Fáradt nő utazik a buszon, akinek nincsenek bőrproblémái.

Ezt te sem gondoltad volna – Ilyen hatással van valójában a napi ingázás a bőrödre

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 07:45
A te napod nagy részét is az ingázás teszi ki? Akkor sajnos van számodra egy rossz hírünk: az állandó utazgatás a szépségedre is rányomhatja a bélyegét, és akár komoly bőrproblémákat is okozhat. De vajon mi állhat a háttérben? Egy orvos fedi fel a meglepő okokat, és azt is, hogyan védekezhetsz ellenük.
Az idő előrehaladtával egyre fontosabbá válik a bőrápolás, hiszen egy megfelelő arcápolási rutinnal akár öt-tíz évet is könnyedén letagadhatunk. Azonban az életmódunk nagyban befolyásolja az öregedés ritmusát, ami alól az ingázás sem kivétel. De vajon mi áll a háttérben, és ez milyen bőrproblémákhoz vezethet? Ha érdekel, olvass tovább!

Orvos fedi fel a meglepő bőrproblémákat és persze a lehetséges megoldást!
  • A folyamatos ingázás bőrproblémákhoz és gyorsabb öregedéshez vezethet.
  • Egy orvos felfedi az utazás hátterében húzódó negatív tényezőket.
  • A szakember megfelelő tanácsokkal is ellát annak érdekében, hogy megőrizhesd bőröd szépségét.

Komoly bőrproblémákhoz és gyorsabb öregedéshez vezethet az ingázás

Állandóan pattanásokkal vagy száraz arcbőrrel küzdesz? Amint hazaérsz a nap végén, és a tükörbe pillantasz, te is a kimerült arcoddal találod szembe magad? A legtöbben ezt a fáradtságnak tulajdonítják, pedig az orvos szerint más is állhat a háttérben. Az ingázás ugyanis brutálisan rombolhatja az arcod védőrétegét, ami idővel pattanásokat, bőrszárazságot és korai öregedést okozhat. Ezért, ha megérted, hogy az állandó utazgatás milyen hatással van a bőrödre, könnyebben tehetsz a káros hatások ellen.

Légszennyezés – Pattanásos arcbőr

Az ingázás alatt a bőr hosszan ki van téve a légszennyezésnek (por, üzemanyag), amely gyengítheti a bőr természetes védőrétegét

– magyarázza Dr. Kevita Bains a Daily Mailnek, és hozzátette, hogy a nagyon apró szennyező részecskék méretük révén képesek átjutni a bőr védőrétegén, ami fokozott faggyútermelést idézhet elő, és eltömődött pórusokhoz vezethet.

Tipp: fektess hangsúlyt a mélytisztításra és a gyengéd hámlasztásra, használj szalicilsavat tartalmazó lemosót, illetve hidratáló krémet.

UV-sugarak – Az öregedés jelei

Természetesen mindenki tisztában van az UV-sugarak károsító hatásával, ezért a fényvédő krémnek kell adnia a smink alapját, még akkor is, ha üvegen keresztül éri az arcodat a fény. Az UV ugyanis felgyorsíthatja az öregedést, apró ráncokhoz és fakó bőrhöz vezethet.

Tipp: még indulás előtt kend be az arcodat fényvédővel, és vidd magaddal a terméket, hogy ezt néhány óránként megismételhesd.

Izzadás – Aknék és miteszerek

A túltömött tömegközlekedési eszközök gyakran eléggé izzasztóak lehetnek, nem beszélve a busz után való futásról. A verejték pedig keveredhet a baktériumokkal és szennyeződésekkel, ami csúnya pattanásokhoz vezethet.

Tipp: iktass be egy dupla arctisztítást estére, hogy eltávolítsd a nap folyamán felgyülemlett szennyeződéseket.

Fűtés és légkondi – Száraz arcbőr

A tömegközlekedési eszközök légkondicionáló és fűtési rendszerei pillanatok alatt kiszáríthatják a bőrödet

– mondta az orvos, aki szerint a berendezések elpárologtathatják a bőrből a nedvességet, ami egy idő után szárazságot és hámlást idézhet elő.

Tipp: keress olyan termékeket, amelyek hidratáló összetevőket, például hialuronsavat vagy glicerint tartalmaznak.

Ez a videó otthon is könnyedén elkészíthető, természetes arcpakolásokat mutat be olyan összetevőkből, amelyek valószínűleg a te konyhádban is ott lapulnak:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
