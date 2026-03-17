5+1 praktika, amivel megzabolázhatod a szálló hajat

A szálló haj kialakulásának elsődleges oka a száraz levegő, valamint a haj vízhiánya, amelyek miatt azonos töltésűvé válnak a hajszálak. Ilyen állapotban minimális dörzsölődés hatására – amit egy pulóver, kabát vagy sapka felvétele, de akár a fésülködés is előidézhet – a hajszálak megemelkednek, mivel az azonos pólusok taszítják egymást. Mindez azonban kezelhető.
Mielőtt rátérünk a szálló haj ellen bevethető praktikákra, fontos kiemelni a megelőzést, aminek tekintetében az első és leglényegesebb dolog a megfelelő hidratáltság. Ahogyan a bőrünknek, úgy a hajunknak is szüksége van nedvességre, amelynek megőrzéséhez érdemes a hajunknak megfelelő hidratáló hajkészítményeket használnunk. Emellett fontos belsőleg is hidratálnunk, vagyis törekedjünk napi 2-3 liter víz elfogyasztására, és gondoskodjunk a megfelelő tápanyagbevitelről is.
Nem mindegy, hogy mivel kezeljük a hajunkat: a műanyag kefék csak fokozzák a haj elektrosztatikus töltését, természetes alapanyagú eszközökkel ellenben kedvezhetünk a hajszálainknak. Érdemes fából vagy karbonból készült fésűt használni, de kifejezetten népszerű ilyen probléma esetén a vaddisznósörte is, amely amellett, hogy kellemesen masszíroz, eloszlatja a fejbőrön található természetes olajokat, így nem szárad ki a haj.
Akinek állandóan száll a haja, jobban teszi, ha az ágyneműjét is felülvizsgálja és akár le is cseréli. A selyem párnahuzat például azért jó választás, mert kifejezetten sima a felülete, amelyen kevésbé gubancolódik össze a haj, és száradnak ki a hajszálak. Emellett az is segít, ha a hosszú hajat lazán összefonjuk éjszakára.
Törekedjünk a hajunk egészségére, és válogassuk meg, mivel mossuk, illetve ápoljuk a szálakat. A sampon és a balzsam mellett használhatunk nem kiöblíthető hajápolót, formázó habot, amely kellőképpen megzabolázza a frizuránkat, de különféle szérumokat és olajokat is, amelyek szintén kordában tartják a hajszálakat.
Mi legyen a babahajakkal?
A szálló haj témakörében minden bizonnyal az arc körüli babahajak a leginkább zavarók, ám ezekre is van megoldás. Egy tiszta fogkefére fújjunk némi hajlakkot, majd simítsuk le vele a kis szálakat.
Ha rendszeres és visszatérő probléma a szálló haj, szerezzünk be anti fizz hajspray-t. A készítményt a hajkefére tudjuk fújni, amellyel ha átfésüljük a tincseinket, megakadályozhatjuk, hogy a szálak szállni kezdjenek. Ezek a hajsimító termékek egyfajta védőréteget képeznek a hajszálak körül.
Ha a nap folyamán hirtelen szállni kezd a hajunk, hívjuk segítségül a kézkrémet! Oszlassunk el egy keveset a kezünkben és enyhén simítsuk át vele a tincseinket.
A ruhánk alapanyaga is előidézheti a szálló hajat, így tanácsos kerülni a poliészterből készült felsőket, kabátokat, sálakat és sapkákat, amelyeknek már a felvételétől is égnek állhat a hajunk.
