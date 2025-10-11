A fodrászod sem hisz majd a szemének: 5 egyszerű trükk, ami a vékonyszálú hajból dús frizurát varázsol

Míg vannak, akik számára a dús haj teljesen természetes, mások minden reggel próbálnak valamit kihozni nyeszlett tincseikből. A következő egyszerű és gyors módszerekkel azonban nagyobb volument adhatsz a hajadnak anélkül, hogy elnehezítenéd vagy drága kezelésekre költenél.

A fodrászod is a csodájára fog járni – így tedd dúsabbá a hajkoronád

Bár sokan nem is gondolnánk, de a vékonyszálú haj sokkal könnyebben kezelhető, mint a sűrű. Ebből adódóan nincs más dolgod, mint alkalmazni az alábbi trükköket és bezsebelni a bókokat!

Ne higgy a hajdúsító samponoknak és balzsamoknak

A boltok polcai roskadoznak a különböző hajdúsító termékek alatt, azonban ne hagyatkozz ezekre. A legtöbb szakértő szerint ugyanis például a volumennövelő hajpakolások vagy nehéz balzsamok vékonyabb szálúnak és laposabbnak mutathatják a hajat.

Ne középen válaszd el

Nem is gondolnád, de nagyban megnövelheti frizurád volumenét, ha nem középen választod el a hajad, hanem asszimetrikusan, az egyik oldalon. Ugyanis előbbivel sokkal laposabbnak tűnik majd a frizurád, míg utóbbival varázslatos hatást érhetsz el.

Készíts rá házi hajpakolást

Lehetséges, hogy a spájzban fogod megtalálni dús hajad titkát. Készíts filléres házi hajpakolást, ami annyira meg fogja változtatni a külsődet, hogy még a főnököd sem tudja majd szó nélkül hagyni. A tápláló pakoláshoz csupán egy összetört, fél banánt, egy tojást, 2 milliliter vizet, egy evőkanál kókuszolajat, valamint egy csepp mézet kell összekeverned és már viheted is fel a hajadra.

Nyugadtan használj volumennövelő hajhabokat!

Bátran használj hajhabot

A szépségipar területén bekövetkezett innovációknak köszönhetően már találsz olyan hajhabot, ami anélkül dúsítja a hajad, hogy elnehezítené vagy ragacsossá tenné. Bátran alkalmazd ezeket a termékeket ugyanis rengeteget segíthetnek a hajtövek megemelésében és a haj volumenének növelésében.

Szárítsd felfelé

Ha be szeretnéd szárítani a hajad, – különösen hajmosás után – akkor figyelj arra, hogy a levegő felfelé fújja a hajtöveket, így frizurád nem fog a fejedhez simulni. Hidd el, már egy ilyen aprósággal lehengerlő eredményt érhetsz el.