5 ok, amiért érdemes éjszakára befonnod a hajad

Több előnye is van az éjszakai hajfonásnak.

Különösen öt dolgot lehet kiemelni ezek közül.

Nem mindegy, hogyan készítjük el a fonatot.

A haj egészsége és szépsége nemcsak a napközbeni, hanem az éjszakai szokásainkon is múlik, ezért fontos lenne az este során gondoskodni arról, hogy a tincseinket is felkészítsük a pihenésre. A valaha volt legjobb módszer erre, amit őseink is elszeretettel alkalmaztak, a hajfonás, amivel több szempontból is kedvezhetünk a loboncunknak.

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Ezért egészséges az éjszakai hajfonás

Habár a hosszú hajat a legkönnyebb befonni, tévhit, hogy csakis a terjedelmes frizurát lehet ilyen módon formázni. A vállig érő tincseket is összefonhatjuk, ha egyben nem megy, kettő vagy több részbe is szedhetjük.

1. Megakadályozza a gubancolódást

Ha befont hajjal alszunk, azzal elejét vehetjük a tincsek összegubancolódásának, ráadásul sokkal kényelmesebben is pihenhetünk, hiszen a rakoncátlan szálak nem tekerednek körénk és borítják be az arcunkat. A fonásnak köszönhetően reggel könnyebb lesz a fésülködés is.

2. Búcsút inthetünk a hajtöredezésnek

Ha szabadon hagyjuk éjszakára a hajunk, a tincsek a forgolódások és pózváltások során hozzádörzsölődnek a párnához, és össze is csomózódhatnak. A hajfonat csökkenti a súrlódásokat, ezáltal kevésbé törnek meg a hajszálak.

3. Megőrizhetjük a haj nedvességét

Egy laza fonat segíthet abban is, hogy a hajunk kevésbé száradjon ki éjszaka. A kibontott haj ugyanis könnyebben veszít a nedvességtartalmából, főleg ha súrlódik a párna anyagával, amely felszívhatja a haj felszínén természetesen jelen lévő olajokat. Fonás esetén kisebb felületen érintkezik a haj a textillel.

4. Szembeszállhatunk a bőrproblémákkal

Alvás közben a kibontott haj az arcunkra is ráterülhet, ez pedig kellemetlen panaszok, például pattanások megjelenését okozhatja. A hajszálak ugyanis – főleg ha több napja mostuk meg azokat – szennyeződéseket tartalmazhatnak, azok pedig az arcunkra kerülhetnek – akárcsak a hajból származó olajok.

5. Természetes hullámok

Ha rendszeresen befonjuk a hajunkat éjszakára, és még be is nedvesítjük, azzal a megjelenésünket is egyedivé tehetjük. A tincseink ugyanis természetes hullámosságra tehetnek szert a fonásnak köszönhetően. Így amikor reggel kibontjuk a copfot, már csak némi formázót kell használnuk, és máris kész a frizura. Ráadásul ha így érjük el a hullámosodást, kevésbé fogunk magas hőfokú hajformázó eszközök után nyúlni, melyek károsíthatják a hajszálakat.

Hogyan fonjuk be a hajunkat? Mindenekelőtt fésüljük ki, egyrészt hogy kócosság nélkül fonhassuk be, másrészt ezzel a gyakorlattal szétoszlathatjuk a hajszálainkon a fejbőr által termelt természetes olajokat. Emellett stimulálhatjuk a fejbőrt és a hajhagymákat, amivel gyorsabb növekedést idézhetünk elő.

Törekedjünk arra, hogy laza fonat készüljön, amely nem szorít, nem húzza a fejbőrt. Érdemes teljesen a végéig befonni a hajat, így nem marad túl nagy szabadon hagyott rész, ami töredezhet. Használjunk puha hajgumit, amit lezseren tekerjünk körbe.

Mindig száraz hajjal térjünk nyugovóra, vizesen sose fonjuk össze a hajunkat és aludjunk el, mert begombásodhat a fejbőrünk.

Ha szeretünk hajolajokat használni, még a fonás előtt vigyük fel a készítményt a tincsekre. A jótékony készítmény az éjszaka során szépen beszívódik, és fokozatosan fejti ki hatását a szálakon.

