Aduász a szépségápolásban: a rizskorpaolaj hatása a bőrre

Az ázsiai konyhában, és egyre inkább a kozmetikában is világszerte használatos rizskorpaolaj tökéletes ápolószer lehet a bőrünk számára, hiszen megannyi értékes vegyületet tartalmaz. Különösen tavasszal, a téli hideg által megviselt bőr felfrissítésére érdemes bevetni, de a rizskorpaolaj hatása a bőrre ennél is szerteágazóbb.
Az első, amit érdemes kiemelni, hogy a rizskorpaolaj kedvező zsírsav-összetétellel rendelkezik, azaz alapvetően egészségesebb, mint más olajok, mind a főzésben, mind a szépségápolás tekintetében. Fő ereje egyértelműen bőrmegújító képességében rejlik: a rizskorpából kinyert folyadék elsősorban a száraz, hidratálásra szoruló és érzékeny bőrt segíthet kezelni.
A rizskorpaolaj valójában a rizsszemek külső rétegéből, pontosabban a rizskorpának nevezett barna héjból sajtolt növényi olaj, amelyet a gabonaféle feldolgozása során nyernek ki. A szépségápolásban jellemzően a hidegen préselt verziót használják fel, mivel ebben a formában őrzi meg leginkább aktív hatóanyagait az olaj. Kész termékként a kozmetikai iparban főként hidratálók és szérumok formájában használják fel.
A rizskorpaolaj azért is hat csodásan a bőrre, mert tele van antioxidánsokkal, például E-vitaminnal, a kivételesen erős, gamma-oryzanol névre hallgató funkcionális olajjal, ezenkívül olyan esszenciális zsírsavakkal, mint az omega-3 és -6, illetve több lényeges vitaminnal. Mindezek a következőképpen hatnak a bőr egészségére:
A legismertebb és legnépszerűbb forma a natúr rizskorpaolaj, amelyet tiszta bőrbe tanácsos belemasszírozni esténként. A tiszta olajat belecsöpögtethetjük a mindennapokban használt hidratáló krémbe, sőt testápolóba is, hiszen a hatását ilyen módon is képes kifejteni. Zsíros és pattanásra hajlamos bőr esetén használjuk mértékletesen! Ha hajápolás a célunk, akkor sem kell csalódnunk: a rizskorpaolaj a hajvégekbe masszírozva helyrehozhatja a töredezett szálakat.
Ha szeretnél hasznos tippeket kapni a tavaszi bőrápolással kapcsolatban, nézd meg a következő videót, amelyben szakember osztja meg a tanácsait:
