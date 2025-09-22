Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Fiatal nő, aki gyönyörűen kisminkelte magát

Az igéző tekintet titka – Így sminkelj, hogy nagyobbnak tűnjenek a szemeid

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 15:15
sminktrükksmink
Ahogy szokták mondani, „a szem a lélek tükre”, ezért nem véletlen, hogy a nagy, igéző tekintet egy kívánatos tulajdonság. Ha azonban neked ez nem adatott meg, mutatunk pár sminktrükköt, amivel pillanatok alatt nagy szemeket varázsolhatsz magadnak!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A legtöbben valószínűleg egyetértünk abban, hogy a nagy szemek rendkívül vonzóak tudnak lenni. Van, aki már születésétől kezdve szerencsésnek mondhatja magát ezen a téren és persze olyan is, akinek a smink erejére kell támaszkodnia. De egyet se félj, ugyanis a következő praktikákkal a hatás biztosan nem marad el!

Fiatal nő, aki gyönyörű sminket készít magának
Ezekkel a sminktrükkökkel garantáltan gyönyörű tekintetet varázsolhatsz magadnak!
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Eszméletlen sminktrükkök: így varázsolj magadnak hatalmas, igéző szemeket 

A nagy szemeket alapvetően a fiatalsághoz és a nőiességhez társítjuk és persze az imádnivaló dolgokhoz, gondolj csak a babákra vagy a kisállatokra. Ennek következtében pedig nem véletlen, hogy rengeteg sminktermék áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy hangsúlyozni tudjuk őket. A következő praktikákkal pedig hidd el, tekinteted mások lelkéig fog hatolni!

  • Elő a csillogós éneddel!

Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy a csillogó szemhéjfesték, ami oda vonzza a tekintetet, mennyivel nagyobbnak tudja mutatni a szemeidet a fényvisszaverődésnek köszönhetően. Ha a szolidabb stílus híve vagy, akkor használj barnás árnyalatokat. Azonban, ha nem félsz megmutatni magad, akkor jöhetnek az arany és az ezüst tónusok. Választhatsz por és folyékony állagú verziót is, a lényeg, hogy tündökölj!

  • Bánj jól a vonalakkal!

A szemceruza szinte minden nő neszeszerének az alapdarabja, így biztosan a tiédben is lapul egy. Segítségével gyönyörűen kiemelheted és optikailag nagyíthatod a szemeidet, ha szabadon hagyod a belső szemzugodat és csak a külsőket húzod ki.

  • Elő a hatalmas pillákkal!

A hosszú, és dús pillák felnyitják a szemet és azonnal nagyobbnak mutatják. A legegyszerűbb, ha szempillagöndörítőt használsz. Minél jobban megemeled a pilláidat, annál jobban megnyitja a tekinteted. Dönthetsz műszempilla mellett is, azonban ügyelj arra, hogy jó minőségűt válassz.

  • Ne hagy ki a szemöldököd!

A szemöldök amellett, hogy keretet ad az arcnak, hangsúlyozza a szemeket is, ezért kulcsfontosságú, hogy jól ápolt és megfelelően formázott legyen. A vastag, egyenes típus ugyanis kicsinek mutathatja a szemet. Mindenképpen adj neki egy kis ívet és nyisd meg vele a szemeidet.

  • Furcsa trükk, de annál jobban működik!

A boltok polcain már sorakoznak a nude és fehér színű szemceruzák is, amelyek eszméletlenül praktikusak, ha nagyobb szemeket szeretnél. Nincs benne semmi ördöngösség, csupán a vízvonaladra kell húznod egy világos csíkot. Ez azt az illúziót kelti majd, hogy a szemed fehérje nagyobb, mint valójában.

Az alábbi videóból megismerheted a nagy szemek mögött rejlő tudományt:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

