Túlzásba viszed a hidratálókrémet? Nem is gondolnád, milyen borzalmas bőrproblémákat okozhat

A hidratálókrém az arcápolási rutin alapja, azonban kevés tanács van arra vonatkozóan, hogy mennyi belőle a napi egészséges mennyiség. Bár sokan azt feltételezik, hogy az ilyen jellegű kencéket egyszerűen nem lehet túlzásba vinni, a bőrgyógyászok ezt erősen cáfolják, és olyan bőrproblémákra világítanak rá, amelyek megkeseríthetik az életedet.

Szörnyű tüneteket okoz a hidratálókrém túlzott használata.

Fotó: GettyImages

A hidratálókrém az arcápolási rutin elengedhetetlen része.

A bőrgyógyászok szerint a túlzott használata komoly bőrproblémákat eredményezhet.

Egy új tanulmányból kiderült, hogyan állapíthatod meg a megfelelő mennyiséget.

A hidratálókrém helyes használata: ezért ne ess át a ló túloldalára

A szakértők azt állítják, hogy a túlzott krémhasználat többek között aknét, miliumokat és fakó bőrt okozhat. Ennek ellenére az utóbbi időben nagyon felkapottak lettek a közösségi médiában azok a trendek, amelyek a sok lépéses bőrápolási rutinra esküsznek, ami a bőrgyógyászok szerint nagyon nem tesz jót. De akkor vajon mennyi a hidratálókrémből a megfelelő mennyiség?

Mennyi hidratálókrémet kell használni?

Egy új kutatás eredményeiből – amely a Journal of Cosmetic Dermatology című folyóiratban jelent meg – az derült ki, hogy a bőr legkülső rétegének nedvességtartalma szignifikánsabban magasabb volt, ha az emberek a hidratálókrémet közvetlenül fürdés után vitték fel az arcukra. A szakértők továbbá arra jutottak, hogy a termékeket a bőrtípusod szerint kell alkalmaznod. Amennyiben szárazabb bőrű vagy, vastagabban is felviheted a krémet. Azonban meglepő módon sokaknak szükségük sincs ilyen kencékre, ha nem száraz, hámló vagy viszkető a bőrük. Összességében viszont elmondható, hogy egy evőkanálnyi hidratáló felvitele már soknak számít és szükségtelen a legtöbb bőrtípusnál.

A hidratálók túlzásba vitele pattanásokat is okozhat.

Fotó: GettyImages

Ezek a jelek arra utalnak, hogy túlzásba estél

Rövid távon:

Ha bőröd 15 perccel a krém felvitele után nagyon csúszósnak vagy zsírosnak tűnik.

Ha a krém csomósodik és lepereg a bőrödről.

Ha a krém felvitele után a bőröd ragacsosnak tűnik.

Hosszú távon:

Eltömődtek a pórusaid, pattanásos az arcod és miliumok, azaz apró fehéres-sárgás csomók vannak a bőröd alatt.

Az arcod fakóbb lett.

Olyan, mintha a bőröd természetes olajtermelése lelassult volna.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy miért olyan fontos a bőröd hidratálása: