Pár perc és máris ragyogsz – Így alakítsd át a nappali sminked alkalmivá, ha nincs időd elölről kezdeni

Vannak olyan napok, amikor az íróasztaltól felállva egyenesen egy születésnapra vagy egy randira kell sietned és már nincs időd arra, hogy feldobj egy teljesen új sminket. Azonban ezekkel a trükkökkel percek alatt kihozhatod belőle a maximumot és önbizalommal telve léphetsz be az ajtón, bármilyen eseményről vagy összejövetelről legyen is szó.
Tehát olyan szépségtrükköket szedtünk most össze neked, amelyekkel a nappali sminkedet könnyedén dögössé varázsolhatod, legyen szó akár egy merész rúzsról vagy egy csillogó szempárról. Ha szexi akarsz lenni, ezeket a lépéseket ki ne hagyd!
A termék felfrissíti az arcbőrt és üde megjelenést kölcsönöz neked. Tehát ne az alapozó vagy a korrektor mellett tedd le a voksodat, hiszen az arcpermet másodpercek alatt gondoskodik a ragyogó bőrről.
Vigyél fel egy réteg matt púdert az arcodra, különösen ügyelve azokra a területekre, amelyek könnyebben olajosodnak, mint például az orr és a homlok környéke. Ez a termék ugyanis tökéletesen sima bőrt fog eredményezni és segít fixálni a sminked.
Tegyél az arccsontodra bronzosítót, amivel akár a korábban felvitt arcpirosítódat is megerősítheted. Ez a termék gyönyörű csillogást fog kölcsönözni neked, miközben karakteressé teszi az arcodat.
Az esti smink nem lehet teljes highlighter nélkül, ami tovább fokozza a bronzosító hatását és elképesztően ragyogóvá varázsol. Ha alkalmazod ezt a mesés terméket, le sem tudják majd venni rólad a szemüket.
Egy gyönyörű szemsmink már önmagában estivé változtatja a nappali sminket. Azonban, ha ki akarsz tűnni a tömegből, akkor válassz kicsit vadabb tónusokat vagy csillogós szemhéjfestéket, olyat, ami megy a szettedhez is.
A dögös smink elengedhetetlen részei a vadító ajkak, amikkel megbabonázhatod a kiszemeltedet is. Amennyiben színes szemfestéket használtál, ez esetben inkább dönts egy nude verzió mellett, viszont, ha a tekinteted egészen visszafogottra sikerült, bátran tedd le a voksodat egy erős árnyalat mellett.
Bár pár órás partira vagy randira is megéri, azonban, ha hajnalig tartó bulira készülsz, mindenképpen használj sminkfixálót. Ezzel ugyanis megelőzheted, hogy ne úgy nézz ki reggel, mint azokon a mémeken szereplő lányok, akikről a buli előtt és után is készül kép.
Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan hat a sminkelés a mentális egészségedre:
