú hajformázó eszközök után nyúlni, melyek károsíthatják a hajszálakat.
Gondoltad volna, hogy akár tönkre is teheted a hajad, ha mindennap copfba fogod vagy ha állandóan kontyot készítesz?
Szeretnéd megtanulni, hogyan kell befonni a saját hajad? Sajátítsd el a parketta fonás alapjait a következő videó segítségével:
