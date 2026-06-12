Riasztották a mentőket, de már késő volt: tragédiába fulladt a vb nyitómeccse

Shakira és Burna Boy látványos show-ja, két gól és három piros lap vezette fel a 2026-os foci-vb nyitányát. A házigazda Mexikó 2–0-s győzelemmel rajtolt Dél-afrikai Köztársaság ellen a mexikóvárosi Estadio Aztecában, az ünnepi hangulatot azonban tragédia árnyékolta be. A kezdőrúgás előtt néhány órával a stadion közelében életét vesztette egy 81 éves német szurkoló.
Az A Bola értesülései szerint csütörtökön, néhány órával a Mexikó-Dél-Afrika világbajnoki csoportmérkőzés előtt összeesett egy 81 éves szurkoló a mexikóvárosi stadion közelében. A férfiról később kiderült, hogy szívrohamot kapott. Bár az első sajtóhírek még stabil állapotáról szóltak, a portugál lap lap később arról számolt be, hogy a drukker életét vesztette.
Az interneten terjedő felvételeken látható, ahogy a helyszínre érkező mentők hosszú perceken át küzdenek a férfi életéért. A szurkolót ezt követően a helyi kardiológiai intézetbe szállították, ahol azonban már nem tudtak segíteni rajta, az orvosok halottnak nyilvánították.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.