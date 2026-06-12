Jöhet a lagzi, igent mondott labdarúgó szerelmének a Fradi sztárja

Esküvőre készülhet a Ferencváros válogatott kézilabdázója. Megtörtént az eljegyzés, Simon Petra kezét Görögországban kérte meg labdarúgó szerelme, Biben Barnabás. A fiatalok évek óta egy párt alkotnak.
Simon Petra a hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint igent mondott futballista szerelmének.. A lánykérésre Görögországban, Santorini szigetén került sor.
Az eljegyzésről készült képet ide kattintva tudod megnézni.
A 21 éves Eb-bronzérmes kézilabdázó hosszú idényen van túl, mely során a fővárosi zöld-fehérekkel NB I-es ezüstérmes, a Magyar Kupában pedig bronzérmes lett. A Bajnokok Ligájában nem jött össze a budapesti Final Four, Simonék a negyeddöntőben búcsúztak a későbbi győztes Metz ellen - írja az Origo.
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