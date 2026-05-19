Megszólalt a Borsnak az Exatlon női győztese: „Felrobbant a telefonom, de ugyanúgy takarítok és vásárolok!"

Szabó Réka úgy éli a mindennapokat, mint a TV2 sikerműsora előtt. Az Exatlon 2026 női győztese takarít, bevásárol, edz és alig várja, hogy találkozzon az óvodásaival, akik mind nagyon szurkoltak neki. A gyönyörű óvónő lapunknak elárulta, őt nem a 15 milliós fődíj motiválta a versenyben, hanem az, hogy bebizonyítsa, bárki valóra válthatja álmait úgy, ahogy most ő.

Az Exatlon ötödik évadának győzetese: Szabó Réka és Koplányi Gábor (Fotó: TV2)

Exatlon Hungary 2026: Szabó Réka végtelen hálát érez

A sport-reality korábbi évadainak versenyzői közül sokaknak egy teljesen új életutat adott a műsor. Az Exatlon Hungary idei évadának női győztese nem tudja vele is így lesz-e, egyelőre örül, hogy visszatérhet a műsor előtti életébe.

„A telefonom felrobbant tényleg, amikor bekapcsoltam” – mesélte a Borsnak Szabó Réka, aki példaképének tartja Ekler Lucát, akit legyőzött a döntőben.

„Rengetegen gratulálnak az ismerőseim közül, meg van, hogy az utcán megállítanak. Még nem tudom, később mi lesz, de egyelőre örültem volna, ha hazajövök, és ott ugyanúgy folytathatom az életemet. De persze nagyon boldog vagyok, ez volt az álmom, amit kicsit még sem tudok elhinni, hogy valóra vált. Egyelőre nincs változás, ugyanúgy takarítok, bevásárolok, na, meg megyek az óvodásaimhoz ma, akiket nagyon szeretek, és akik nagyon szurkoltak nekem, a szülőktől nagyon sok pozitív üzenetet kaptam” - tette hozzá boldogan a győztes, aki az egyik adásban elárulta, hogy egészen kicsi korábban nevelőszülőkhöz került testvérével, mert édesanyja pszichiátriai kezelés alatt állt, nem tudott róluk gondoskodni:

Nekem szerencsém volt, fantasztikusak a szüleim, nagyon büszkék rám. De rengeteg gyermek van, akik nem ilyen szerencsések. Magamnak is akartam bizonyítani az Exatlonban, de azoknak is, akik nevelőszülőkhöz vagy állami intézetbe kerülnek, hogy hiába talajtalan valaki, ha mindent megtesz, akkor valóra válthatja az álmait.

Szabó Réka példaképe az Exatlon Bajnokok paralimpikonja, Ekler Luca, akit legyőzött a döntőben (Fotó: TV2)

Mit szólt a kommentekhez?

„Bevallom, féltem attól, hogy mi vár rám a kommentszekcióban. De nagyon pozitív csalódás ért, mert elenyészőek a negatív hozzászólások, és rengeteg gratuláló, kedves kommentet kaptam. Örülök, hogy a valódi személyiségem jött át, és a tévé nem torzította el. Őszintén rosszul esett volna, ha kaptam volna több negatívat, mert azt gondolom, tényleg nem viselkedtem úgy, hogy olyat érdemeljek. Szóval ez is tényleg nagyon pozitív, jó visszaigazolás számomra!”