Bőrápolás okosan: így kell lemosnod a sminked, ha nem akarsz újabb ráncokat látni az arcodon

Te is sminkelsz? Szuper! De tudnod kell, hogy ebben az esetben extra odafigyelést igényel a bőrápolási rutinod.
A smink miatt a bőrödön sokkal több kosz, por és szmog ragad meg a bőrödön. Így ha nem mosod le rendesen a pólusaid eltömődnek, az arcbőröd kiszáradhat és a ráncok is hamarabb megjelennek rajta. De még a krémek, szérumok sem tudják kifejteni 100%-osan a hatásukat. Sőt! Ha elmarad az alapos arctisztítás, a smink teljesen megakadályozhatja a felszívódásukat. Így nemcsak az arcbőröd, de pénztárcád is pórul jár.
Az első lépés mindig a kézmosás legyen, hogy elkerüld a további szennyeződések és baktériumok arcra kerülését!
Ezzel kezdheted az arcbőröd tisztítását, ha érzékeny vagy pattanásos a bőröd.
Egy vattakorongra vagy – ha nemcsak a bőröd, de környezetet is óvnád – mosható arctisztító kendőre locsolva könnyedén és hatékonyan oldja a festéket.
Figyelj, hogy minden területet alaposan tisztíts meg vele, különösen odafigyelve a hajtövekre, a szemhéjakra és az állkapocsra is.
Ha viszont az erősebb, glam hatású sminkek híve vagy, válassz inkább egy olajos lemosót, mert ez oldja a legjobban a makacsabb sminkeket is (pl.: matt rúzs, nagy fedéssel rendelkező alapozó).
Bors-tipp:
Sokan mindkettőt alkalmazzák felváltva. Ha alapvetően a természetesebb sminkeket kedveled, hétköznap használhatsz egy egyszerű micellás vizet. De például egy szilveszteri full-makeup után, érdemes inkább az olajos lemosót leemelni a polcról, ha biztosra akarsz menni.
Gyors megoldás aláírjuk, de annál hatástalanabb. Főleg csak tologatják a sminket az arcodon, és nem tisztítják meg tőle.
Ráadásul a legtöbb alkoholt és/vagy illatanyagokat is tartalmaz, amik kifejezetten szárítják és irritálhatják is a bőrödet.
Ha exrán fárasztó is volt a napod, akkor is inkább a micellás vízhez nyúlj, mert sokkal hatékonyabb és kíméletesebb lesz.
Ezekre a területekre plusz időt kell szánnod a bőrápolás során, ha vízálló szempillaspirált vagy egy tartós rúzst kensz az arcodra.
Fontos, hogy ne dörzsöld ezeket a területeket sem – főleg, ha nem szeretnél a pilláid egy nagy hányadától elbúcsúzni. A vattára helyezz micellás vizet vagy olajat, és tartsd a szemeden/szádon 15-20 másodpercig. Ezalatt a lemosónak van ideje oldani a festéket, hogy aztán pár gyengéd mozdulattal el is tudd távolítani a sminket.
A következő lépés, hogy a sminkmentes bőrödet is megtisztítod, mivel az első körös lemosással, csak a sminktől szabadítottad meg. Ehhez válassz egy bőrkímélő habzó lemosót vagy krémes arctisztító terméket. Ami neked beválik. A lényeg, hogy ne szárítsa a bőröd.
A hidratálást egy bőrápolási rutinból sem szabad kihagyni – bármilyen kíméletes arctisztító terméket is használsz. Erre válassz egy szérumot vagy tonikot, aztán zárd a sort egy zsíros vagy géles hidratálókrémmel.
Így végezz duplatisztítást a bőrgyógyász szerint:
