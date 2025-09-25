Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
sminkhiba, ideges nő, elfolyt smink

Ebből 3-at biztosan elkövetsz: 5 végzetes sminkhiba, ami egyenesen tönkreteszi a megjelenésed

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 09:45
sminkbakismink
A smink nemcsak ápol és eltakar, hanem gyönyörűen ki tudja emelni előnyös vonásaidat is. Azonban létezik 5 végzetes sminkhiba, ami teljesen tönkreteszi az eredményt. Lesd meg mik ezek, mert minden bizonnyal te is elkövettél már belőle párat!

A különböző szépségápolási termékek segítenek abban, hogy kiemeld természetes szépséged, hangsúlyozd előnyös vonásaidat, valamint kifejezhesd önmagad. Az viszont fontos, hogy tisztában legyél a legnagyobb buktatókkal, amikkel az ellenkező hatást érheted el. A következő 5 sminkhiba messziről kerülendő, ha a maximumot szeretnéd kihozni magadból!

sminkhiba, sminkelő nő, mérges nő
Ez az az 5 sminkhiba, amit valószínűleg te is elkövetsz!
Fotó: BLACKDAY /  Shutterstock 

5 végzetes sminkhiba, amit örökre felejts el

Ahány ember, annyiféle sminkelési szokás, de vannak olyan technikák, amik nem feltétlen válnak az előnyöddé. Íme tehát a legnagyobb bakik és, hogy hogyan javítsd ki őket!

  • Nem mosod az ecseteket és a szépségápolási eszközöket

Amennyiben nem gondoskodsz arról, hogy a sminkecsetek tiszták legyenek, ne várj tőlük tökéletes eredményt. Az eszköz használatakor ugyanis nemcsak a sminkmaradványok rakódnak rá, hanem a bőröd természetes olajai is, nem beszélve baktériumokról. Ez pedig odáig vezethet, hogy a pórusaid eltömődnek és még fertőzést is kaphatsz. Ha gyakran sminkelsz, akkor legalább egyszer tisztítsd ki az ecseteket minden héten.

  • Mással is megosztod a sminkedet

A minkelés elengedhetetlen része a higiénia, ezért, ha másokkal megosztod az eszközeidet, az nem feltétlen lesz egészséges. Még, ha úgy is gondolod, hogy az ecseteid tiszták, az imént említett baktériumok átragadhatnak másokra. Amennyiben viszont nincs más választásod, mint kölcsönkérni vagy megosztani az ecseteket, használat előtt mindenképpen fertőtlenítsd őket.

sminkhiba, sminkecset, sminkeszköz
Az egyik legnagyobb sminkhiba, hogy nem mosod az ecseteket
Fotó: KinoMasterskaya /  Shutterstock 
  • Attól félsz, hogy túl sok sminket teszel

Nincs olyan, hogy túl sok smink! Bár a rengeteg vakolat valóban természetellenes megjelenést kölcsönözhet neked, tőled függ, hogy mennyi az annyi. Fontos, hogy a smink téged tükrözzön. Vannak olyanok, akik a természetes szépségre esküsznek, míg mások minden erejükkel azon vannak, hogy a csúnya pattanásokat bármi áron, de eltüntessék. Persze létezik egy 3. csoport, aki szeret az utcán teljesen új arcot viselni. Ha neked ez tetszik, miért ne?

  • Nem mosod le lefekvés előtt a sminkedet

Mindig mosd le magadról a vakolatot, mielőtt lefekszel! A smink ugyanis eltömítheti a pórusokat és olyan pattanásokhoz vezethet, amit semmivel sem leszel képes eltüntetni, idővel pedig még a bőrt is károsítja. Ha erős vagy vízálló smink van rajtad, akkor használj specifikus sminklemosót és tisztítsd le kétszer is az arcod.

  • Nem adsz alapot a sminkednek

Rengetegen sminkelnek úgy, hogy a bőrüket nem készítik elő. Például, ha száraz az arcod és úgy állsz neki szépítkezni, a smink beleülhet a finom ráncokba és megjelenésed nem lesz olyan harmonikus, mint akartad. Hiába az alapozó és a púder, ha száraz vagy olajos a bőröd, azokkal sem leszel előrébb.

Az alábbi videó megtekintésével további sminkhibákat ismerhetsz meg és azt, hogy hogyan javíthatsz rajtuk:

