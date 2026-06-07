Rubint RékaAmbrus AttilaExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Róbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Azonnali bejelentést tett a MÁV, megtörtént a legrosszabb

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mávinform
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 20:39
gázolásvonat
Gázolt a vonat Kisújszállásnál, emiatt hosszabb menetidőre kell számítani. A MÁV közölte a részleteket.
Bors
A szerző cikkei

Gázolt a vonat Kisújszállásnál, emiatt hosszabb menetidőre, várakozásra kell számítaniuk a Budapest és Debrecen között közlekedő távolsági vonatok utasainak - közölte a Mávinform vasárnap a honlapján.

Közölte a MÁV, egy vágányon közlekednek a vonatok
Közölte a MÁV, egy vágányon közlekednek a vonatok / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

MÁV: A forgalom átszervezése folyamatban van

Azt írták, a baleseti helyszínelés miatt Karcag és Kisújszállás közötti csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. A forgalom átszervezése folyamatban van.

A Nyugati pályaudvarról 17.20-kor Záhonyba elindult Nyírség InterCity ütött el Kisújszállás után egy embert. A vonat utasait a katasztrófavédelem segítségével egy Cívis InterRégió és a Corona InterCity szerelvényre szállítják át. Ez idő alatt a másik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok, ekkor hosszabb várakozásra kell számítani - áll a közleményben.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu