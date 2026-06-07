Az édesanyjának kellett újraélesztenie a kislányát - orvosi mulasztás miatt fulladt meg születésekor Szimonetta

A 10 éves Telegdi Szimonetta Maja születésekor súlyos oxigénhiányt szenvedett, ami maradandó idegrendszeri károsodást okozott. Nem tud járni, se beszélni, jelenleg gyomorszondán keresztül táplálják. A kislány több újraélesztésen is túl van már. Most egy külföldi kezelés ad reményt arra, hogy önállóbb életet élhessen. A Budakeszin élő család nagyon összetartó.

Szimonetta több újraélesztésen is átesett / Fotó: beküldött



A szülők, Zengl Szilvia és Telegdi Norbert minden nap azért harcolnak, hogy a kislányuk teljesebb életet élhessen.

Szimi orvosi mulasztás miatti súlyos oxigénhiány következményeként spasztikus agyi bénulással jött világra, emellett epilepsziával és asztmával is meg kell küzdenie.

Szülés közben történt a komplikáció, Szimi kétszer is visszacsúszott a szülőcsatornába. Újraélesztették, mivel megfulladt. Pontosan nem tudni, hogy mennyi ideig volt oxigén nélkül, de fekete volt, amikor megszületett

– idézte fel az édesanya. Az újszülöttet azonnal elszállították és inkubátorban tartották életben. „Több, mint kéthetes volt, amikor először a kezemben foghattam” – mondta a Borsnak az anyuka.



Újraélesztésre volt szükség: édesanyja mentette meg Szimonetta életét

Az évek során számos fejlesztésen és két barcelonai műtéten esett át. Többször is a nulláról kellett újrakezdeniük, mert a súlyos epilepsziás rohamai miatt elfelejtette a legalapvetőbb reflexeket is, jelenleg is gyomorszondán keresztül táplálják, nehogy félrenyeljen.

Ötéves korában egy súlyos epilepsziás roham miatt az édesanyjának kellett újraélesztenie a gyermekét.

"Kihívtuk a mentőket és addig, ameddig nem értek ide, nekem kellett újraéleszteni. A telefonos diszpécser mondta, hogy mit hogyan csináljak. Lelkileg nagyon megterhelő volt" – emlékezett vissza könnyes szemmel.

A szülők gondolni sem mertek arra, hogy lemondjanak a gyermekükről, mindennél jobban imádják őt és a legjobbat szeretnék neki.

Én sosem adtam fel. Nem nyugodtam bele, hogy csak feküdni vagy ülni tudjon egész életében. Ő tényleg egy harcos amazon. Mindenhol mosolyog, imád tornázni. Mi a férjemmel és Szimivel hárman vagyunk egy egészek. Erőt ad az, amikor látom, hogy boldogan mosolyog napközben a fejlesztéseken. Ez mindent megér.