Ez a frizura az új kedvenc: laza, nőies és nincs vele macera

A bob frizura szép, de a klasszikus változat sok törődést igényel. Ez a frizuradivat azért lett most ekkora kedvenc, mert nőies, laza és akkor is jól áll, ha nincs minden tincs a helyén. Tehát, ha nem szeretnél négy-hat hetente fodrászhoz járni, akkor érdemes egy lazább változatot választanod. És ez nem más mint a lusta bob vagy más néven lazy bob.
A lazy bob most az egyik legmenőbb választás, mert laza, fiatalos, és minden korosztály bátran bevállalhatja. Nőies, friss és sokkal könnyebben kezelhető, mint egy nagyon precízre vágott bob. Kevés karbantartást igényel mivel szándékosan laza a formája. Valójában ügyesen rejtett rétegeket vág bele a fodrász, amelyek laza textúrát kölcsönöznek a frizurának. Ebben a fazonban az a legjobb, hogy otthon sincs sok macera vele. Frissen vágva is jól néz ki, de akkor sem veszít a formájából, ha már régebben jártál fodrásznál. Most jöjjön a legnépszerűbb bob fazon, ami a legnagyobb frizuradivat 2026-ban.
Ez az a változat, ami a mindenkinek bejön. A haj majdnem vállig ér, ezért megmarad benne valami a hosszabb fazonok lágyságából, közben sokkal frissebb hatást kelt. Jó választás annak, aki rövidebb hajra vágyik, de nem szeretne túl nagy váltást.
Elég bele egy kis természetes hullám, és máris sokkal lágyabb, könnyedebb lesz az összhatás. Nem igényel hosszú formázást, sőt ez a fazon akkor a legjobb, amikor kicsit lazább, kicsit szellősebb marad. Pont ettől néz ki ennyire jól.
Van, akinek a rövidebb lazy bob áll közelebb a stílusához. Ennél a fazonnál a hajvégek lágyabbak, a forma is lazább, ettől az egész frizura könnyebbnek, levegősebbnek hat. Az a jó benne, hogy nincs túlgondolva mégis nagyon jól tud állni.
Ez a változat már majdnem long bob, mégis megmarad benne az a laza hangulat, amitől a lazy bob ennyire szerethető. Középen elválasztva finomabb az összhatás, és annak is jó választás, aki szereti a rendezettebb frizurát, de reggelente nem akar sokat bíbelődni a hajával.
Ez a verzió játékosabb, könnyedebb hatást kelt. A hajvégek finoman kifelé fordulnak, ettől az egész frizura lazábbnak és játékosabbnak hat. Nem a klasszikus, beszárított bob vonala, inkább egy természetesebb, oldottabb változat.
Azt mondd, hogy egy lazább, puhább esésű bobot szeretnél, ami nem túl pontosra vágott és nem túl tömör hatású. Jó, ha a hajvégek kicsit levegősebbek maradnak, és az egész frizurában megvan az a könnyed természetesség, amitől nem lesz túl szigorú az összhatás. Így egy olyan fazont kapsz, ami nőies, jól áll, és otthon sem igényel túl sok formázást.
Nézd meg hogyan vágja a fodrász a tökéletes long bob frizurát:
