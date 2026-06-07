Azonnali bejelentést tett a MÁV, megtörtént a legrosszabb

Gázolt a vonat Kisújszállásnál, emiatt hosszabb menetidőre, várakozásra kell számítaniuk a Budapest és Debrecen között közlekedő távolsági vonatok utasainak - közölte a Mávinform vasárnap a honlapján.

Közölte a MÁV, egy vágányon közlekednek a vonatok / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

MÁV: A forgalom átszervezése folyamatban van

Azt írták, a baleseti helyszínelés miatt Karcag és Kisújszállás közötti csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. A forgalom átszervezése folyamatban van.

A Nyugati pályaudvarról 17.20-kor Záhonyba elindult Nyírség InterCity ütött el Kisújszállás után egy embert. A vonat utasait a katasztrófavédelem segítségével egy Cívis InterRégió és a Corona InterCity szerelvényre szállítják át. Ez idő alatt a másik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok, ekkor hosszabb várakozásra kell számítani - áll a közleményben.