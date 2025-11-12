Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Ezt keverd a samponodhoz – a hajad napokig friss marad és gyorsabban nő

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 15:15
A te hajad is gyorsan zsírosodik, ezért úgy érzed, gyakran kell mosnod? Ne aggódj, sokan küzdenek ezzel, de van egy egyszerű és természetes megoldás, amellyel akár egy teljes hétig megőrizheted a hajad könnyedségét, ráadásul a növekedését is serkentheted. Mutatjuk, mit tegyél a samponodba!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Nem kell a legdrágább luxus sampont megvenned, hiszen a természetben is számos olyan összetevő található, amely csodát tesz a hajaddal: felfrissítik azt, szabályozzák a faggyútermelését, megszüntetik a korpásodást, és beindítják a hajhagymák működését. A következő, fodrászok és hajgyógyászok által is ajánlott kiegészítők segítségével a hajad hosszú ideig tiszta és fényes marad, emellett erősebbé és dúsabbá válik. Mutatjuk, mit adj a samponodhoz, hogy a hajad hosszabb ideig friss és egészséges maradjon!

Samponba is tehető rozmaring illóolaj
A rozmaring illóolaj a samponhoz adva természetes módon csökkenti a hajhullást.
Fotó: joanna wnuk /  123rf.com

Természetes anyagokkal felturbózott sampon – a hajápolás bőr- és környezetbarát módja

Rozmaring illóolaj

A rozmaring illóolaj igazi energiabomba a hajhagymáknak. Fokozza a fejbőr vérkeringését, serkenti a tápanyagok eljutását a haj gyökereihez, és segít felébreszteni az alvó hajtüszőket. Mindezek által gyorsítja a hajnövekedést és mérsékli a hajhullást. Keverj 5 csepp rozmaringolajat 100 ml samponhoz, majd minden használat előtt jól rázd fel a flakont. Már néhány hét rendszeres használat után észrevehetően sűrűbb és fényesebb lesz a hajad.

Citromlé vagy citrom illóolaj

A citromlé természetes zsíroldó és frissítő hatású. Tisztítja a fejbőrt, normalizálja a faggyúmirigyek működését, és csillogást ad a hajszálaknak. Hajmosás előtt adj 1 teáskanál frissen facsart citromlevet vagy 3 csepp citromolajat a samponodhoz. Használat után a haj nemcsak tovább marad tiszta, de láthatóan egészségesebb is lesz. 

Ha érzékeny a fejbőröd, inkább az olajos változatot válaszd, mert a friss citromlé enyhén csíphet.

Citromlé és citrom illóolaj
A citromlé vagy citrom illóolaj tisztítja és frissíti a hajad.
Fotó: art of success /  123rf.com

B3-vitamin

A nikotinsavnak vagy niacinnak is nevezett B3 vitamin az egyik legismertebb természetes hajnövesztő. Tágítja az ereket, fokozza a véráramlást és több oxigént juttat a hajhagymákhoz, ezáltal elősegíti az új hajszálak növekedését. Egy ampullányit keverj el közvetlenül a samponodba, majd felhabosítás után hagyd pár percig a hajadon. Ha rendszeresen használod, már néhány hét alatt tapasztalni fogod, hogy a hajad erősebb lesz, gyorsabban növekszik és a hajhullás is mérséklődik.

Aktív szén 

Az aktív szén szó szerint magába szívja a szennyeződéseket, hajformázó-maradványokat és a környezeti szennyeződéseket. A hajad könnyebb lesz, a fejbőröd pedig fellélegzik. Törj össze 1–2 tablettát, keverd el a samponnal, és használd hetente egyszer. Ez a mélytisztítás segít abban, hogy a többi hajápoló összetevő is jobban kifejthesse a hatását.

Teafaolaj 

A teafaolaj természetes fertőtlenítő és antibakteriális hatású, így hatékonyan kezeli a korpásodást és a viszkető, irritált fejbőrt. Rendszeres használata kiegyensúlyozza a fejbőr faggyútermelését, és megelőzi a zsírosodást. Adj 4–5 csepp teafaolajat a samponodhoz, és minden hajmosásnál élvezheted a hűsítő, tiszta érzést.

Így tedd ezeket a természetes adalékokat a samponodba

Mielőtt a hajadra kennéd, alaposan rázd össze a samponos flakont, hogy az olajok egyenletesen elkeveredjenek. Hajmosás közben hagyd, hogy a hab 2–3 percig a fejbőrödön maradjon, így az értékes hatóanyagoknak lesz idejük kifejteni a hatásukat. Ha többféle összetevőt is használsz, érdemes azokat felváltva alkalmaznod, hogy a hajad ne szokjon hozzá egyikhez sem. Például egyik héten rozmaringos, a másikon citromos samponnal moss hajat, majd iktass be egy mélytisztító aktívszenes alkalmat.

Ekkor látod az eredményét

Néhány hét rendszeres használat után a hajad és a fejbőröd állapota érezhetően megváltozik. Könnyebb, rugalmasabb és tisztább lesz a hajad, a fejbőröd kevésbé fog zsírosodni, a hajtöveid pedig erősebbé válnak. Vagyis ezek a természetes összetevők táplálják a hajad és segítenek helyreállítani a fejbőröd egyensúlyát is.

