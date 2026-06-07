Rubint RékaAmbrus AttilaExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Róbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Eriksen megint összeesett a pályán, újra az életéért aggódtak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors christian eriksen
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 20:25 / FRISSÍTÉS: 2026. június 07. 20:36
ukrajnadánia
Ismét megtörtént a dán futballistával, ami a 2021-es labdarúgó Európa-bajnokságon. Christian Eriksen összeesett a pályán.

Dánia felkészülési mérkőzésen Ukrajnát fogadta vasárnap, és a 65. percben a hazaiak játékosa, Christian Eriksen rosszul lett. Ugyanő a 2021-es Európa-bajnokságon egyszer már összesett, akkor Finnország ellen játszottak. Akkor újra kellett éleszteni, csaknem életét vesztette.

Christian Eriksen legutóbb a 2021-es Eb-n lett rosszul
Christian Eriksen legutóbb a 2021-es Eb-n lett rosszul Fotó: FRIEDEMANN VOGEL

Eriksen vasárnap este megint összerogyott, földre esett, és teljesen mozdulatlanul feküdt. A társai megdöbbentek, majd többen sírni kezdtek. A szervezők azonnal takarókat hoztak, eltakarták őt. Hosszú perceken át ismét az életéért aggódtak, mindenki a legrosszabbra számított. Aztán kiderült, hogy Eriksen eszméleténél van, ezt később a dán szövetség is megerősítette. A meccs félbeszakadt, Ukrajna és Dánia válogatottja is a pálya szélére vonult - írja a Magyar Nemzet.

Eriksen a saját lábán hagyta el a pályát, és mentővel kórházba szállították őt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu