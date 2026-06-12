Riasztották a mentőket, de már késő volt: tragédiába fulladt a vb nyitómeccse

Shakira és Burna Boy látványos show-ja, két gól és három piros lap vezette fel a 2026-os foci-vb nyitányát. A házigazda Mexikó 2–0-s győzelemmel rajtolt Dél-afrikai Köztársaság ellen a mexikóvárosi Estadio Aztecában, az ünnepi hangulatot azonban tragédia árnyékolta be. A kezdőrúgás előtt néhány órával a stadion közelében életét vesztette egy 81 éves német szurkoló.

A foci-vb megnyitója előtt néhány órával hunyt el egy szurkoló Fotó: Hector Vivas - FIFA

Tragédia árnyékolja be a foci-vb nyitányát

Az A Bola értesülései szerint csütörtökön, néhány órával a Mexikó-Dél-Afrika világbajnoki csoportmérkőzés előtt összeesett egy 81 éves szurkoló a mexikóvárosi stadion közelében. A férfiról később kiderült, hogy szívrohamot kapott. Bár az első sajtóhírek még stabil állapotáról szóltak, a portugál lap lap később arról számolt be, hogy a drukker életét vesztette.

Az interneten terjedő felvételeken látható, ahogy a helyszínre érkező mentők hosszú perceken át küzdenek a férfi életéért. A szurkolót ezt követően a helyi kardiológiai intézetbe szállították, ahol azonban már nem tudtak segíteni rajta, az orvosok halottnak nyilvánították.