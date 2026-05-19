Fergie nem bírta szó nélkül hagyni, hogy megszületett exférje, Josh Duhamel második gyermeke jelenlegi feleségétől, Audra Maritól. A rajongókat így nemcsak a baba érkezése lepte meg, hanem az is, ahogyan az énekesnő reagált az örömhírre. Sokan arra számítottak, hogy a korábbi házaspár között feszült maradt a viszony a válás után, ám Fergie reakciójával mindenkit ledöbbentett.

Fergie reagált arra, hogy volt férje, Josh Duhamel újra apa lett (Fotó: PA / Northfoto)

Josh Duhamelnek és feleségének, Audra Mari nak megszületett második közös gyermekük: Rocca de Leon Duhamel

és feleségének, nak megszületett második közös gyermekük: Fergie mindenkit megdöbbentett, amikor reagált volt férje örömhírére

mindenkit megdöbbentett, amikor reagált volt férje örömhírére Az 51 éves díva szívből gratulált exférje újabb gyermekéhez.

Fergie nem hagyta szó nélkül, hogy volt férje, Josh Duhamel újra apa lett

Május 17-én megszületett Josh Duhamel és felesége Audra Mari második közös gyermeke. Az örömhírt egy közös Instagram-bejegyzésben jelentették be, ahol több fotót is megosztottak az újszülöttről. A képekhez pedig azt írták, hogy:

Rocca de Leon Duhamel. Megérkezett a kislányunk.

Duhamel Instagram-bejegyzése percek alatt bejárta az internetet, és rengetegen gratuláltak a szerelmes párnak. Mindenki meglepetésére még Fergie, a színész exfelesége is reagált az örömhírre. Az 51 éves énekesnő szívecskékkel és masnis emojikkal gratulált a párnak. Ezzel is bizonyítva, hogy a válásuk után is milyen jóban vannak egymással.

Megszületett Josh Duhamel és Audra Mari második közös gyermeke (Fotó: Billy Bennight / Northfoto)

Fergie és Josh Duhamel kapcsolata 8 évig tartott

Fergie és Josh Duhamel 2009-ben házasodtak össze, közös fiuk, Axl pedig rá négy évre, 2013-ban született meg. 2017-ben azonban a pár bejelentette különválásukat, rá két évre 2019-ben pedig hivatalosan is elváltak. És bár a szakítás sok rajongót megrázott, az évek során többször hangsúlyozták, hogy továbbra is tisztelettel és szeretettel viszonyulnak egymáshoz.

Fergie és Josh Duhamel 2009 és 2017 között alkottak egy párt, és ezalatt az idő alatt egy közös gyermekük született (Fotó: Tammie Arroyo/AFF-USA.com / MEGA / Northfoto)

Fergie és Josh Duhamel válása: ezért ment tökre a házasságuk

Hosszú ideig ment a találgatás, hogy vajon mi vezetett Fergie és Josh Duhamel házasságának végéhez. A színész pedig nemrégiben végre őszintén megnyílt erről és elmondta, hogy kapcsolatuk azért romlott meg, mert teljesen más életre vágytak. Elmondása szerint a Black Eyed Peas énekesnője imádta a pezsgő hollywoodi életet, amíg ő inkább nyugodtabb, vidéki környezetben szeretett volna élni. Duhamel kihangsúlyozta, hogy válásuk mögött nem egyetlen drámai esemény állt, hanem az, hogy az évek során egyszerűen eltávolodtak egymástól. Úgy fogalmazott: 'különbözőképpen látják a világot', ettől függetlenül azonban továbbra is nagy szeretettel gondol volt feleségére. A színész azt is kijelentette, hogy nincs benne semmilyen megbánás a házasságukkal kapcsolatban, hiszen közös gyermekük örökre összeköti őket.