Ráncok kialakulása szívószál használat miatt

7+1 hétköznapi szokás, ami ráncokat okoz

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 11:45
Egy bizonyos életkor után az arcunkon egyre több ránc bukkan fel, amelyek ellen sokan sokféleképpen igyekszünk tenni. Ugyanakkor nemcsak a különböző kozmetikumok és az életmódbeli tényezők számítanak: a ráncok kialakulása néhány egyszerű szokás elhagyásával is mérsékelhető.
  • A szervezetünkben az idő múlásával változnak a folyamatok, emiatt ráncosodunk.
  • Nemcsak a genetika, hanem az életmód és a hétköznapi szokások is tehetnek a ráncokról.
  • Elég nyolc dolgot kerülni, hogy minél tovább megőrizhető legyen a fiatalos bőr.

Azt, hogy ki, hogyan, mikor és mennyire ráncosodik, számtalan dolog befolyásolja. A genetika mellett nagymértékben szerepet játszanak az életmódbeli és egyéb hétköznapi szokásaink, amelyek közül nyolc különösen erősen befolyásolja, milyen mértékben zajlik a ráncok kialakulása.

A ráncok kialakulása a hétköznapi szokásokon keresztül akár észrevétlenül is végbemehet. Fotó: Antonio Guillem / shutterstock

Milyen szokásoktól gyorsulhat fel a ráncok kialakulása?

1. Árthat a napozás

Itt a jó idő, egyre többet süt a nap, és bizony egyre erősebben. Nem árt ezért figyelmet fordítani a fényvédelemre, hiszen a káros UV-sugarak a legnagyobb bűnösök, ha a ráncosodásról és a bőr öregedéséről van szó. Érdemes tehát nem túlzásba vinni a napozást, illetve kerülni a szoláriumot.

2. A hunyorgás átka

A számítógépes munka, az okos eszközök használata, a tévénézés, de még a napszemüveg hiánya is előidézheti a hunyorgást, amiről a problémás látás mellett az erős fény is tehet. A szem gyakori és ismétlődő összehúzása a szemöldökök közötti terület ráncosodásáért lehet felelős.

3. Rossz szokás lehet a rágózás

A kellemetlen lehelet ellen bevetett rágógumi elmélyítheti a mimikai ráncokat. A mentolos finomság rágása ismétlődő izomfeszülést idéz elő a száj környékén, ezzel is előidézve a ráncosodást.

Miért ráncosodunk?

Az idő múlásával csökken a bőrünk kollagén-, illetve elasztintermelése, vagyis megfogyatkoznak azok a fehérjék, amelyek a bőr feszességéért és rugalmasságáért felelnek. A kor előrehaladásával emellett lassul a sejtek megújulása, a bőr egyre kevesebb nedvességet képes megtartani, és vékonyabbá, szárazabbá válik. A külső hatások tovább bontják a kötőszöveti rostokat, a mindennapi szokásaink pedig csak fokozzák a bőr szerkezeti változásait.

4. Dörzsölés a szem körül

Általában élénkítésként vagy a szemek fáradságának ellensúlyozásaként dörzsöljük meg a látószervünket és a környező területeket, ezzel azonban nem teszünk jót. Itt kifejezetten vékony a bőr, ezért az erős mechanikai hatásra sérülhetnek a kollagénrostok, így könnyebben megjelenhetnek és fokozódhatnak a kis szarkalábak.

A szem dörzsölése több okból is kifogásolható, az egyik a ráncosodás.  Fotó: nikkimeel / shutterstock

5. A szívószál és a cigaretta hatása

A dohányzás az egészségünkre és a bőrünk állapotára is rossz hatással van, nemcsak a káros összetevők, hanem maga a gyakorlat miatt is. A cigarettázás, akárcsak a szívószállal való ivás során folyamatosan összehúzzuk az ajkunkat, ami mélyíti a száj körüli ráncokat. Az évek múlásával ezek egyre szembetűnőbbé válnak.

6. Éjszakai ébrenlétek

Az éjszaka során a testünk és az elménk is pihen, a sejtjeink pedig regenerálódnak. Nem véletlenül mondják, hogy a szép bőrhöz megfelelő mennyiségű és minőségű alvás szükséges. Ha gyakran fennmaradunk és keveset pihenünk, az a bőrünkön, és persze a ráncaink számán is meg fog látszani.

7. Helytelen arctisztítás

Hiába használunk jobbnál jobb kozmetikumokat a ráncok ellen, ha nem megfelelő a mindennapos arctisztítás és sminklemosás: a szennyeződött bőrre felvitt készítmények az eltömődött pórusokban nem tudnak optimálisan felszívódni.

8. Dehidratáció 

Ugyanilyen fontos a hidratálás is, hiszen a száraz, húzódó bőr gyorsabban ráncosodik, mint a kellőképpen hidratált, ezáltal rugalmas hámréteg. A legjobb, ha sok vizet iszunk, emellett helyesen ápoljuk az arcunkat a bőrtípusunknak megfelelő hidratálókkal.

Ha a természetes megoldások híve vagy, próbáld ki az arcjógát vagy az arcmasszázst! Utóbbihoz ebben a videóban kaphatsz segítséget:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

