Ijesztő, mit művel a tavaszi nap a bőröddel – Így védekezz ellene

Tavasszal is erős lehet az UV-sugárzás, még akkor is, ha a nap nem tűnik forrónak.

A bőr a téli hónapok után érzékenyebb, ezért könnyebben károsodhat.

Egyszerű lépésekkel sokat tehetsz a bőröd védelméért.

Sokan azt gondolják, hogy csak a nyári hónapokban kell óvatosnak lenni a napsütéssel, pedig az UVA- és UVB-sugarak egész évben jelen vannak, ráadásul bőrünk tavasszal még érzékenyebb a napsugarakra a sötét téli hónapok után. A tavaszi napsütés különösen csalóka, mert még nem érzed olyan forrónak, mint nyáron, de az UV-sugárzás már erős lehet.

A tavaszi UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, ezért már ilyenkor érdemes fényvédőt használni. Fotó: Paula VV / Shutterstock

Az UV-sugárzás nem csak nyáron jelent veszélyt

Ha csak tíz percre lépsz ki az erkélyre, még nem kell aggódnod, de ha hosszabb sétát tervezel, kertészkedsz vagy eltöltesz egy délutánt a szabadban, már érdemes gondoskodni a bőröd védelméről. A legveszélyesebb időszak délelőtt 11 és délután 3 között van, ilyenkor a legerősebb az UV-sugárzás. Az UV-sugárzás hatását sokszor azonnal észre sem vesszük. Jó példa erre az úgynevezett „sofőr-arc” jelenség, amelyet főként azoknál figyeltek meg, akik naponta hosszú órákat töltenek vezetéssel. Az ablakon keresztül érkező napsugarak folyamatosan ugyanazt az arcfelületet érik, ezért azon az oldalon gyorsabban jelennek meg ráncok, pigmentfoltok vagy megvastagszik a bőr. Ennek oka, hogy az UVA-sugarak az üvegen is áthatolnak, és a bőr mélyebb rétegeiben okoznak károsodást.

A képen egy 69 éves kamionsofőr látható, akinek az arca bal oldalán lévő bőr idő előtt megöregedett a napsugárzás miatt:

A gyerekek különösen érzékenyek a napfényre, az ő bőrük sokkal vékonyabb, ezért gyorsabban megéghet. Ha hosszabb időt töltenek a szabadban, fontos, hogy legyen árnyékos hely számukra, és viseljenek hosszú ujjú, könnyű anyagból készült ruhát, valamint széles karimájú sapkát. A megfelelő fényvédő kiválasztása is lényeges: tavasszal érdemes már legalább SPF 30-as naptejet használni, a legkisebbek számára pedig a fizikai fényvédők a legbiztonságosabbak.

Hogyan védjük a bőrünket tavasszal?

1. Keresd az árnyékot

Ha az árnyékod rövidebb, mint te magad, az azt jelenti, hogy a nap magasan van az égen, tehát az UV-sugárzás erős. Ilyenkor érdemes árnyékos helyen tartózkodni. Egy sűrű lombozatú fa vagy egy fedett terasz sokkal hatékonyabb védelmet nyújt, mint egy napernyő, amely csak részben szűri a sugarakat.