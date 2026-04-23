7+1 hétköznapi szokás, ami ráncokat okoz

Azt, hogy ki, hogyan, mikor és mennyire ráncosodik, számtalan dolog befolyásolja. A genetika mellett nagymértékben szerepet játszanak az életmódbeli és egyéb hétköznapi szokásaink, amelyek közül nyolc különösen erősen befolyásolja, milyen mértékben zajlik a ráncok kialakulása.
Itt a jó idő, egyre többet süt a nap, és bizony egyre erősebben. Nem árt ezért figyelmet fordítani a fényvédelemre, hiszen a káros UV-sugarak a legnagyobb bűnösök, ha a ráncosodásról és a bőr öregedéséről van szó. Érdemes tehát nem túlzásba vinni a napozást, illetve kerülni a szoláriumot.
A számítógépes munka, az okos eszközök használata, a tévénézés, de még a napszemüveg hiánya is előidézheti a hunyorgást, amiről a problémás látás mellett az erős fény is tehet. A szem gyakori és ismétlődő összehúzása a szemöldökök közötti terület ráncosodásáért lehet felelős.
A kellemetlen lehelet ellen bevetett rágógumi elmélyítheti a mimikai ráncokat. A mentolos finomság rágása ismétlődő izomfeszülést idéz elő a száj környékén, ezzel is előidézve a ráncosodást.
Az idő múlásával csökken a bőrünk kollagén-, illetve elasztintermelése, vagyis megfogyatkoznak azok a fehérjék, amelyek a bőr feszességéért és rugalmasságáért felelnek. A kor előrehaladásával emellett lassul a sejtek megújulása, a bőr egyre kevesebb nedvességet képes megtartani, és vékonyabbá, szárazabbá válik. A külső hatások tovább bontják a kötőszöveti rostokat, a mindennapi szokásaink pedig csak fokozzák a bőr szerkezeti változásait.
Általában élénkítésként vagy a szemek fáradságának ellensúlyozásaként dörzsöljük meg a látószervünket és a környező területeket, ezzel azonban nem teszünk jót. Itt kifejezetten vékony a bőr, ezért az erős mechanikai hatásra sérülhetnek a kollagénrostok, így könnyebben megjelenhetnek és fokozódhatnak a kis szarkalábak.
A dohányzás az egészségünkre és a bőrünk állapotára is rossz hatással van, nemcsak a káros összetevők, hanem maga a gyakorlat miatt is. A cigarettázás, akárcsak a szívószállal való ivás során folyamatosan összehúzzuk az ajkunkat, ami mélyíti a száj körüli ráncokat. Az évek múlásával ezek egyre szembetűnőbbé válnak.
Az éjszaka során a testünk és az elménk is pihen, a sejtjeink pedig regenerálódnak. Nem véletlenül mondják, hogy a szép bőrhöz megfelelő mennyiségű és minőségű alvás szükséges. Ha gyakran fennmaradunk és keveset pihenünk, az a bőrünkön, és persze a ráncaink számán is meg fog látszani.
Hiába használunk jobbnál jobb kozmetikumokat a ráncok ellen, ha nem megfelelő a mindennapos arctisztítás és sminklemosás: a szennyeződött bőrre felvitt készítmények az eltömődött pórusokban nem tudnak optimálisan felszívódni.
Ugyanilyen fontos a hidratálás is, hiszen a száraz, húzódó bőr gyorsabban ráncosodik, mint a kellőképpen hidratált, ezáltal rugalmas hámréteg. A legjobb, ha sok vizet iszunk, emellett helyesen ápoljuk az arcunkat a bőrtípusunknak megfelelő hidratálókkal.
Ha a természetes megoldások híve vagy, próbáld ki az arcjógát vagy az arcmasszázst!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.