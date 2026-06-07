„A kanos pasim pornófüggősége élő szexbabává változtat”

Az internetes szakértőkhöz fordult egy nő, akinek elege van abból, hogy a párja csak használja.

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"Elegem van abból, hogy a pornófüggő barátom rám erőlteti a szélsőséges ízlését. Kezdem úgy érezni magam, mint egy szexuális tárgy – egy emberi játékszer.

Meg vagyok győződve róla, hogy már nem is lát engem; csak egy meztelen alak vagyok előtte, akit használhat. Valahányszor szex közben megpróbálok beszélni vele, azt mondja, legyek csendben, mert az elméje millió mérföldnyire jár. Esküszöm, transzszerű állapotba kerül. Azt hiszem, felidézi mindazt, ami után nyáladzott a képernyőt bámulva, majd elvárja, hogy újraalkossam neki a hálószobánkban. Minden nap pornót néz – még akkor is, amikor dolgozik –, szóval a pikáns pornó mindig a fejében jár. Olyan erős elvárásai vannak, hogy elfelejti, hogy egy normális nő vagyok, aki szereti a szexet – igen –, de vágyik a szerelemre és a gyengédségre is. A minap bejelentette, hogy el fog hívni egy escort lányt egy hármasra. Kapott egy bónuszt a munkahelyén, és azt állította, hogy megérdemel egy jutalomfalatot. Amikor azt mondtam, hogy „nem, köszönöm”, teljesen megőrült. Azzal vádolt, hogy unalmas vagyok. Végül annyira kimerültnek éreztem magam, hogy beleegyeztem, hogy az ő módján szexeljek, amitől mocskosnak és kihasználtnak éreztem magam. Odáig fajult a dolog, hogy rettegek este hazaérni, mert egyszerűen nem tudom, milyen borzalmakat tartogat nekem. Úgy érzem, az életem már nem az enyém – és annyira szégyellem magam.

Teljesen elment az önbizalmam, nem érzem magam vonzónak, a szexuális önbizalmam minden idők mélypontján van. Hogyan mondjam el neki, hogy nem ez az a fajta élet, amit élni szeretnék anélkül, hogy újra hatalmas duzzogásba esne?" - tette fel a kérdést.

A szakértő szerint a pornófüggőség egy valós betegség, és lehetetlen, hogy a barátja boldog. "Gyanítom, hogy bűntudatot érez, mocskosnak érzi magát és tele van szégyennel." Azt tanácsolta, keressenek fel egy szakembert, aki elbeszélget vele erről a problémájáról. "Ha annyira megszállottja a pornográfiának, hogy az uralja az életét, akkor szakember segítségét kell kérnie." Meg kell értenie, hogy problémája van, ám ha teljesen elzárkózik, akkor a nőnek kell elgondolkodnia azon, hogy tovább áll.