Őszi szemsmink: ezekkel a palettákkal igéző tekintetet varázsolhatsz magadnak

Ősszel a sminktrendekben is fordulat áll be. A hűvösebb napok beköszöntével elbúcsúzunk a nyári könnyed arcfestékektől, és olyan őszi szemsminkek veszik át a helyüket, amik hangsúlyosabb, kontrasztosabb megjelenést kölcsönöznek.

Mély tónusok, természetes színek, fényes pigmentek: ez az idei őszi szemsminkek 3 alapköve

Fotó: Sofia Zhuravetc / Shutterstock

A mély, gazdag színek és némi csillogás áll idén a szemfestékek középpontjában. Nincs több pucér szemhéj. A hangsúly egyértelműen a tekintetre kerül. A sminktrendek fényes pigmentekkel, selymes textúrákkal, erőteljes árnyalatokkal érik el a drámai hatást.

Meleg tónusok a szemhélypúderben

Az őszi szemsmink színei a természetből merítenek ihletet.Változatos a paletta, így mindenki kedve szerint válogathat és bátran játszhat a árnyalatokkal attól függően, milyen ruhákat viselne aznap vagy mennyire szeretne erős sminket magának.

A füstös barnás, rozsdás árnyalatok mellett a mélykék és lila tónusok is feltűnnek a szemhéjakon. Ezek a színek azért is szerencsések, mert szinte minden bőrtónushoz passzolnak, minden szemszínt szépen ki tudnak emelni és igazán vonzóvá varázsolni.

Ha a sötétebb, de neutrálisabb, nude árnyalatokkal szeretsz dolgozni, ez a paletta tökéletes választás számodra.

Makeup Revolution: Reloaded

2 420 Ft

Fotó: Notino.hu

A merészebb, színesebb, játékosabb szemsminkek kedvelőinek ez a paletta egy kész aranybánya lehet!

NYX Professional Makeup Wednesday

6 218 Ft

Fotó: douglas.hu

Az őszi, természet ihlette szemhéjfestékek nem csak sötét tónusokkal dolgozhatnak. Ez a paletta azoknak való, akik világosabb árnyalatokkal emelnék ki a tekintetüket.

Trend it up: Pretty Precius

2 499 Ft

Fotó: dm.hu

Klasszikus, de tökéletesen illeszkedik az őszi sminktrendek vonalához. Ebben a palettában találsz sötét, világos, csillogós és matt szemhéjpúdereket is, amelyeket bátran kombinálhatsz egymással akár egyetlen szemsmink elkészítéséhez is.

Marionnaud: My Precious Eye Complex Palette

3 500 Ft

Fotó: marionnaud.hu

Ha pedig maradnál a jól bevált praktikáidnál, csak a szezon színeire cserélnéd a nyári palettádat:

Pupa Milano: Vamp!

6 490 Ft

Fotó: pupamilano.hu

Hogyan készíts őszi szemsminket idén?

Az idei őszi szemsmink-trendek lehetőséget adnak arra, hogy kísérletezz, kipróbálj új színeket, amiket eddig lehet, hogy túl merésznek gondoltál. Ne félj belevágni, mert lehet, hogy olyan árnyalatokat találsz, amelyek szuperül kiemelik majd a tekintetedet!