Aduász a szépségápolásban: a rizskorpaolaj hatása a bőrre

rizskorpaolaj
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 07:45
bőrápolásszépségápolásszépség
Mindenki másra esküszik, ha bőrápolásról van szó, ám egyre többen vannak, akik a természetes alapanyagokat helyezik előtérbe. Az egyik ilyen értékes összetevőt a legnépszerűbb gabonaféle héjából nyerik ki, a rizskorpaolaj hatása a bőrre ugyanis meglepően jótékony.
László Juli
A szerző cikkei
  • Számos jótékony vegyület található a rizskorpában.
  • A népszerű gabona barna héjából olajat nyernek ki.
  • A rizskorpaolaj kifejezetten jótékonyan hat a bőrre.

Az ázsiai konyhában, és egyre inkább a kozmetikában is világszerte használatos rizskorpaolaj tökéletes ápolószer lehet a bőrünk számára, hiszen megannyi értékes vegyületet tartalmaz. Különösen tavasszal, a téli hideg által megviselt bőr felfrissítésére érdemes bevetni, de a rizskorpaolaj hatása a bőrre ennél is szerteágazóbb.

Rizskorpaolaj és a rizskorpaolaj hatása
A rizskorpaolaj hatása a bőrre sokrétű, érdemes kísérletezni vele, és beépíteni a mindennapokba a használatát
Fotó: Junjira Limcharoen /  Shutterstock 

Miért annyira pozitív a rizskorpaolaj hatása a bőrre?

Az első, amit érdemes kiemelni, hogy a rizskorpaolaj kedvező zsírsav-összetétellel rendelkezik, azaz alapvetően egészségesebb, mint más olajok, mind a főzésben, mind a szépségápolás tekintetében. Fő ereje egyértelműen bőrmegújító képességében rejlik: a rizskorpából kinyert folyadék elsősorban a száraz, hidratálásra szoruló és érzékeny bőrt segíthet kezelni. 

Mi az a rizskorpaolaj?

A rizskorpaolaj valójában a rizsszemek külső rétegéből, pontosabban a rizskorpának nevezett barna héjból sajtolt növényi olaj, amelyet a gabonaféle feldolgozása során nyernek ki. A szépségápolásban jellemzően a hidegen préselt verziót használják fel, mivel ebben a formában őrzi meg leginkább aktív hatóanyagait az olaj. Kész termékként a kozmetikai iparban főként hidratálók és szérumok formájában használják fel. 

A rizskorpaolaj azért is hat csodásan a bőrre, mert tele van antioxidánsokkal, például E-vitaminnal, a kivételesen erős, gamma-oryzanol névre hallgató funkcionális olajjal, ezenkívül olyan esszenciális zsírsavakkal, mint az omega-3 és -6, illetve több lényeges vitaminnal. Mindezek a következőképpen hatnak a bőr egészségére:

  • a rizskorpaolajban található antioxidánsok megvédhetik a bőrt a szabad gyökökkel szemben, lassíthatják a bőröregedést, támogathatják a bőr regenerációját és halványíthatják a pigmentfoltokat;
  • a terméknek nagy szerepe lehet a hidratálásban és a barrier, vagyis a bőr legfelső rétegének erősítésében, ugyanis segíti a bőr nedvességtartalmának megőrzését, védőrétegének erősítését és ápolását;
  • nyugtató és gyulladáscsökkentő hatása miatt bátran alkalmazhatjuk érzékeny bőrre, de akár irritáció esetén is;
  • rendszeres használatával a bőr puhább, a bőrtónus pedig kiegyensúlyozottabb lehet, és az apró ráncok is halványodhatnak.

Hogyan használjuk a rizskorpaolajat?

A legismertebb és legnépszerűbb forma a natúr rizskorpaolaj, amelyet tiszta bőrbe tanácsos belemasszírozni esténként. A tiszta olajat belecsöpögtethetjük a mindennapokban használt hidratáló krémbe, sőt testápolóba is, hiszen a hatását ilyen módon is képes kifejteni. Zsíros és pattanásra hajlamos bőr esetén használjuk mértékletesen! Ha hajápolás a célunk, akkor sem kell csalódnunk: a rizskorpaolaj a hajvégekbe masszírozva helyrehozhatja a töredezett szálakat

Ha szeretnél hasznos tippeket kapni a tavaszi bőrápolással kapcsolatban, nézd meg a következő videót, amelyben szakember osztja meg a tanácsait:

