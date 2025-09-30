Őszi szemsmink: ezekkel a palettákkal igéző tekintetet varázsolhatsz magadnak

Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 08:45
Ezekkel a színekkel ellenállhatatlan szemeket varázsolhatsz magadnak. Mutatjuk milyen palettákkal készítheted el a legszebb őszi szemsminkeket!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Ősszel a sminktrendekben is fordulat áll be. A hűvösebb napok beköszöntével elbúcsúzunk a nyári könnyed arcfestékektől, és olyan őszi szemsminkek veszik át a helyüket, amik hangsúlyosabb, kontrasztosabb megjelenést kölcsönöznek.

Őszi szemsminket készítő fiatal nő.
Mély tónusok, természetes színek, fényes pigmentek: ez az idei őszi szemsminkek 3 alapköve
Fotó: Sofia Zhuravetc /  Shutterstock 

A mély, gazdag színek és némi csillogás áll idén a szemfestékek középpontjában. Nincs több pucér szemhéj. A hangsúly egyértelműen a tekintetre kerül. A sminktrendek fényes pigmentekkel, selymes textúrákkal, erőteljes árnyalatokkal érik el a drámai hatást.

Meleg tónusok a szemhélypúderben

Az őszi szemsmink színei a természetből merítenek ihletet.Változatos a paletta, így mindenki kedve szerint válogathat és bátran játszhat a árnyalatokkal attól függően, milyen ruhákat viselne aznap vagy mennyire szeretne erős sminket magának.

A füstös barnás, rozsdás árnyalatok mellett a mélykék és lila tónusok is feltűnnek a szemhéjakon. Ezek a színek azért is szerencsések, mert szinte minden bőrtónushoz passzolnak, minden szemszínt szépen ki tudnak emelni és igazán vonzóvá varázsolni.

Ha a sötétebb, de neutrálisabb, nude árnyalatokkal szeretsz dolgozni, ez a paletta tökéletes választás számodra.

őszi szemsminkhez tökéletes a Revlon sminklapettája ami a képen látható
Makeup Revolution: Reloaded
2 420 Ft
Fotó: Notino.hu  

A merészebb, színesebb, játékosabb szemsminkek kedvelőinek ez a paletta egy kész aranybánya lehet!

őszi szemsminkhez a képen látható NYX sminkpaletta dukál
NYX Professional Makeup Wednesday
6 218 Ft
Fotó: douglas.hu

Az őszi, természet ihlette szemhéjfestékek nem csak sötét tónusokkal dolgozhatnak. Ez a paletta azoknak való, akik világosabb árnyalatokkal emelnék ki a tekintetüket.

őszi szemsminkhez paletta
Trend it up: Pretty Precius
2 499 Ft
Fotó: dm.hu

Klasszikus, de tökéletesen illeszkedik az őszi sminktrendek vonalához. Ebben a palettában találsz sötét, világos, csillogós és matt szemhéjpúdereket is, amelyeket bátran kombinálhatsz egymással akár egyetlen szemsmink elkészítéséhez is.

több színből álló sminkapaletta őszi szemsminkhez
Marionnaud: My Precious Eye Complex Palette
3 500 Ft
Fotó: marionnaud.hu

Ha pedig maradnál a jól bevált praktikáidnál, csak a szezon színeire cserélnéd a nyári palettádat:

Pupa Milano: Vamp szemhéjpúder-paletta őszi szemsminkekhez.
Pupa Milano: Vamp!
6 490 Ft
Fotó: pupamilano.hu

Hogyan készíts őszi szemsminket idén?

Az idei őszi szemsmink-trendek lehetőséget adnak arra, hogy kísérletezz, kipróbálj új színeket, amiket eddig lehet, hogy túl merésznek gondoltál. Ne félj belevágni, mert lehet, hogy olyan árnyalatokat találsz, amelyek szuperül kiemelik majd a tekintetedet!

Így csináld:

Rétegezd a színeket! A kulcs a részletekben és az alapos eldolgozásban, satírozásban rejlik. A belső szemzugba világosabb színeket vigyél fel és kifelé sötétítsd. Ettől lesz igazán nyitott a tekintet.

Ha nem vagy a fényes részletek ellen, a csillámos szemhéjpúdert is bátran használd. Felviheted ezt is a szemhéj belső részére, de akár dolgozhatsz kizárólag csillogós szemhéjfestékekkel is. Idén ezek is nyerők!

Bors-tipp:

Az ajkaid is harmonizáljanak a szemsminkeddel! Maradj meg a vöröses, mély tónusoknál, egy fél árnyalattal sötétebb szájceruzával keretezve, hogy biztosan tartós legyen a végeredmény. 

Hogyan válaszd ki a leginkább hozzád illő őszi színeket?

Olvass tovább még több sminktippért:

 

