A kozmetikus elárulta, mit nem tenne soha a bőrével: ez a mindennapi szokás felgyorsítja az öregedést

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 16:15
A modern bőrápolás útvesztőjében nem nehéz elveszíteni a fonalat. Szérumok, krémek, maszkok és a legújabb trendek sorra azt ígérik, hogy búcsút inthetünk a ráncos bőrnek. A valóság azonban gyakran épp az ellenkezője: sokszor azzal öregítjük leginkább a bőrünket, amitől az örök fiatalságot reméljük. Maczkó Fruzsina kozmetikus elárulta, melyek azok a hibák, amiket ő soha nem követne el. Ugye te nem öregíted a saját bőrödet?
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Manapság sokan úgy gondolják, hogy a bőrápolásban a több mindig jobb, de úgy tűnik, a szakértők szerint ez egyáltalán nincs így. A divatos, felkapott trendeknek köszönhetően rengeteg olyan szokás terjedt el, amelyek a fiatalos bőr megőrzése helyett épp az ellenkező hatást váltják ki, és csak felgyorsítják a ráncos bőr kialakulását. Maczkó Fruzsina kozmetikus és akne specialista most elárulja, milyen hibákkal találkozik munkája során a leggyakrabban.

Ráncos bőrű nő álla közelről.
A kozmetikus elárulta: ezektől a bőrápolási hibáktól alakul ki idő előtt a ráncos bőr!
Fotó: 123RF
  • A kozmetikus szerint a hatékony bőrápolás nem a termékek mennyiségén múlik.
  • A túl sok termék árthat a bőrnek.
  • A házi bőrápolási praktikák komoly kockázatot jelentenek a bőrre.
  • Egy szokás mindennél jobban öregíti a bőrt.

A kozmetikus szerint ezek a szokások gyorsítják az öregedést: kerüld el őket, ha nem szeretnél ráncos bőrt

Milyen gyakran találkozol olyan bőrápolási szokásokkal, amik több kárt okoznak a bőrnek, mint hasznot?

„A tudatos bőrápolás miatt sajnos egyre gyakrabban. Nagyon sokan túlkezelik a bőrüket, és a végén teljes káosz uralkodik, egy tudatos rendszerrel ellentétben” – mondja Fruzsina. Szerinte nem a rossz termékek használata az egyik legnagyobb hiba, ha valamilyen bőrproblémával szembesülünk.

„Sajnos, ami nagyon nagy bajt okoz, az az, hogy nem vagyunk türelmesek a bőrünkkel. [...] Egy bőrnek ahhoz, hogy visszaálljon a természetes egyensúlyára, nem 1-2 kezelés és 1-2 hét otthon ápolási rutin kell, hanem idő.”

A tisztítás a szép bőr alapja, de ezt is túlzásba lehet vinni:

„Én a kíméletes, gyengéd lemosás híve vagyok, de én és a vendégeim is reggel és este is letisztítjuk a bőrünket. Ha megfelelő a lemosó, nem fog a bőr védőrétegében kárt okozni” – tanácsolja a kozmetikus.

A túl agresszív tisztítás azonban árt a bőr védőrétegének, amitől az arcunk irritált lehet, kipirosodhat és még a pattanásképződést is fokozza.

Egy túlzásba vitt arcápolási rutintól ráncosodhat a bőrünk?

„Nem feltétlenül, de nem is hatásos” – Fruzsina szerint fennáll a túlkezelés veszélye, és arra is figyelmezteti az olvasókat, hogy a több lépéses arcápolási rutinok nemcsak hatástalanok, de hosszú távon fenntarthatatlanná is válnak.

Csodaszerek és DIY ráncos bőr elleni maszkok

Az internet tele van házi praktikákkal, de a szakértő mindenkit óva int a használatukkal kapcsolatban.

„Minden hatóanyagnak van egy komplex rendszere, nem minden hatóanyag kompatibilis a másikkal, ezért nem ajánlom a használatukat” – figyelmeztet Fruzsina.

Ráncos bőrt okozó bőrradírt ken az arcára a nő.
Vannak olyan módszerek, amelyeket egy kozmetikus sohasem alkalmazna. Maczkó Fruzsina kozmetikus és akne specialista szerint ezek a következők: „szolárium, cukros bőrradír, szódabikarbónás/citromos pakolások.”
Fotó: sergey kolesnikov /  Shutterstock 

Ami igazán ráncossá teszi a bőrt

A kozmetikus szerint a ráncos bőr legfőbb okai, amiket mindenkinek el kellene kerülnie, nem a fürdőszobában keresendők.

„Amitől leginkább ráncosodik a bőr, az a napfénykárosodás és a rendszeres szoláriumhasználat” – mondja a szakértő.

A bőrápolás trendjei folyamatosan változnak, de van három lépés, amihez a kozmetikus véleménye szerint érdemes ragaszkodni:

Szentháromság: tisztítás, hidratálás, fényvédelem.

Végezd el a következő videóban látható anti-aging arcjóga gyakorlatokat is a ráncok ellen:

Ráncos bőr ellen küzdesz? Ezek a cikkek is hasznosak lehetnek:

 

