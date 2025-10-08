Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Koppány névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Gyönyörű nő, aki csodás őszi sminkben tündököl

Őszi smink, amivel bárkit megbabonázol – Ezek a termékek ellenállhatatlanná tesznek

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 07:45
sminkeléssmink
Ahogy megyünk bele az őszbe, a reggelek egyre sötétebbek és hűvösebbek lesznek, ami annyira lehúzhatja a hangulatunkat, hogy még a szépítkezési rutinunk is elmarad. Ha azonban mesés őszi sminket szeretnél, amivel másodpercek alatt elkészülsz, akkor ez a cikk neked szól! Az időjárás ugyanis nem ok arra, hogy slampos legyél!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A nők többsége imád sminkelni, sőt sokuk még az utcára sem tenné ki a lábát anélkül, hogy legalább egy kis szempillaspirált és szájfényt ne dobott volna fel magára. A komfortos megjelenés ugyanis óriási önbizalmat adhat és javíthat a hangulatunkon is. Ezért elhoztuk azokat a mesés, őszi termékeket, amikből gyönyörű őszi sminket varázsolhatsz magadnak.

Fiatal lány akin gyönyörű őszi smink van
Ez a mesés őszi smink másodpercek alatt elkészül!
Fotó: Elizaveta Starkova /  GettyImages

Használd az őszi smink erejét és lépj magabiztosan utcára!

Ha ősz, akkor a barna minden árnyalata! Ne bújj a hatalmas sálad mögé, inkább dobj fel egy csodás sminket és vegyél le bárkit a lábáról! A megfelelő termékek ugyanis nagyon pozitívan hathatnak az önbizalmadra, hiszen segítségükkel kiemelheted előnyös tulajdonságaidat, a kevésbé kedvelteket pedig elrejtheted. Emellett a következő kozmetikumok bárkit őszi hangulatba hoznak, hiszen olyan varázslatos, harmonizáló színeket válogattunk össze, amelyek a szezont idézik és mindenkinek jól állnak. Ne habozz és szerezd be ezeket a csodákat még ma! Készíts egy mesés alapot aztán jöhetnek a következő termékek!

  • Barna szemhéjfesték

Az első, hogy a tekintetedet gyönyörűen kiemeld, amihez elengedhetetlen egy barna árnyalatokat tartalmazó szemhéjpúder paletta. Az alábbi termék pedig tele van csodásabbnál csodásabb színekkel, amiket mesésen vegyíthetsz egymással és nem igazán eshetsz át a ló túloldalára.

Morphe 35O Supernatural Glow Palette – 12.790 Forint
Fotó: douglas.hu
  • Barna szemceruza

A barna szemceruza elég sötét ahhoz, hogy csodás keretet adjon a szemnek és őszi hangulatot idézzen. Persze az sem árt, ha vízálló termék mellett teszed le a voksodat, hiszen ebben a kiszámíthatatlan időjárásban bármikor eleredhet az eső. Az alábbi termék pedig nagyon tartós, miközben elképesztően élettel telivé varázsolja a tekinteted.

Clarins Waterproof Pencil vízálló szemceruza – 8500 Forint 
Forrás: marionnaud.hu
  • Vízálló szempillaspirál

A szemek sminkelésénél a szempillaspirál a pont az i-re, ami képes új szintre emelni a megjelenésed. Az alábbi vízálló változat pedig tökéletes választás esősebb napokra is, miközben elképesztően dús pillákat varázsol neked.

Bourjois Paris Szempillaspirál Reveal Waterproof Black vízálló – 4399 Forint 
Forrás: dm.hu
  • Pirosító

A pirosító is elengedhetetlen egy esztétikus sminkhez, ami gyönyörűen kiemeli az arccsontodat, miközben üde megjelenést kölcsönöz neked. Fáradtan keltél? Ez a termék majd mindent megold! Az enyhén pirospozsgás arcoddal pedig biztosan fel fogod kelteni a körülötted lévők figyelmét és nem maradsz láthatatlan.

NYX Professional Makeup Buttermelt Blush – 4270 Forint 
Fotó: notino.hu
  • Ajakszínező

Természetesen a szádnak is őszi színekben kell pompáznia, ezért, ha az alábbi terméket választod, az eredmény biztosan nem marad el. Az ajakszínező hosszan tartó hatásának köszönhetően egész nap rajtad marad és nem kenődik el. Ne habozz, inkább varázsolj magadnak kívánatos ajkakat!

Maybelline SuperStay Teddy Tint 15 Skinny Dip ajakszínező  – 4.066 Forint 
Fotó: ekozmetikum.hu

Az alábbi videóban egy orvos beszél arról, hogy miért sminkelnek a nők:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu