Ezek 2026 legstílusosabb tavaszi körömtrendjei: a manikűrös szerint most mindenki ezt kéri

Amikor kisüt a nap, végre jöhetnek a színek és egy kis játékosság. Idén a tavaszi körömtrendek még kreatívabbak és izgalmasabbak lesznek, mint eddig. A műkörmös elárulta, milyen színek és minták a legnépszerűbbek 2026-ban. Te melyiket kéred legközelebb?

Ezek a 2026 legnépszerűbb tavaszi körömtrendjei! / Fotó: Nataliia Melnychuk / Shutterstock

A pasztell árnyalatok továbbra is meghatározóak maradnak.

A francia manikűr modern változatai újra reflektorfénybe kerülnek.

A virágminták és mini motívumok finom, személyes hangulatot kölcsönöznek a manikűröknek.

A neutrális körmök letisztult alternatívát kínálnak.

Pasztell kedvencek

„A tavaszi körömtrendek visszatérő kedvencei a vendégek körében a pasztell színek. Ilyenkor mindenki szeret a téli sötétebb árnyalatok után valami világosabb, vidámabb színt kérni” – mondja Badik Dóri manikűrös és körömdizájner.

A tavaszi paletta idén is a világos árnyalatokra épül, de a megszokott rózsaszín és babakék mellé új szereplők érkeznek. A lila tejszerű, levendula változata, a citrom- és vajsárga, a matcha-zöld vagy a lágy barack árnyalatok aranykorukat élik. Visszafogottak, de karakteresek – és épp ezért imádjuk őket!

Klasszikus francia új köntösben

A francia köröm sosem tűnik el a trendpalettáról, de 2026 tavaszán új formulában tér vissza. A négyzetes körömforma és a letisztult vonalak dominálnak a kialakításban, egy fényes fedéssel megfűszerezve.

A legnagyobb kedvenc egy romantikusabb verzió: rózsaszín alap, mélyebb árnyalatú végek, akár apró, minimalista vagy bátrabb 3D hatású virágmotívumokkal díszítve.

A manikűrös szerint tavasszal egyértelműen a virágmintáké a főszerep:

A mintákban egyértelműen a legkülönfélébb virágdíszítések kerülnek előtérbe

– osztja meg tapasztalatát Dóri.

Mini, de nem minimalista

A tavaszi szezonban nemcsak a virágok, de minden más apró minta is nagyon népszerű a körömtrendekben. Ezek főleg egy naturális, semleges alapra épülő szirmok, szívecskék, csillagok, cseresznyék vagy más gyümölcsök.