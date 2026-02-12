Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Lívia, Lídia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezek 2026 legstílusosabb tavaszi körömtrendjei: a manikűrös szerint most mindenki ezt kéri

manikűr
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 08:45
2026körömtrendtavasz
Már megvan a következő időpontod a manikűrösödhöz, de még mindig inspiráció után kutatsz? Ne keress tovább! Mutatjuk a legnépszerűbb tavaszi körömtrendeket, amelyek biztosan levesznek a lábadról!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Amikor kisüt a nap, végre jöhetnek a színek és egy kis játékosság. Idén a tavaszi körömtrendek még kreatívabbak és izgalmasabbak lesznek, mint eddig. A műkörmös elárulta, milyen színek és minták a legnépszerűbbek 2026-ban. Te melyiket kéred legközelebb?

Pasztell lila manikűr a tavaszi körömtrendek egyik legnépszerűbb stílusa.
Ezek a 2026 legnépszerűbb tavaszi körömtrendjei! / Fotó: Nataliia Melnychuk /  Shutterstock 
  • A pasztell árnyalatok továbbra is meghatározóak maradnak.
  • A francia manikűr modern változatai újra reflektorfénybe kerülnek.
  • A virágminták és mini motívumok finom, személyes hangulatot kölcsönöznek a manikűröknek.
  • A neutrális körmök letisztult alternatívát kínálnak.

2026-os tavaszi körömtrendek: ezek lesznek a legnépszerűbb színek és minták idén

Pasztell kedvencek

A tavaszi körömtrendek visszatérő kedvencei a vendégek körében a pasztell színek. Ilyenkor mindenki szeret a téli sötétebb árnyalatok után valami világosabb, vidámabb színt kérni”  – mondja Badik Dóri manikűrös és körömdizájner.

A tavaszi paletta idén is a világos árnyalatokra épül, de a megszokott rózsaszín és babakék mellé új szereplők érkeznek. A lila tejszerű, levendula változata, a citrom- és vajsárga, a matcha-zöld vagy a lágy barack árnyalatok aranykorukat élik. Visszafogottak, de karakteresek – és épp ezért imádjuk őket!

Klasszikus francia új köntösben

A francia köröm sosem tűnik el a trendpalettáról, de 2026 tavaszán új formulában tér vissza. A négyzetes körömforma és a letisztult vonalak dominálnak a kialakításban, egy fényes fedéssel megfűszerezve.

A legnagyobb kedvenc egy romantikusabb verzió: rózsaszín alap, mélyebb árnyalatú végek, akár apró, minimalista vagy bátrabb 3D hatású virágmotívumokkal díszítve.

A manikűrös szerint tavasszal egyértelműen a virágmintáké a főszerep:

A mintákban egyértelműen a legkülönfélébb virágdíszítések kerülnek előtérbe

– osztja meg tapasztalatát Dóri.

Mini, de nem minimalista

A tavaszi szezonban nemcsak a virágok, de minden más apró minta is nagyon népszerű a körömtrendekben. Ezek főleg egy naturális, semleges alapra épülő szirmok, szívecskék, csillagok, cseresznyék vagy más gyümölcsök.

Szuper választás ez azoknak, akik szeretik egy kicsit megmutatni a személyiségüket is a körmeiken keresztül. A körömmintáknak csak a képzelet szab határt – és persze a műkörmösöd készlete.

Neutrális körmök újragondolva

Az elegánsabb, természetes, nőies stílust képviselőknek sem kell megijedniük: a letisztult irányzat sem szorul háttérbe az idei manikűrtrendekben. A friss, természetes árnyalatok – bézs, tejfehér, halvány nude – továbbra is népszerűek maradnak, csak a fedésben hoznak új irányokat a tavaszi körmök.

A nude körmök valamilyen extra felülettel köszöntik a tavaszt: egy kis plusz fény, matt textúra vagy diszkrét krómhatás lesz az apró csavar, ami trendivé varázsolja az örök klasszikust.

Ha inkább magadnak készítenéd el a tavaszi körmeidet, akkor nézd meg ezt a videót egy kis segítségért:

Ha szükséged lenne még pár ötletre, ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu