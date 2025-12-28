Túlzásba viszed a hidratálókrémet? Nem is gondolnád, milyen borzalmas bőrproblémákat okozhat

A hidratálókrém az arcápolási rutin alapja, azonban kevés tanács van arra vonatkozóan, hogy mennyi belőle a napi egészséges mennyiség. Bár sokan azt feltételezik, hogy az ilyen jellegű kencéket egyszerűen nem lehet túlzásba vinni, a bőrgyógyászok ezt erősen cáfolják, és olyan bőrproblémákra világítanak rá, amelyek megkeseríthetik az életedet.
A szakértők azt állítják, hogy a túlzott krémhasználat többek között aknét, miliumokat és fakó bőrt okozhat. Ennek ellenére az utóbbi időben nagyon felkapottak lettek a közösségi médiában azok a trendek, amelyek a sok lépéses bőrápolási rutinra esküsznek, ami a bőrgyógyászok szerint nagyon nem tesz jót. De akkor vajon mennyi a hidratálókrémből a megfelelő mennyiség?
Egy új kutatás eredményeiből – amely a Journal of Cosmetic Dermatology című folyóiratban jelent meg – az derült ki, hogy a bőr legkülső rétegének nedvességtartalma szignifikánsabban magasabb volt, ha az emberek a hidratálókrémet közvetlenül fürdés után vitték fel az arcukra. A szakértők továbbá arra jutottak, hogy a termékeket a bőrtípusod szerint kell alkalmaznod. Amennyiben szárazabb bőrű vagy, vastagabban is felviheted a krémet. Azonban meglepő módon sokaknak szükségük sincs ilyen kencékre, ha nem száraz, hámló vagy viszkető a bőrük. Összességében viszont elmondható, hogy egy evőkanálnyi hidratáló felvitele már soknak számít és szükségtelen a legtöbb bőrtípusnál.
