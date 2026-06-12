Mi rejt az udvar: marihuána-ültetvényre bukkantak a szemfüles rendőrök

A tamási rendőrök egy kisszékelyi ingatlanon tartottak házkutatást, ahol egy fóliasátorban több tucat, gondosan nevelt növényre bukkantak. A hatóságok információi szerint a 40 éves helyi férfi saját udvarán alakított ki marihuána-ültetvényt.

Marihuána termesztéssel ügyködött saját kertjében, de a rendőrök hamar lefülelték mi is folyik a ház mögött

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A kutatás során a nyomozók a hátsó udvarrészben egy kerítéssel eltakarni próbált fóliasátrat találtak, amelyben összesen 12, különböző fejlettségi állapotban lévő növényt neveltek. A helyszíni gyorsteszt és az előzetes szakértői vélemény alapján a növények kannabisz tövek voltak.

Marihuána-ültetvényt tartott saját kertjében

A férfit előállították, mintavételre kötelezték, majd kábítószer birtoklása és termesztése miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A gyanúsított a rendőröknek azt mondta, hogy hosszabb ideje fogyaszt kábítószert, ezért saját felhasználásra próbált termeszteni – írja a police.hu.