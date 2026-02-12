Ezek 2026 legstílusosabb tavaszi körömtrendjei: a manikűrös szerint most mindenki ezt kéri

Amikor kisüt a nap, végre jöhetnek a színek és egy kis játékosság. Idén a tavaszi körömtrendek még kreatívabbak és izgalmasabbak lesznek, mint eddig. A műkörmös elárulta, milyen színek és minták a legnépszerűbbek 2026-ban. Te melyiket kéred legközelebb?
„A tavaszi körömtrendek visszatérő kedvencei a vendégek körében a pasztell színek. Ilyenkor mindenki szeret a téli sötétebb árnyalatok után valami világosabb, vidámabb színt kérni” – mondja Badik Dóri manikűrös és körömdizájner.
A tavaszi paletta idén is a világos árnyalatokra épül, de a megszokott rózsaszín és babakék mellé új szereplők érkeznek. A lila tejszerű, levendula változata, a citrom- és vajsárga, a matcha-zöld vagy a lágy barack árnyalatok aranykorukat élik. Visszafogottak, de karakteresek – és épp ezért imádjuk őket!
A francia köröm sosem tűnik el a trendpalettáról, de 2026 tavaszán új formulában tér vissza. A négyzetes körömforma és a letisztult vonalak dominálnak a kialakításban, egy fényes fedéssel megfűszerezve.
A legnagyobb kedvenc egy romantikusabb verzió: rózsaszín alap, mélyebb árnyalatú végek, akár apró, minimalista vagy bátrabb 3D hatású virágmotívumokkal díszítve.
A manikűrös szerint tavasszal egyértelműen a virágmintáké a főszerep:
A mintákban egyértelműen a legkülönfélébb virágdíszítések kerülnek előtérbe
– osztja meg tapasztalatát Dóri.
A tavaszi szezonban nemcsak a virágok, de minden más apró minta is nagyon népszerű a körömtrendekben. Ezek főleg egy naturális, semleges alapra épülő szirmok, szívecskék, csillagok, cseresznyék vagy más gyümölcsök.
Szuper választás ez azoknak, akik szeretik egy kicsit megmutatni a személyiségüket is a körmeiken keresztül. A körömmintáknak csak a képzelet szab határt – és persze a műkörmösöd készlete.
Az elegánsabb, természetes, nőies stílust képviselőknek sem kell megijedniük: a letisztult irányzat sem szorul háttérbe az idei manikűrtrendekben. A friss, természetes árnyalatok – bézs, tejfehér, halvány nude – továbbra is népszerűek maradnak, csak a fedésben hoznak új irányokat a tavaszi körmök.
A nude körmök valamilyen extra felülettel köszöntik a tavaszt: egy kis plusz fény, matt textúra vagy diszkrét krómhatás lesz az apró csavar, ami trendivé varázsolja az örök klasszikust.
Ha inkább magadnak készítenéd el a tavaszi körmeidet, akkor nézd meg ezt a videót egy kis segítségért:
