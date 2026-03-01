Feszesebb, fiatalosabb, ragyogóbb bőrre vágysz? Ez az 5 perces otthoni praktika csodákat művel az arcoddal

Az elmúlt években nagyon felkapottá váltak a nem túl pénztárcabarát bőrszépítő kezelések, amelyekért nemcsak az idősebb, hanem a fiatalabb generációk is rajonganak. Azonban, ha nem szeretnél tű alá feküdni vagy vagyonokat költeni, akkor megsúgjuk neked, hogy egy otthoni arcmasszázs is hasonló végeredményre képes. Most eláruljuk, hogyan!
Ha kedved támad egy kis kényeztetéshez, nem kell azonnal szakemberhez rohannod, hiszen például egy arcmasszázst magadon is könnyedén elvégezhetsz, ami ráadásul fiatalító hatással is bír.
Az arcmasszázs egy terápiás bőrápolási technika, amely az arc és a nyak gyengéd kezelésére helyezi a hangsúlyt kéz vagy speciális eszközök segítségével
– magyarázta Wahied Helmy wellnessrészlegének igazgatója a Byrdie-nak, és hozzátette, hogy ez az arcszépítő módszer különböző technikákból merít, és számos fajtája létezik, melyek közül az egyik legismertebb a nyirokelvezetés.
Az arcmasszázs hozzájárulhat a vérkeringés fokozásához, enyhítheti az izomfeszültséget, csökkentheti a puffadtságot és a stresszt
– hangsúlyozta a szakértő, aki szerint a módszer pozitív tulajdonságainak köszönhetően elősegítheti az általános jóllét és a megfiatalodás érzését. Ugyanis az arcizmok feszültségének oldásával oxigéndús vér juthat a bőr felszínéhez, fokozódhat a kollagéntermelés, illetve kiürülhetnek a felhalmozódott méreganyagok.
Ennek következtében pedig csökkennek a finom ráncok és vonalak, valamint a bőr textúrája, rugalmassága és tónusa is javul. Emellett az arcmasszázs csökkentheti a stresszt, hozzájárulhat a bőrápoló termékek hatékonyabb felszívódásához, illetve a bőr feszesítéséhez.
Az arcmasszázst azonban átmenetileg kerüld el, ha nyílt sebed van, vagy injekciós kezelést végeztek az arcodon.
Ha időközben megjött a kedved egy kis otthoni kényeztetéshez és ingyenes fiatalításhoz, akkor kövesd ezeket az egyszerű lépéseket, és varázsolj magadnak simább bőrt. Ismételj meg minden pontot 5-8 alkalommal, majd tisztítsd meg az arcodat.
Ebből a videóból egy másik otthoni arcmasszázst leshetsz el:
