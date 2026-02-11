Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Bertold, Marietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Tavaszi körmökkel rendelkező nő, rózsát tart a kezében.

Ezt muszáj kipróbálnod – Visszafogott tavaszi körmök 40 felett, amik kiemelik a nőiességedet

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 16:45
körmökkörömtrendmanikűr
A stílusos nők jól tudják, hogy egy jól megválasztott manikűr rengeteget dobhat a megjelenésen és a hangulaton. Te is kíváncsi vagy az idei legtrendibb tavaszi körmökre? Akkor maradj velünk, mert mutatjuk a legjobbakat, amik különösen jól állnak, ha már elmúltál 40!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Alig várod, hogy végre berobbanjon a tavasz, és ezt a csodás évszakot az öltözködéseddel és a manikűröddel is szeretnéd tükrözni? Akkor lesd meg a legdivatosabb 2026-os tavaszi körmöket, amelyek közül az egyik biztosan a kedvenced lesz!

Tavaszi körmöket viselő nő, franci manikűrrel.
Ezek a tavaszi körmök rengeteget dobhatnak a megjelenéseden!
Fotó: Shutterstock 
  • A matcha macskaszem tökéletes választás, ha új szintre szeretnéd emelni a manikűrödet.
  • Az ezüst vagy arany francia egy kis csavart visz a klasszikusba, és igazán tavaszias hangulatot teremt.
  • A gyöngyház rózsaszínnel nyert ügyed lesz, ha valami egészen visszafogott stílust keresel.
  • Amennyiben igazán különleges körmökre vágysz, az aura köröm gondoskodik arról, hogy stílusosan kitűnj.

Tavaszi körmök, amik 40 felett is elképesztően állnak

Egy igényes nő ékkövének számítanak az ápolt körmök, amelyek egy egyedibb mintával vagy színnel még a legegyszerűbb szettet is feldobják. És jól tudjuk, hogy nincs is jobb egy tavaszi felfrissülésnél, ami magába foglalja a körömdíszítést is. Bár a szakértők szerint az idei trendek terén az extravagánsabb stílusok kerülnek reflektorfénybe, azonban nem kell félniük azoknak sem, akik a letisztultabb megjelenésért lelkesednek.

A francia manikűr továbbra is népszerű lesz, emellett pedig olyan árnyalatok is helyet kapnak a legdivatosabb színpalettán, mint a bézs vagy a gyöngyház rózsaszín. Ennek ellenére 40 felett sem kell félned a visszafogottabb díszítésektől, amelyekkel kifinomult és nőies maradsz, pusztán egy kis pluszt adsz a megjelenésedhez. Lássuk tehát azokat a 2026-os körömtrendeket, amiket érettebb korban is bátran viselhetsz.

Tavaszi körmök 40 feletti nőknek – Legyél stílusos és kifinomultan nőies!

Válassz az alábbi körmök közül és élvezd az irigy pillantások kereszttüzét!

Nem túl hivalkodó, mégis ütős matcha macskaszem

Ha egy visszafogott színt keresel, viszont szeretnél elrugaszkodni a nude körmöktől, akkor a matcha macskaszem lesz számodra az egyik legjobb választás. A zöld ugyanis tökéletesen tükrözi a tavasz frissességét, miközben macskaszem hatású, mágneses fénye egyedi kinézetet kölcsönöz a körmödnek, miközben nem túl hivalkodó.

Az örök klasszikus, mégis stílusos arany vagy ezüst francia

Bár a klasszikus francia köröm sosem megy ki a divatból, nem árt, ha tavasszal egy csipetnyi életet viszel bele, és a fehér helyett ezüst vagy arany színt választasz. Ezzel a kis modern csavarral igazán luxusos hatást fogsz kelteni.

A visszafogott, mégis szemet gyönyörködtető gyöngyház rózsaszín

A gyöngyházfényű körmök most nagyon divatosak, ezért ha valami igazán különlegesre vágysz, dönts egy ilyen manikűr mellett. Mesés fényének köszönhetően ugyanis odavonzza a tekintetet, mégsem túl hivalkodó és bármilyen szetthez passzol.

A nagyon egyedi és személyre szabható aura köröm

Igazából teljesen rajtad múlik, hogy mennyire merész stílusban szeretnéd elkészíttetni a körmösöddel. Ezért, ha könnyed és légies hangulatra vágysz, akkor válaszd az aura manikűrt olyan árnyalatban, ami a legjobban illik a stílusodhoz.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy hogyan befolyásolja a megjelenés az első benyomást:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu