Viszlát, zsíros bőr – A leggyakoribb hibák, amiket elkövetünk az arcápolás során

A zsíros bőr elleni folyamatos harc sokunk életét megnehezíti – különösen akkor, ha akaratlanul is olyan arcápolási szokásokat követünk, amelyek csak tovább rontanak a helyzeten. A túlzott szárítás, a megfelelő hidratálás kihagyása vagy az agresszív tisztítás, bőrradírozás mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a bőr még több faggyút termeljen. A Fanny magazin most összegyűjtötte a leggyakoribb hibákat, és megmutatja, mit érdemes helyettük tenni, hogy a bőr kiegyensúlyozottabb, tisztább és egészségesebb legyen.
„Csak még zsírosabb lesz az arcom, ha felteszek egy hidratálót!” – a legtöbben kézzel-lábbal tiltakoznak a különböző kencék ellen, mert azt hiszik, hogy elnehezíti a bőrüket és még több pattanásuk alakul ki.
A megoldás: a zsíros bőrnek is szüksége van a hidratálásra, hogy meglegyen az ideális nedvességtartalma, és ne induljon el emiatt is az ördögi kör a túlzott faggyútermeléssel kapcsolatban. A gazdag, krémes állagú verziókat természetesen el kell kerülni, hiszen ezek csak elnehezítik a bőrt, eltömíthetik a pórusokat. A legjobbak az ultrakönnyű hidratálók, a géles vagy fluid verziók, és extra pont, ha mattítanak is.
Termékek:
Vanishing Cream mattító arckrém zsírosodásra hajlamos bőrre, Lush
Mattító fluid, Eucerin DermoPURE
Szuper hidratáló gélkrém niacinamiddal és cinkkel, Biobalance
Szinte látjuk magunk előtt, hogy „felszáradnak” az olajos foltok, amikor olyan termékeket vetünk be, amelyek extrán szárítanak. Vagyis olyan összetevőket alkalmazunk, mint például az alkohol. Pedig ezzel csak azt érjük el, hogy ugyan elsőre szárazabbnak tűnik az arcunk, közben ezzel fokozzuk a faggyú-termelést, így még durvábban elindul a gyulladási folyamat.
A megoldás: olyan termékeket keressünk, amelyek a bőr felszínéről és a pórusokból kissé felitatják a felesleges olajat, és csak finoman szárítanak. Vessünk be kímélő hámlasztókat, amelyek eltüntetik az elhalt hámsejteket, szabályozzák a faggyútermelést.
Termékek:
Hámlasztó enzimes por peeling 1% azelainsavval, Hej Organic
Hámlasztó és tisztító arcmaszk kombinált bőrre, Mádara
Koncentrált, 10% AHA és 2% BHA tartalmú hámlasztó gél, Pem Delian
Akinek zsíros az arcbőre, mindent megtesz azért, hogy éjszakára a lehető legtisztábbá varázsolja a bőrét és akkor érzi a legjobban magát, ha semmi sincs rajta.
A megoldás: Minden ódzkodásunk ellenére érdemes kipróbálni az éjszaka ható kozmetikumokat. Ugyanis ilyenkor megélénkül a vérkeringés, gyorsabban regenerálódnak a sejtek, az éjszakai faggyútermelést könnyebb szabályozni és a pórusok is jobban összehúzódnak.
Termékek:
Trio-Cink éjszakai hámlasztó szérum, Novexpert
Hidratáló géles krém éjszakára, Nivea
Éjszakai arcmaszk, The Body Shop
Sokan ismerik a „csikorgatóan tiszta” bőr érzetét, amit akkor tapasztalhatunk, ha például szappannal mossuk meg az arcunkat vagy éppen egy erősen habzó terméket vetünk be. Ezek elsőre ugyan nagyon jól esnek, de közben ezek megsértik a bőr védőrétegét. Emiatt az vízhiányossá válhat, felborulhat a pH-ja, és csökkenhet az ellenálló képessége.
A megoldás: az ilyen bőrtípus esetén kiemelten fontos, hogy minden nap végén alaposan megtisztítsuk az arcot a szennyeződésektől. Ám a megfelelő formulára nagyon kell ügyelni, így kizárólag csak kicsit- vagy inkább egyáltalán nem habzó lemosók, gél vagy zselés textúrájú termékek jöhetnek szóba, amelyek kellően kíméletesek.
Termékek:
Arctisztító gél, Elyn’s Lab
Arclemosó bio zöld teával és gyógyfölddel, alverde
Arctisztító gél Panthenol és Aloe Vera kivonatta, PomPom
Hogy megszabaduljunk a nehéz bőr érzetétől, sokszor esünk abba a hibába, hogy túl gyakran teszünk fel szárító hatású pakolásokat. Ám ezekkel pont ugyanaz a helyzet, mint az alkoholos tisztítókkal vagy éppen a habzó arclemosókkal. Hosszú távon még nagyobb problémát okozhatnak.
A megoldás: nem szabad túlzásba esni, ám heti egy-két alkalommal kifejezetten ajánlott valamilyen agyagos maszkot bevetni. Ugyanis a kaolinban, zöld agyagban gazdag termékek elszívják a felesleges faggyút, így nagyon hatékonyak.
Termékek:
Lehúzható tisztító maszk problémás bőrre, Uriage
Mélytisztító arcmaszk zöld agyaggal, Apivita
Méregtelenítő agyagmaszk problémás bőrre, INIKA
