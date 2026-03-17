BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Patrik, Gertrúd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szálló hajjal küzdő szőke hajú fiatal nő kékes-zöldes pulóverben

5+1 praktika, amivel megzabolázhatod a szálló hajat

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 17. 12:15
hajápolásszépség
Akármilyen hosszúak is legyenek a tincseink, abban egyetérthetünk, hogy az egyik legidegesítőbb jelenség, amikor elektrosztatikussá válik a frizuránk. A szálló haj meglehetősen irritáló, a mindennapos tevékenységeink során könnyen felbosszanthat. Szerencsére van rá néhány működő megoldás.
László Juli
A szerző cikkei
  • Több tényező együttesen idézi elő a szálló haj jelenségét.
  • A szálló hajat bizonyos praktikákkal megelőzhetjük. 
  • A már szálló tincsek ellen hatféleképpen is hatékonyan tehetünk. 

A szálló haj kialakulásának elsődleges oka a száraz levegő, valamint a haj vízhiánya, amelyek miatt azonos töltésűvé válnak a hajszálak. Ilyen állapotban minimális dörzsölődés hatására – amit egy pulóver, kabát vagy sapka felvétele, de akár a fésülködés is előidézhet – a hajszálak megemelkednek, mivel az azonos pólusok taszítják egymást. Mindez azonban kezelhető.

Fiatal nő szálló hajjal
A szálló haj akár az egész napunkat megkeserítheti, főleg ha akadályoz a mindennapi tevékenységeinkben. Fotó: Anetlanda /  Shutterstock 

5+1 dolog, amit érdemes kipróbálni a szálló haj ellen

Mielőtt rátérünk a szálló haj ellen bevethető praktikákra, fontos kiemelni a megelőzést, aminek tekintetében az első és leglényegesebb dolog a megfelelő hidratáltság. Ahogyan a bőrünknek, úgy a hajunknak is szüksége van nedvességre, amelynek megőrzéséhez érdemes a hajunknak megfelelő hidratáló hajkészítményeket használnunk. Emellett fontos belsőleg is hidratálnunk, vagyis törekedjünk napi 2-3 liter víz elfogyasztására, és gondoskodjunk a megfelelő tápanyagbevitelről is. 

1. Használjunk megfelelő fésűt

Nem mindegy, hogy mivel kezeljük a hajunkat: a műanyag kefék csak fokozzák a haj elektrosztatikus töltését, természetes alapanyagú eszközökkel ellenben kedvezhetünk a hajszálainknak. Érdemes fából vagy karbonból készült fésűt használni, de kifejezetten népszerű ilyen probléma esetén a vaddisznósörte is, amely amellett, hogy kellemesen masszíroz, eloszlatja a fejbőrön található természetes olajokat, így nem szárad ki a haj.

2. Az ágynemű is számít

Akinek állandóan száll a haja, jobban teszi, ha az ágyneműjét is felülvizsgálja és akár le is cseréli. A selyem párnahuzat például azért jó választás, mert kifejezetten sima a felülete, amelyen kevésbé gubancolódik össze a haj, és száradnak ki a hajszálak. Emellett az is segít, ha a hosszú hajat lazán összefonjuk éjszakára.

3. Fontos a megfelelő hajápolás

Törekedjünk a hajunk egészségére, és válogassuk meg, mivel mossuk, illetve ápoljuk a szálakat. A sampon és a balzsam mellett használhatunk nem kiöblíthető hajápolót, formázó habot, amely kellőképpen megzabolázza a frizuránkat, de különféle szérumokat és olajokat is, amelyek szintén kordában tartják a hajszálakat. 

Mi legyen a babahajakkal?

A szálló haj témakörében minden bizonnyal az arc körüli babahajak a leginkább zavarók, ám ezekre is van megoldás. Egy tiszta fogkefére fújjunk némi hajlakkot, majd simítsuk le vele a kis szálakat. 

4. Speciális termékek használata

Ha rendszeres és visszatérő probléma a szálló haj, szerezzünk be anti fizz hajspray-t. A készítményt a hajkefére tudjuk fújni, amellyel ha átfésüljük a tincseinket, megakadályozhatjuk, hogy a szálak szállni kezdjenek. Ezek a hajsimító termékek egyfajta védőréteget képeznek a hajszálak körül.

5. Jól jöhet a segítség napközben

Ha a nap folyamán hirtelen szállni kezd a hajunk, hívjuk segítségül a kézkrémet! Oszlassunk el egy keveset a kezünkben és enyhén simítsuk át vele a tincseinket.

6. Fordítsunk gondot az öltözködésre

A ruhánk alapanyaga is előidézheti a szálló hajat, így tanácsos kerülni a poliészterből készült felsőket, kabátokat, sálakat és sapkákat, amelyeknek már a felvételétől is égnek állhat a hajunk.

Tisztában vagy a fésülködés alapszabályaival? Talán nem is gondolnád, de azok is legalább annyira fontosak, mint a fényes és erős hajkorona érdekében bevetett trükkök. Érdemes kihasználni a gyógynövények erejét is, ugyanis gyönyörű hatást érhetünk el a természet kincseivel, akárcsak azzal, ha a samponhoz különleges hozzávalókat keverünk, vagy éppen megtanulunk pár hajolajozási technikát.

Érdekel, hogy melyik fésű mire való, és mi alapján érdemes választani?

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
