Ezt te sem gondoltad volna – Ilyen hatással van valójában a napi ingázás a bőrödre

Az idő előrehaladtával egyre fontosabbá válik a bőrápolás, hiszen egy megfelelő arcápolási rutinnal akár öt-tíz évet is könnyedén letagadhatunk. Azonban az életmódunk nagyban befolyásolja az öregedés ritmusát, ami alól az ingázás sem kivétel. De vajon mi áll a háttérben, és ez milyen bőrproblémákhoz vezethet? Ha érdekel, olvass tovább!
Állandóan pattanásokkal vagy száraz arcbőrrel küzdesz? Amint hazaérsz a nap végén, és a tükörbe pillantasz, te is a kimerült arcoddal találod szembe magad? A legtöbben ezt a fáradtságnak tulajdonítják, pedig az orvos szerint más is állhat a háttérben. Az ingázás ugyanis brutálisan rombolhatja az arcod védőrétegét, ami idővel pattanásokat, bőrszárazságot és korai öregedést okozhat. Ezért, ha megérted, hogy az állandó utazgatás milyen hatással van a bőrödre, könnyebben tehetsz a káros hatások ellen.
Az ingázás alatt a bőr hosszan ki van téve a légszennyezésnek (por, üzemanyag), amely gyengítheti a bőr természetes védőrétegét
– magyarázza Dr. Kevita Bains a Daily Mailnek, és hozzátette, hogy a nagyon apró szennyező részecskék méretük révén képesek átjutni a bőr védőrétegén, ami fokozott faggyútermelést idézhet elő, és eltömődött pórusokhoz vezethet.
Tipp: fektess hangsúlyt a mélytisztításra és a gyengéd hámlasztásra, használj szalicilsavat tartalmazó lemosót, illetve hidratáló krémet.
Természetesen mindenki tisztában van az UV-sugarak károsító hatásával, ezért a fényvédő krémnek kell adnia a smink alapját, még akkor is, ha üvegen keresztül éri az arcodat a fény. Az UV ugyanis felgyorsíthatja az öregedést, apró ráncokhoz és fakó bőrhöz vezethet.
Tipp: még indulás előtt kend be az arcodat fényvédővel, és vidd magaddal a terméket, hogy ezt néhány óránként megismételhesd.
A túltömött tömegközlekedési eszközök gyakran eléggé izzasztóak lehetnek, nem beszélve a busz után való futásról. A verejték pedig keveredhet a baktériumokkal és szennyeződésekkel, ami csúnya pattanásokhoz vezethet.
Tipp: iktass be egy dupla arctisztítást estére, hogy eltávolítsd a nap folyamán felgyülemlett szennyeződéseket.
A tömegközlekedési eszközök légkondicionáló és fűtési rendszerei pillanatok alatt kiszáríthatják a bőrödet
– mondta az orvos, aki szerint a berendezések elpárologtathatják a bőrből a nedvességet, ami egy idő után szárazságot és hámlást idézhet elő.
Tipp: keress olyan termékeket, amelyek hidratáló összetevőket, például hialuronsavat vagy glicerint tartalmaznak.
Ez a videó otthon is könnyedén elkészíthető, természetes arcpakolásokat mutat be olyan összetevőkből, amelyek valószínűleg a te konyhádban is ott lapulnak:
