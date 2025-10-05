Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Fogadjunk, hogy te is rosszul csináltad eddig – Hajolajozási technikák, hogy ne nehezüljön el a hajvég

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 15:15
Puha, fényes, selymes haj – de úgy, hogy ne tapadjon a fejedre? Így olajozd a hajad, hogy ne legyen zsíros vagy lapos – sokan rosszul csinálják, te ne kövesd el ezt a hibát! Lássuk a hajolajozás alapszabályait!
Kelemen Dorina
A hajolaj lehet a legjobb barátod… vagy a legrosszabb ellenséged, ha nem tudod jól használni. Megsúgjuk, nem az a titok, hogy mennyit teszel a hajadra, hanem hogyan.

Egy nő hajolajat cseppent a kezébe.
Fogadjunk, hogy te is rosszul csináltad eddig – Hajolajozási technikák, hogy ne nehezüljön el a hajvég
Fotó: progressman /  Shutterstock 

Így használd megfelelően a hajolajat

Képzeld el, hogy hajmosás után végre rendbe tetted a tincseidet. Minden sima, minden friss. A kezedbe nyomsz egy kis hajolajat – hogy szép fényes legyen. De 5 perc múlva jön a csalódás: lelapul az egész frizura, a hajad úgy néz ki, mintha nem is mostad volna meg. Ismerős? Nem vagy egyedül. Hajolajat sokan használnak — de kevesen jól. Most megmutatjuk, hogyan csináld úgy, hogy tényleg kihozd a legtöbbet a hajadból.

A hajolaj jótékony hatásai

Miért használjuk? Mert működik. Egyszerűen ennyi. A hajolaj segít bezárni a nedvességet a hajszálakba, csökkenti a szöszösödést, táplálja a száraz végeket, és ha ügyesen használod, még fényt is ad. De nem mindegy, mikor, mennyit és hova. Viszont, ha jól csinálod, a hajad megköszöni. A végek nem töredeznek, a haj puha és rugalmas lesz. És ami még jobb: a szöszök is eltűnnek — végre nem fogsz úgy kinézni, mint aki most mászott ki a szárítóból.

Hajolaj használata

Ráöntöd a hajadra egy az egyben? Hoppá, itt csúszik el minden.

A leggyakoribb hiba: az olajat egyből a hajra kenni, mindenféle előkészítés nélkül. Általában túl sok kerül rá, túl gyorsan, rossz helyre. A végeredmény pedig az a bizonyos zsíros, lelapuló haj, amitől csak még egy mosással lehet megszabadulni.

Egy nő hajolajat ken a tenyerébe.
Fogadjunk, hogy te is rosszul csináltad eddig – Ne ess túlzásba, a hatékonyság nem a mennyiségen múlik
Fotó: Krakenimages.com /  Shutterstock 

A helyes hajolajozás titka: kezedben kezdődik

  • Először is: nyomj egy pici (!) adag olajat a tenyeredbe. Tényleg elég egy borsónyi – a hajad nem szendvics.
  • Második lépés: dörzsöld össze a kezeidet, hogy az olaj eloszoljon, átmelegedjen. Itt kezdődik a varázslat.
  • Harmadik: a kezedből vidd fel a hajadra, először az egyik oldal végeit simítsd át, aztán a másikat. Csak utána menj egy kicsit feljebb, de a töveket mindig hagyd ki.

Így nem lesz nehéz, nem tapad, nem lesz „megmosatlannak” tűnő a frizura.

Mik a legjobb hajápoló olajok? Milyen való neked?

  • Nincs egyetlen mindenre jó csodaszer. De az alapszabály egyszerű:
  • Ha vékony szálú a hajad, válassz könnyű olajakat: argánolaj, mandulaolaj, jojobaolaj.
  • Ha vastagabb, szárazabb a hajad, jöhet a kókuszolaj, ricinusolaj, vagy kevert olajok.

A boltban mindig nézd meg, hogy szilikonmentes-e, mert az sokszor csak „rátapad” a hajra, nem ápolja igazán.

Igen, lehet természetes olajokat is használni otthonról — de ha parfümmentes, hidegen sajtolt fajtát veszel, sokkal jobb hatást érhetsz el.

Hányszor és mikor?

Ez nem napi program. Heti 1–2 alkalom tökéletes a legtöbb hajtípusra.

Hajmosás előtt fél órával, vagy akár egy órával is felviheted.

Ha nagyon szárazak a végek, hajmosás után nedves hajra is mehet egy kicsi — de tényleg csak a végekre!

Bors tipp: ha reggel kicsit szöszös a hajad, az ujjaidon maradt mini olajmaradványt is simán elsimíthatod rajta. Nem kell mindig új adagot nyomni.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a hajápolásról:

