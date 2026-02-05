A kozmetikus elárulta, mit nem tenne soha a bőrével: ez a mindennapi szokás felgyorsítja az öregedést

Manapság sokan úgy gondolják, hogy a bőrápolásban a több mindig jobb, de úgy tűnik, a szakértők szerint ez egyáltalán nincs így. A divatos, felkapott trendeknek köszönhetően rengeteg olyan szokás terjedt el, amelyek a fiatalos bőr megőrzése helyett épp az ellenkező hatást váltják ki, és csak felgyorsítják a ráncos bőr kialakulását. Maczkó Fruzsina kozmetikus és akne specialista most elárulja, milyen hibákkal találkozik munkája során a leggyakrabban.

A kozmetikus elárulta: ezektől a bőrápolási hibáktól alakul ki idő előtt a ráncos bőr!

A kozmetikus szerint a hatékony bőrápolás nem a termékek mennyiségén múlik.

A túl sok termék árthat a bőrnek.

A házi bőrápolási praktikák komoly kockázatot jelentenek a bőrre.

Egy szokás mindennél jobban öregíti a bőrt.

A kozmetikus szerint ezek a szokások gyorsítják az öregedést: kerüld el őket, ha nem szeretnél ráncos bőrt

Milyen gyakran találkozol olyan bőrápolási szokásokkal, amik több kárt okoznak a bőrnek, mint hasznot?

„A tudatos bőrápolás miatt sajnos egyre gyakrabban. Nagyon sokan túlkezelik a bőrüket, és a végén teljes káosz uralkodik, egy tudatos rendszerrel ellentétben” – mondja Fruzsina. Szerinte nem a rossz termékek használata az egyik legnagyobb hiba, ha valamilyen bőrproblémával szembesülünk.

„Sajnos, ami nagyon nagy bajt okoz, az az, hogy nem vagyunk türelmesek a bőrünkkel. [...] Egy bőrnek ahhoz, hogy visszaálljon a természetes egyensúlyára, nem 1-2 kezelés és 1-2 hét otthon ápolási rutin kell, hanem idő.”

A tisztítás a szép bőr alapja, de ezt is túlzásba lehet vinni:

„Én a kíméletes, gyengéd lemosás híve vagyok, de én és a vendégeim is reggel és este is letisztítjuk a bőrünket. Ha megfelelő a lemosó, nem fog a bőr védőrétegében kárt okozni” – tanácsolja a kozmetikus.

A túl agresszív tisztítás azonban árt a bőr védőrétegének, amitől az arcunk irritált lehet, kipirosodhat és még a pattanásképződést is fokozza.

Egy túlzásba vitt arcápolási rutintól ráncosodhat a bőrünk?

„Nem feltétlenül, de nem is hatásos” – Fruzsina szerint fennáll a túlkezelés veszélye, és arra is figyelmezteti az olvasókat, hogy a több lépéses arcápolási rutinok nemcsak hatástalanok, de hosszú távon fenntarthatatlanná is válnak.