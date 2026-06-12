Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint RékaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Villő névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Riasztották a mentőket, de már késő volt: tragédiába fulladt a vb nyitómeccse

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors foci vb 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 14:05
gyászelhunyt
Hiába rohantak a mentők, nem tudták megmenti az életét. A foci-vb nyitómeccse előtt vesztette életét egy szurkoló.

Shakira és Burna Boy látványos show-ja, két gól és három piros lap vezette fel a 2026-os foci-vb nyitányát. A házigazda Mexikó 2–0-s győzelemmel rajtolt Dél-afrikai Köztársaság ellen a mexikóvárosi Estadio Aztecában, az ünnepi hangulatot azonban tragédia árnyékolta be. A kezdőrúgás előtt néhány órával a stadion közelében életét vesztette egy 81 éves német szurkoló.

A foci-vb megnyitója előtt néhány órával hunyt el egy szurkoló
A foci-vb megnyitója előtt néhány órával hunyt el egy szurkoló Fotó: Hector Vivas - FIFA

Tragédia árnyékolja be a foci-vb nyitányát

Az A Bola értesülései szerint csütörtökön, néhány órával a Mexikó-Dél-Afrika világbajnoki csoportmérkőzés előtt összeesett egy 81 éves szurkoló a mexikóvárosi stadion közelében. A férfiról később kiderült, hogy szívrohamot kapott. Bár az első sajtóhírek még stabil állapotáról szóltak, a portugál lap lap később arról számolt be, hogy a drukker életét vesztette.

Az interneten terjedő felvételeken látható, ahogy a helyszínre érkező mentők hosszú perceken át küzdenek a férfi életéért. A szurkolót ezt követően a helyi kardiológiai intézetbe szállították, ahol azonban már nem tudtak segíteni rajta, az orvosok halottnak nyilvánították.

@borsonline_aktualis

Shakira nyitja meg a foci-vb-t Három megnyitóval kezdődik a világbajnokság. #bors #shakira #focivb2026 #katyperry #borsaktualis #worldcup2026

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu