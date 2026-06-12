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Heteken belül lejárnak a régi személyazonosító okmányok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors személyazonosító igazolvány
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 13:40
belügyminisztériumokmány
Az érintett állampolgárok a változásról külön, személyre szabott értesítést nem kapnak. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú személyazonosító okmányok.
N.T.
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Az európai uniós szabályozással összhangban, 2026. augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyv formátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok – közölte a Belügyminisztérium (BM) pénteken az MTI-vel. Mutatjuk, mi a teendő a régi személyazonosító okmányokkal! 

Heteken belül lejárnak a régi személyazonosító okmányok
Heteken belül lejárnak a régi személyazonosító okmányok 
Fotó: Cseh Gábor

Heteken belül lejárnak a régi személyazonosító okmányok 

A lejárat ténye a hatósági nyilvántartásba hivatalból kerül bejegyzésre, így az érintett állampolgárok a változásról külön, személyre szabott értesítést nem kapnak.

A Belügyminisztérium javasolja az érintett állampolgároknak, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat.

Új okmány igénylése: Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárás keretében új, elektronikus személyazonosító igazolványt (eSzemélyi) kell igényelniük bármely kormányablakban.

Kivételek: Amennyiben az érintett személy rendelkezik más, érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal - például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel -, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de a zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott.

Díjmentesség: a 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentesen történik.

Az orvosi igazolással rendelkező, személyes megjelenésükben egészségügyi okból akadályozott ügyfelek az ide kattintva megtalálható elérhetőségeken keresztül vegyék fel a kapcsolatot a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes kormányhivatallal – írták.

Továbbá arra kérik a lakosságot, hogy a nyári időszakban megnövekedő ügyfélforgalomra tekintettel ne halasszák az utolsó pillanatra az okmánycserét, és gondoskodjanak időben az érvényes személyazonosító igazolvány beszerzéséről.

 

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