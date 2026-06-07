Eriksen megint összeesett a pályán, újra az életéért aggódtak

Dánia felkészülési mérkőzésen Ukrajnát fogadta vasárnap, és a 65. percben a hazaiak játékosa, Christian Eriksen rosszul lett. Ugyanő a 2021-es Európa-bajnokságon egyszer már összesett, akkor Finnország ellen játszottak. Akkor újra kellett éleszteni, csaknem életét vesztette.
Eriksen vasárnap este megint összerogyott, földre esett, és teljesen mozdulatlanul feküdt. A társai megdöbbentek, majd többen sírni kezdtek. A szervezők azonnal takarókat hoztak, eltakarták őt. Hosszú perceken át ismét az életéért aggódtak, mindenki a legrosszabbra számított. Aztán kiderült, hogy Eriksen eszméleténél van, ezt később a dán szövetség is megerősítette. A meccs félbeszakadt, Ukrajna és Dánia válogatottja is a pálya szélére vonult - írja a Magyar Nemzet.
Eriksen a saját lábán hagyta el a pályát, és mentővel kórházba szállították őt.
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