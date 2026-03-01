Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Albin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Középkorú nő otthoni arcmasszázst csibál.

Feszesebb, fiatalosabb, ragyogóbb bőrre vágysz? Ez az 5 perces otthoni praktika csodákat művel az arcoddal

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 10:15
arcmasszázsfiatalítás
Szeretnél évekkel fiatalabbnak tűnni a korodnál anélkül, hogy méregdrága kezelésekre szórnád a pénzed? Akkor ne menj sehova, ugyanis felfedjük az otthoni arcmasszázs elképesztő erejét, melynek segítségével több évet is letagadhatsz!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Az elmúlt években nagyon felkapottá váltak a nem túl pénztárcabarát bőrszépítő kezelések, amelyekért nemcsak az idősebb, hanem a fiatalabb generációk is rajonganak. Azonban, ha nem szeretnél tű alá feküdni vagy vagyonokat költeni, akkor megsúgjuk neked, hogy egy otthoni arcmasszázs is hasonló végeredményre képes. Most eláruljuk, hogyan!

Otthoni arcmasszázst alkalmazó középkorú nő.
Felfedjük az otthoni arcmasszázs meglepő fiatalító hatását!
Fotó: Shutterstock 
  • Az arcmasszázs ingyenes és fájdalommentes, miközben segítségével csökkentheted a finom ráncokat.
  • Magadon is alkalmazhatod ezt a módszert, amivel rövid idő alatt elképesztő változást érhetsz el.
  • Ez a technika nemcsak a bőröd egészségének tesz jót, hanem kényeztet is.

Otthoni arcmasszázs, ami üdévé és fiatalossá varázsolja a bőrödet

Ha kedved támad egy kis kényeztetéshez, nem kell azonnal szakemberhez rohannod, hiszen például egy arcmasszázst magadon is könnyedén elvégezhetsz, ami ráadásul fiatalító hatással is bír.

Az arcmasszázs egy terápiás bőrápolási technika, amely az arc és a nyak gyengéd kezelésére helyezi a hangsúlyt kéz vagy speciális eszközök segítségével

– magyarázta Wahied Helmy wellnessrészlegének igazgatója a Byrdie-nak, és hozzátette, hogy ez az arcszépítő módszer különböző technikákból merít, és számos fajtája létezik, melyek közül az egyik legismertebb a nyirokelvezetés.

Az otthoni arcmasszázs előnyei

Az arcmasszázs hozzájárulhat a vérkeringés fokozásához, enyhítheti az izomfeszültséget, csökkentheti a puffadtságot és a stresszt

 – hangsúlyozta a szakértő, aki szerint a módszer pozitív tulajdonságainak köszönhetően elősegítheti az általános jóllét és a megfiatalodás érzését. Ugyanis az arcizmok feszültségének oldásával oxigéndús vér juthat a bőr felszínéhez, fokozódhat a kollagéntermelés, illetve kiürülhetnek a felhalmozódott méreganyagok.

Ennek következtében pedig csökkennek a finom ráncok és vonalak, valamint a bőr textúrája, rugalmassága és tónusa is javul. Emellett az arcmasszázs csökkentheti a stresszt, hozzájárulhat a bőrápoló termékek hatékonyabb felszívódásához, illetve a bőr feszesítéséhez.

Az arcmasszázst azonban átmenetileg kerüld el, ha nyílt sebed van, vagy injekciós kezelést végeztek az arcodon.

Fiatalos megjelenésű nő otthoni arcmasszázst csinál.
Ez a technika nemcsak a bőröd egészségének tesz jót, hanem kényeztet is
Fotó: GettyImages

A tökéletes otthoni arcmasszázs titka – Így csináld jól!

Ha időközben megjött a kedved egy kis otthoni kényeztetéshez és ingyenes fiatalításhoz, akkor kövesd ezeket az egyszerű lépéseket, és varázsolj magadnak simább bőrt. Ismételj meg minden pontot 5-8 alkalommal, majd tisztítsd meg az arcodat.

  1. Mosd meg a kezed és az arcod, majd állj a tükör elé.
  2. Kezdd el körkörös mozdulatokkal gyengéden masszírozni a füled alatt, a nyakad oldalán, a kulcscsontjaid területén és az állkapcsod mögött található nyirokcsomókat.
  3. Ezt követően vigyél fel hidratálókrémet vagy arcolajat, és simítsd végig az ujjaidat a füled alól a torkod felé, majd vissza felfelé az állkapcsod vonalán.
  4. Tedd az ujjbegyeidet a homlokod közepére, majd gyengéd nyomással kezdd el masszírozni ezt a területet kifelé, egyszerre két irányba, a halántékaid felé, utána pedig jöhet a szemkörnyék, a belső szemzugtól kezdve a halántékodig.
  5. Masszírozd az arcodat körkörös mozdulatokkal az arc közepéről indulva felfelé, egészen a halántékodig.
  6. Ezt követően haladj az állad közepétől felfelé az állkapcsod mentén.
  7. Végül jöhet a nyakad, amit masszírozz felfelé haladó, körkörös mozdulatokkal egészen lentről az álladig.  

Ebből a videóból egy másik otthoni arcmasszázst leshetsz el:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu