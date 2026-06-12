Profi balerina akart lenni a kislány, egy borzalmas betegség mindent megváltoztatott

Kate Stanforth számára a balett nem egyszerű hobbi volt, hanem egy egész életre szóló álom. Már kétéves korában elkezdett táncolni, nyolcévesen pedig bekerült egy előkészítő, félprofi képzésbe és gyermekkorától kezdve azért dolgozott, hogy egy napon hivatásos balerina váljon belőle.

A fiatal balerina elképesztő utat járt be, már gyerekként is sokat gyakorolt

Fotó: Pexels

A balerina életútja

Az élete azonban 14 éves korában váratlan fordulatot vett. Ekkor jelentkeztek nála a myalgiás encephalomyelitis (ME), más néven krónikus fáradtság szindróma tünetei, amik miatt kénytelen volt felhagyni a tánccal és kerekesszékbe került. A döntés nem átmeneti szünetet jelentett. Ahogy teltek a hónapok, majd az évek, Kate nemcsak a balettet gyászolta, hanem azt a jövőt is, amit egész addigi életében elképzelt magának. Elmondása szerint hosszú időn keresztül még beszélni sem tudott a táncról, mert túl fájdalmas volt számára.

Később állapota fokozatosan stabilizálódni kezdett és a balett lassan visszatért az életébe. Először nem előadóként, hanem oktatóként talált vissza szeretett művészetéhez. Balett-tanári képzésen vett részt, ami lehetővé tette számára, hogy új kapcsolatot alakítson ki a tánccal. Az oktatás idővel ismét közelebb vitte a mozgáshoz is, ezúttal kerekesszékes tánc formájában. Ma már teljes képesítéssel rendelkező balettoktatóként dolgozik és olyan neves szervezetekkel működött együtt, mint a Royal Ballet, a Rambert vagy Matthew Bourne társulata, a New Adventures.

Kate a People magazinnak elmondta, az egyik legnagyobb kihívás nem az volt, hogy másképp kellett megtanulnia táncolni, hanem az, hogy sokan még mindig nehezen fogadják el a fogyatékkal élő táncosokat a hagyományos balett világában. Úgy véli, tévhit az a gondolat, hogy az akadálymentesítés vagy a befogadás csökkentené a művészi vagy szakmai színvonalat. Célja, hogy minél több lehetőséget teremtsen a fogyatékkal élő balett-táncosok számára, hogy a jövőben többen jelenhessenek meg a színpadokon és a professzionális társulatokban.