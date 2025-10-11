Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Brigitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Fiatal lány, aki a dús haját fésüli

A fodrászod sem hisz majd a szemének: 5 egyszerű trükk, ami a vékonyszálú hajból dús frizurát varázsol

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 14:15
hajfrizura
A nők többsége a gyönyörű, feszes arcbőr mellett dús frizuráról álmodik. Ezért, ha te is vékonyszálú hajjal küzdesz, akkor tarts velünk, ugyanis 5 olyan trükköt mutatunk be, amivel gyönyörű, dús hajkoronát varázsolhatsz magadnak. Csak a fodrászod el ne ájuljon!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Míg vannak, akik számára a dús haj teljesen természetes, mások minden reggel próbálnak valamit kihozni nyeszlett tincseikből. A következő egyszerű és gyors módszerekkel azonban nagyobb volument adhatsz a hajadnak anélkül, hogy elnehezítenéd vagy drága kezelésekre költenél.

Fiatal nő, aki fésüli a dús haját
A fodrászodnak is leesik az álla, ha meglátja a hajad!
Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 

A fodrászod is a csodájára fog járni – így tedd dúsabbá a hajkoronád

Bár sokan nem is gondolnánk, de a vékonyszálú haj sokkal könnyebben kezelhető, mint a sűrű. Ebből adódóan nincs más dolgod, mint alkalmazni az alábbi trükköket és bezsebelni a bókokat!

  • Ne higgy a hajdúsító samponoknak és balzsamoknak

A boltok polcai roskadoznak a különböző hajdúsító termékek alatt, azonban ne hagyatkozz ezekre. A legtöbb szakértő szerint ugyanis például a volumennövelő hajpakolások vagy nehéz balzsamok vékonyabb szálúnak és laposabbnak mutathatják a hajat.

  • Ne középen válaszd el

Nem is gondolnád, de nagyban megnövelheti frizurád volumenét, ha nem középen választod el a hajad, hanem asszimetrikusan, az egyik oldalon. Ugyanis előbbivel sokkal laposabbnak tűnik majd a frizurád, míg utóbbival varázslatos hatást érhetsz el.

  • Készíts rá házi hajpakolást

Lehetséges, hogy a spájzban fogod megtalálni dús hajad titkát. Készíts filléres házi hajpakolást, ami annyira meg fogja változtatni a külsődet, hogy még a főnököd sem tudja majd szó nélkül hagyni. A tápláló pakoláshoz csupán egy összetört, fél banánt, egy tojást, 2 milliliter vizet, egy evőkanál kókuszolajat, valamint egy csepp mézet kell összekeverned és már viheted is fel a hajadra.

Dús hajú lány, aki hajápolót használ
Nyugadtan használj volumennövelő hajhabokat!
Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 
  • Bátran használj hajhabot

A szépségipar területén bekövetkezett innovációknak köszönhetően már találsz olyan hajhabot, ami anélkül dúsítja a hajad, hogy elnehezítené vagy ragacsossá tenné. Bátran alkalmazd ezeket a termékeket ugyanis rengeteget segíthetnek a hajtövek megemelésében és a haj volumenének növelésében.

  • Szárítsd felfelé

Ha be szeretnéd szárítani a hajad, – különösen hajmosás után – akkor figyelj arra, hogy a levegő felfelé fújja a hajtöveket, így frizurád nem fog a fejedhez simulni. Hidd el, már egy ilyen aprósággal lehengerlő eredményt érhetsz el.

Az alábbi videóban további trükköket találsz:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu