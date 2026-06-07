A Viszkis és a reflektorfény árnyoldalai: ők a legbotrányosabb életű sztárok

A hírnév, a pénz és a csillogás világa kívülről tökéletesnek tűnik, ám a vörös szőnyeg mögött gyakran sötét titkok, függőségek és törvényszegések rejtőznek. Ambrus Attila, a Viszkis néven elhíresült bankrabló története és a legnagyobb hollywoodi sztárok életútjai megdöbbentő párhuzamot mutatnak: a reflektorfény mindkét oldalon súlyos árat követel. Az alábbiakban bemutatott őszinte vallomások lerántják a leplet a sebezhetőségről, a mélypontokról és a túlélésért vívott küzdelmekről.

Ambrus Attila 30 helyszínen rabolt (Fotó: MW)

Ambrus Attila: a Viszkis legendája

Ambrus Attila a Viszkis rabló néven vált hírhedtté, becenevét pedig nem véletlenül kapta: a közeli kocsmákban 1–2 deci whiskyt elfogyasztott, mielőtt a rablásokra került volna a sor. Ismert volt a bankrablásairól, utolsó bűntényénél pedig saját társa buktatta le. A magyar közönség talán a legismertebb életút-könyvet Ambrus Attiláról olvashatta: A Viszkis című regény nagy sikert aratott megjelenésekor. A rablóból lett médiasztár története izgalmas, fordulatos és egyszerre emberi. Az olvasó nemcsak Attila életébe nyer betekintést, hanem a társadalom és a média szerepét is láthatja az ő szemszögéből.

Charlie Sheen botrányai miatt került ki a népszerű sorozatból (Fotó: Faye SadouAdmedia)

Charlie Sheen: botrány és őszinteség

Charlie Sheen neve minden olvasónak ismerősen csenghet. A Két pasi meg egy kicsi című sorozat sztárja életének hullámvölgyeit és szenvedélyeit saját könyvében tárta az olvasók elé. A The Book of Sheen betekintést enged a botrányokkal teli életébe, a sikerekbe, a mélypontokba és a mindennapi küzdelmekbe. A rajongók ráadásul a Netflix dokumentumfilmjében is végigkövethetik mindazt, amit a regényben olvashattak, így a történet méginkább megelevenedik. Charlie Sheen nem az a típus, aki visszafogottan beszélne magáról. Kendőzetlenül ír drogokról, a híres kapcsolatairól és a hollywoodi világ árnyoldalairól. Olvasás közben könnyen az az érzésünk támad, hogy nemcsak egy sztori, hanem egy tanulságos életút tárul elénk. A könyv óhatatlanul emlékeztet minket arra, hogy a fény és az árnyék mindig kéz a kézben jár.

Kiara Lord és KKevin csókcsatája az elmúlt hetek legnagyobb celebbotránya (Fotó: Máté Krisztián)

A modern romantika árnyoldalai

Magyarországon is akadnak érdekes életutak, amelyek könyv formájában is megjelentek. Kiara Lord a Kiara Lord erkölcstelen randevúi-ban meséli el kalandos és sokszor botrányos szerelmi történeteit. A könyv egyszerre pikáns és őszinte, betekintést nyújt a mai női vágyak és dilemmák világába, miközben a személyes élményei szórakoztató formában tárulnak elénk. Azóta ráadásul megjelent a második kötete is Kiara Lord falja a férfiakat, mégis karcsú címmel, amelyben még inkább kibontakozik ez a különleges és tabuk nélküli világ. Ebben a folytatásban a szerző, azaz Lakatos Levente még mélyebbre ás a hírnév és a személyes kapcsolatok labirintusában, megmutatva Kiara sebezhetőbb oldalát is.