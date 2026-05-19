Gulyás Gergely: Facebook-kormányzás zajlik a Tisza részéről

Egy Facebook-ellenzék lehet sikeres, egy Facebook-kormány már kevésbé - írja Gulyás Gergely ahhoz a videóhoz, amelyet a Facebookon osztott meg. A Fidesz parlamenti frakciójának vezetője hangsúlyozta, hogy egyelőre csupán a Facebookon kormányoz Magyar Péter, aki már 10 napja miniszterelnök. Már 1 hete van Magyarországnak új kormánya, de a beígért intézkedéseknek nyoma sincs. Például a heti parlamenti ülés sem valósulhat meg, hiszen elhalasztotta Magyar Péter, a Tisza Párt még csak törvényjavaslatokat sem terjesztett elő.

Most már előbb-utóbb döntéseket kellene hozni.(...) A kormány egyenlőre azt látjuk, hogy nem készült fel arra, hogy mi van, ha megnyeri a választásokat, ezért nem tudunk vitatkozni azokról a javaslatokról, amelyeket korábban megfogalmaztak.

- mondta a videóban Gulyás Gergely.