Ez a frizura az új kedvenc: laza, nőies és nincs vele macera

A lazy bob a frizuradivat 2026 legnépszerűbb fazonja lett, mert nőies, laza és kevés törődést igényel.

Ez a frizuradivat azoknak is jó, akik reggel nem akarnak sok időt tölteni a hajukkal.

Mutatjuk, melyik lazy bob változat illik hozzád a legjobban.

A bob frizura szép, de a klasszikus változat sok törődést igényel. Ez a frizuradivat azért lett most ekkora kedvenc, mert nőies, laza és akkor is jól áll, ha nincs minden tincs a helyén. Tehát, ha nem szeretnél négy-hat hetente fodrászhoz járni, akkor érdemes egy lazább változatot választanod. És ez nem más mint a lusta bob vagy más néven lazy bob.

A frizuradivat egyik mostani kedvence a lazy bob, ami laza esésével és nőies formájával hódít.

Fotó: Anna Zhukkova / shuterstock

Ettől ilyen népszerű frizuradivat 2026-ban

A lazy bob most az egyik legmenőbb választás, mert laza, fiatalos, és minden korosztály bátran bevállalhatja. Nőies, friss és sokkal könnyebben kezelhető, mint egy nagyon precízre vágott bob. Kevés karbantartást igényel mivel szándékosan laza a formája. Valójában ügyesen rejtett rétegeket vág bele a fodrász, amelyek laza textúrát kölcsönöznek a frizurának. Ebben a fazonban az a legjobb, hogy otthon sincs sok macera vele. Frissen vágva is jól néz ki, de akkor sem veszít a formájából, ha már régebben jártál fodrásznál. Most jöjjön a legnépszerűbb bob fazon, ami a legnagyobb frizuradivat 2026-ban.

Vállig érő bob

Ez az a változat, ami a mindenkinek bejön. A haj majdnem vállig ér, ezért megmarad benne valami a hosszabb fazonok lágyságából, közben sokkal frissebb hatást kelt. Jó választás annak, aki rövidebb hajra vágyik, de nem szeretne túl nagy váltást.

Hullámos bob

Elég bele egy kis természetes hullám, és máris sokkal lágyabb, könnyedebb lesz az összhatás. Nem igényel hosszú formázást, sőt ez a fazon akkor a legjobb, amikor kicsit lazább, kicsit szellősebb marad. Pont ettől néz ki ennyire jól.

Rövidebb, tépettebb változat

Van, akinek a rövidebb lazy bob áll közelebb a stílusához. Ennél a fazonnál a hajvégek lágyabbak, a forma is lazább, ettől az egész frizura könnyebbnek, levegősebbnek hat. Az a jó benne, hogy nincs túlgondolva mégis nagyon jól tud állni.