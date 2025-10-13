Bőrápolás okosan: így kell lemosnod a sminked, ha nem akarsz újabb ráncokat látni az arcodon

Te is sminkelsz? Szuper! De tudnod kell, hogy ebben az esetben extra odafigyelést igényel a bőrápolási rutinod.

Így végezd helyesen a bőrápolási rutinodat.

Fotó: BLACKDAY / Shutterstock

A smink miatt a bőrödön sokkal több kosz, por és szmog ragad meg a bőrödön. Így ha nem mosod le rendesen a pólusaid eltömődnek, az arcbőröd kiszáradhat és a ráncok is hamarabb megjelennek rajta. De még a krémek, szérumok sem tudják kifejteni 100%-osan a hatásukat. Sőt! Ha elmarad az alapos arctisztítás, a smink teljesen megakadályozhatja a felszívódásukat. Így nemcsak az arcbőröd, de pénztárcád is pórul jár.

Sminkeltávolítás: így csinálja egy tudatos bőrápoló

0. lépés: kézmosás

Az első lépés mindig a kézmosás legyen, hogy elkerüld a további szennyeződések és baktériumok arcra kerülését!

1. lépés: sminkeltávolítás

Egy jó minőségű micellás vízzel kíméletesen távolíthatod el a sminkedet az arcodról.

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Micellás víz

Ezzel kezdheted az arcbőröd tisztítását, ha érzékeny vagy pattanásos a bőröd.

Egy vattakorongra vagy – ha nemcsak a bőröd, de környezetet is óvnád – mosható arctisztító kendőre locsolva könnyedén és hatékonyan oldja a festéket.

Figyelj, hogy minden területet alaposan tisztíts meg vele, különösen odafigyelve a hajtövekre, a szemhéjakra és az állkapocsra is.

Olajos lemosó

Ha viszont az erősebb, glam hatású sminkek híve vagy, válassz inkább egy olajos lemosót, mert ez oldja a legjobban a makacsabb sminkeket is (pl.: matt rúzs, nagy fedéssel rendelkező alapozó).

Bors-tipp: Sokan mindkettőt alkalmazzák felváltva. Ha alapvetően a természetesebb sminkeket kedveled, hétköznap használhatsz egy egyszerű micellás vizet. De például egy szilveszteri full-makeup után, érdemes inkább az olajos lemosót leemelni a polcról, ha biztosra akarsz menni.

Sminklemosó kendők

Gyors megoldás aláírjuk, de annál hatástalanabb. Főleg csak tologatják a sminket az arcodon, és nem tisztítják meg tőle.

Ráadásul a legtöbb alkoholt és/vagy illatanyagokat is tartalmaz, amik kifejezetten szárítják és irritálhatják is a bőrödet.

Ha exrán fárasztó is volt a napod, akkor is inkább a micellás vízhez nyúlj, mert sokkal hatékonyabb és kíméletesebb lesz.

Szem- és szájsmink

Ezekre a területekre plusz időt kell szánnod a bőrápolás során, ha vízálló szempillaspirált vagy egy tartós rúzst kensz az arcodra.