Az édesanyjának kellett újraélesztenie a kislányát - orvosi mulasztás miatt fulladt meg születésekor Szimonetta

A 10 éves Telegdi Szimonetta Maja születésekor súlyos oxigénhiányt szenvedett, ami maradandó idegrendszeri károsodást okozott. Nem tud járni, se beszélni, jelenleg gyomorszondán keresztül táplálják. A kislány több újraélesztésen is túl van már. Most egy külföldi kezelés ad reményt arra, hogy önállóbb életet élhessen. A Budakeszin élő család nagyon összetartó.
A szülők, Zengl Szilvia és Telegdi Norbert minden nap azért harcolnak, hogy a kislányuk teljesebb életet élhessen.
Szimi orvosi mulasztás miatti súlyos oxigénhiány következményeként spasztikus agyi bénulással jött világra, emellett epilepsziával és asztmával is meg kell küzdenie.
Szülés közben történt a komplikáció, Szimi kétszer is visszacsúszott a szülőcsatornába. Újraélesztették, mivel megfulladt. Pontosan nem tudni, hogy mennyi ideig volt oxigén nélkül, de fekete volt, amikor megszületett
– idézte fel az édesanya. Az újszülöttet azonnal elszállították és inkubátorban tartották életben. „Több, mint kéthetes volt, amikor először a kezemben foghattam” – mondta a Borsnak az anyuka.
Az évek során számos fejlesztésen és két barcelonai műtéten esett át. Többször is a nulláról kellett újrakezdeniük, mert a súlyos epilepsziás rohamai miatt elfelejtette a legalapvetőbb reflexeket is, jelenleg is gyomorszondán keresztül táplálják, nehogy félrenyeljen.
Ötéves korában egy súlyos epilepsziás roham miatt az édesanyjának kellett újraélesztenie a gyermekét.
"Kihívtuk a mentőket és addig, ameddig nem értek ide, nekem kellett újraéleszteni. A telefonos diszpécser mondta, hogy mit hogyan csináljak. Lelkileg nagyon megterhelő volt" – emlékezett vissza könnyes szemmel.
A szülők gondolni sem mertek arra, hogy lemondjanak a gyermekükről, mindennél jobban imádják őt és a legjobbat szeretnék neki.
Én sosem adtam fel. Nem nyugodtam bele, hogy csak feküdni vagy ülni tudjon egész életében. Ő tényleg egy harcos amazon. Mindenhol mosolyog, imád tornázni. Mi a férjemmel és Szimivel hárman vagyunk egy egészek. Erőt ad az, amikor látom, hogy boldogan mosolyog napközben a fejlesztéseken. Ez mindent megér.
A család most egy Mexikóban elérhető Cytotron-kezelésben bízik, amely az idegrendszer regenerációját segítheti. A kezelés és a szükséges vizsgálatok mintegy 18 millió forintba kerülnek, ehhez még az utazás költségei is társulnak.
Szülőként mindent megteszünk, de a költségek felfoghatatlanok számunkra
- mondta Szimi édesanyja.
A szülők gyűjtést indítottak, hogy esélyt adjanak lányuk gyógyulásának. A kezelésnek köszönhetően Szimonetta akár beszélni is képes lehet.
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