Bőrápolás okosan: így kell lemosnod a sminked, ha nem akarsz újabb ráncokat látni az arcodon

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 17:45
Hiába a szuper sminkek, drága krémek és szérumok, ha nem megfelelően tisztítod az arcodat. Ez a bőrápolási rutin legfontosabb része, mégis rengetegen rosszul csinálják. Mutatjuk, milyen egy hatásos, alapos arctisztítás a nap végén.
Ripszám Boglárka
Te is sminkelsz? Szuper! De tudnod kell, hogy ebben az esetben extra odafigyelést igényel a bőrápolási rutinod.

Bőrápolást végez a nő a fürdőszobai tükörben.
Így végezd helyesen a bőrápolási rutinodat.
Fotó: BLACKDAY / Shutterstock 

A smink miatt a bőrödön sokkal több kosz, por és szmog ragad meg a bőrödön. Így ha nem mosod le rendesen a pólusaid eltömődnek, az arcbőröd kiszáradhat és a ráncok is hamarabb megjelennek rajta. De még a krémek, szérumok sem tudják kifejteni 100%-osan a hatásukat. Sőt! Ha elmarad az alapos arctisztítás, a smink teljesen megakadályozhatja a felszívódásukat. Így nemcsak az arcbőröd, de pénztárcád is pórul jár.

Sminkeltávolítás: így csinálja egy tudatos bőrápoló

0. lépés: kézmosás

Az első lépés mindig a kézmosás legyen, hogy elkerüld a további szennyeződések és baktériumok arcra kerülését!

1. lépés: sminkeltávolítás

Bőrápolás micellás vízzel.
Egy jó minőségű micellás vízzel kíméletesen távolíthatod el a sminkedet az arcodról.
Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock 

Micellás víz

Ezzel kezdheted az arcbőröd tisztítását, ha érzékeny vagy pattanásos a bőröd.

Egy vattakorongra vagy – ha nemcsak a bőröd, de környezetet is óvnád – mosható arctisztító kendőre locsolva könnyedén és hatékonyan oldja a festéket.

Figyelj, hogy minden területet alaposan tisztíts meg vele, különösen odafigyelve a hajtövekre, a szemhéjakra és az állkapocsra is.

Olajos lemosó

Ha viszont az erősebb, glam hatású sminkek híve vagy, válassz inkább egy olajos lemosót, mert ez oldja a legjobban a makacsabb sminkeket is (pl.: matt rúzs, nagy fedéssel rendelkező alapozó).

Bors-tipp:

Sokan mindkettőt alkalmazzák felváltva. Ha alapvetően a természetesebb sminkeket kedveled, hétköznap használhatsz egy egyszerű micellás vizet. De például egy szilveszteri full-makeup után, érdemes inkább az olajos lemosót leemelni a polcról, ha biztosra akarsz menni.

Sminklemosó kendők

Gyors megoldás aláírjuk, de annál hatástalanabb. Főleg csak tologatják a sminket az arcodon, és nem tisztítják meg tőle.

Ráadásul a legtöbb alkoholt és/vagy illatanyagokat is tartalmaz, amik kifejezetten szárítják és irritálhatják is a bőrödet.

Ha exrán fárasztó is volt a napod, akkor is inkább a micellás vízhez nyúlj, mert sokkal hatékonyabb és kíméletesebb lesz.

Szem- és szájsmink

Ezekre a területekre plusz időt kell szánnod a bőrápolás során, ha vízálló szempillaspirált vagy egy tartós rúzst kensz az arcodra.

Fontos, hogy ne dörzsöld ezeket a területeket sem – főleg, ha nem szeretnél a pilláid egy nagy hányadától elbúcsúzni. A vattára helyezz micellás vizet vagy olajat, és tartsd a szemeden/szádon 15-20 másodpercig. Ezalatt a lemosónak van ideje oldani a festéket, hogy aztán pár gyengéd mozdulattal el is tudd távolítani a sminket.

3. lépés: duplatisztítás

A következő lépés, hogy a sminkmentes bőrödet is megtisztítod, mivel az első körös lemosással, csak a sminktől szabadítottad meg. Ehhez válassz egy bőrkímélő habzó lemosót vagy krémes arctisztító terméket. Ami neked beválik. A lényeg, hogy ne szárítsa a bőröd.

4. lépés: hidratálás

Bőrápolás hidratálókrémmel.
Hidratálás: sose maradjon ki az arcápolási rutinodból!
Fotó: New Africa / Shutterstock 

A hidratálást egy bőrápolási rutinból sem szabad kihagyni – bármilyen kíméletes arctisztító terméket is használsz. Erre válassz egy szérumot vagy tonikot, aztán zárd a sort egy zsíros vagy géles hidratálókrémmel.

Bőrápolási hibák az arctisztítás során, amiket Te ne kövess el!

  • Ne dörzsöld az arcbőröd! (Főleg az olyan érzékeny területeken, mint a szem, szemhéj.)
  • Ne használj alkoholos lemosókat!
  • Figyelj a hajtövekben, szemzugban megbújó smink eltávolítására is!
  • Ne használj koszos vagy durva anyagú kendőket a sminklemosás során!
  • Ne hagyd ki a duplatisztítást!

Így végezz duplatisztítást a bőrgyógyász szerint:

