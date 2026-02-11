Ezt muszáj kipróbálnod – Visszafogott tavaszi körmök 40 felett, amik kiemelik a nőiességedet

Alig várod, hogy végre berobbanjon a tavasz, és ezt a csodás évszakot az öltözködéseddel és a manikűröddel is szeretnéd tükrözni? Akkor lesd meg a legdivatosabb 2026-os tavaszi körmöket, amelyek közül az egyik biztosan a kedvenced lesz!

Ezek a tavaszi körmök rengeteget dobhatnak a megjelenéseden!

Fotó: Shutterstock

A matcha macskaszem tökéletes választás, ha új szintre szeretnéd emelni a manikűrödet.

Az ezüst vagy arany francia egy kis csavart visz a klasszikusba, és igazán tavaszias hangulatot teremt.

A gyöngyház rózsaszínnel nyert ügyed lesz, ha valami egészen visszafogott stílust keresel.

Amennyiben igazán különleges körmökre vágysz, az aura köröm gondoskodik arról, hogy stílusosan kitűnj.

Tavaszi körmök, amik 40 felett is elképesztően állnak

Egy igényes nő ékkövének számítanak az ápolt körmök, amelyek egy egyedibb mintával vagy színnel még a legegyszerűbb szettet is feldobják. És jól tudjuk, hogy nincs is jobb egy tavaszi felfrissülésnél, ami magába foglalja a körömdíszítést is. Bár a szakértők szerint az idei trendek terén az extravagánsabb stílusok kerülnek reflektorfénybe, azonban nem kell félniük azoknak sem, akik a letisztultabb megjelenésért lelkesednek.

A francia manikűr továbbra is népszerű lesz, emellett pedig olyan árnyalatok is helyet kapnak a legdivatosabb színpalettán, mint a bézs vagy a gyöngyház rózsaszín. Ennek ellenére 40 felett sem kell félned a visszafogottabb díszítésektől, amelyekkel kifinomult és nőies maradsz, pusztán egy kis pluszt adsz a megjelenésedhez. Lássuk tehát azokat a 2026-os körömtrendeket, amiket érettebb korban is bátran viselhetsz.

Tavaszi körmök 40 feletti nőknek – Legyél stílusos és kifinomultan nőies!

Válassz az alábbi körmök közül és élvezd az irigy pillantások kereszttüzét!

Nem túl hivalkodó, mégis ütős matcha macskaszem

Ha egy visszafogott színt keresel, viszont szeretnél elrugaszkodni a nude körmöktől, akkor a matcha macskaszem lesz számodra az egyik legjobb választás. A zöld ugyanis tökéletesen tükrözi a tavasz frissességét, miközben macskaszem hatású, mágneses fénye egyedi kinézetet kölcsönöz a körmödnek, miközben nem túl hivalkodó.