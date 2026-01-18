Viszlát, zsíros bőr – A leggyakoribb hibák, amiket elkövetünk az arcápolás során

A zsíros bőr elleni folyamatos harc sokunk életét megnehezíti – különösen akkor, ha akaratlanul is olyan arcápolási szokásokat követünk, amelyek csak tovább rontanak a helyzeten. A túlzott szárítás, a megfelelő hidratálás kihagyása vagy az agresszív tisztítás, bőrradírozás mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a bőr még több faggyút termeljen. A Fanny magazin most összegyűjtötte a leggyakoribb hibákat, és megmutatja, mit érdemes helyettük tenni, hogy a bőr kiegyensúlyozottabb, tisztább és egészségesebb legyen.

Szeretnél tenni valamit a zsíros bőr ellen? A megoldás a megfelelő bőrápolás.

Fotó: AYO Production / Shutterstock

Ezek az arcápolási hibák fokozzák a zsíros arcbőr kialakulását.

A zsíros bőr okait sokszor a nem megfelelő arcápolási rutinban kell keresni.

Így állítsd meg a túlzott faggyútermelést gyorsan és egyszerűen.

Mutatjuk, mely összetevők segítenek valóban a zsíros bőr kezelésében.

Viszlát tág pórusok - A legjobb zsíros bőr elleni tippek

1. A hiba: Csak krémet ne!

„Csak még zsírosabb lesz az arcom, ha felteszek egy hidratálót!” – a legtöbben kézzel-lábbal tiltakoznak a különböző kencék ellen, mert azt hiszik, hogy elnehezíti a bőrüket és még több pattanásuk alakul ki.

A megoldás: a zsíros bőrnek is szüksége van a hidratálásra, hogy meglegyen az ideális nedvességtartalma, és ne induljon el emiatt is az ördögi kör a túlzott faggyútermeléssel kapcsolatban. A gazdag, krémes állagú verziókat természetesen el kell kerülni, hiszen ezek csak elnehezítik a bőrt, eltömíthetik a pórusokat. A legjobbak az ultrakönnyű hidratálók, a géles vagy fluid verziók, és extra pont, ha mattítanak is.

Termékek:

Vanishing Cream mattító arckrém zsírosodásra hajlamos bőrre, Lush

Vanishing Cream mattító arckrém zsírosodásra hajlamos bőrre, Ára: 13.290 Ft

Fotó: Lush

Mattító fluid, Eucerin DermoPURE

Mattító fluid Eucerin DermoPURE, Ára:10.920 Ft

Fotó: Eucerin



Szuper hidratáló gélkrém niacinamiddal és cinkkel, Biobalance

Szuper hidratáló gélkrém niacinamiddal és cinkkel, Ára: 3.999 Ft

Fotó: Biobalance

2. A hiba: A zsíros bőr túlzott szárítása

Szinte látjuk magunk előtt, hogy „felszáradnak” az olajos foltok, amikor olyan termékeket vetünk be, amelyek extrán szárítanak. Vagyis olyan összetevőket alkalmazunk, mint például az alkohol. Pedig ezzel csak azt érjük el, hogy ugyan elsőre szárazabbnak tűnik az arcunk, közben ezzel fokozzuk a faggyú-termelést, így még durvábban elindul a gyulladási folyamat.

A megoldás: olyan termékeket keressünk, amelyek a bőr felszínéről és a pórusokból kissé felitatják a felesleges olajat, és csak finoman szárítanak. Vessünk be kímélő hámlasztókat, amelyek eltüntetik az elhalt hámsejteket, szabályozzák a faggyútermelést.