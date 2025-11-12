Ezt keverd a samponodhoz – a hajad napokig friss marad és gyorsabban nő

Nem kell a legdrágább luxus sampont megvenned, hiszen a természetben is számos olyan összetevő található, amely csodát tesz a hajaddal: felfrissítik azt, szabályozzák a faggyútermelését, megszüntetik a korpásodást, és beindítják a hajhagymák működését. A következő, fodrászok és hajgyógyászok által is ajánlott kiegészítők segítségével a hajad hosszú ideig tiszta és fényes marad, emellett erősebbé és dúsabbá válik. Mutatjuk, mit adj a samponodhoz, hogy a hajad hosszabb ideig friss és egészséges maradjon!

A rozmaring illóolaj a samponhoz adva természetes módon csökkenti a hajhullást.

Fotó: joanna wnuk / 123rf.com

Természetes anyagokkal felturbózott sampon – a hajápolás bőr- és környezetbarát módja

Rozmaring illóolaj

A rozmaring illóolaj igazi energiabomba a hajhagymáknak. Fokozza a fejbőr vérkeringését, serkenti a tápanyagok eljutását a haj gyökereihez, és segít felébreszteni az alvó hajtüszőket. Mindezek által gyorsítja a hajnövekedést és mérsékli a hajhullást. Keverj 5 csepp rozmaringolajat 100 ml samponhoz, majd minden használat előtt jól rázd fel a flakont. Már néhány hét rendszeres használat után észrevehetően sűrűbb és fényesebb lesz a hajad.

Citromlé vagy citrom illóolaj

A citromlé természetes zsíroldó és frissítő hatású. Tisztítja a fejbőrt, normalizálja a faggyúmirigyek működését, és csillogást ad a hajszálaknak. Hajmosás előtt adj 1 teáskanál frissen facsart citromlevet vagy 3 csepp citromolajat a samponodhoz. Használat után a haj nemcsak tovább marad tiszta, de láthatóan egészségesebb is lesz.

Ha érzékeny a fejbőröd, inkább az olajos változatot válaszd, mert a friss citromlé enyhén csíphet.

A citromlé vagy citrom illóolaj tisztítja és frissíti a hajad.

Fotó: art of success / 123rf.com

B3-vitamin

A nikotinsavnak vagy niacinnak is nevezett B3 vitamin az egyik legismertebb természetes hajnövesztő. Tágítja az ereket, fokozza a véráramlást és több oxigént juttat a hajhagymákhoz, ezáltal elősegíti az új hajszálak növekedését. Egy ampullányit keverj el közvetlenül a samponodba, majd felhabosítás után hagyd pár percig a hajadon. Ha rendszeresen használod, már néhány hét alatt tapasztalni fogod, hogy a hajad erősebb lesz, gyorsabban növekszik és a hajhullás is mérséklődik.

Aktív szén

Az aktív szén szó szerint magába szívja a szennyeződéseket, hajformázó-maradványokat és a környezeti szennyeződéseket. A hajad könnyebb lesz, a fejbőröd pedig fellélegzik. Törj össze 1–2 tablettát, keverd el a samponnal, és használd hetente egyszer. Ez a mélytisztítás segít abban, hogy a többi hajápoló összetevő is jobban kifejthesse a hatását.