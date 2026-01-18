Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Viszlát, zsíros bőr – A leggyakoribb hibák, amiket elkövetünk az arcápolás során

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 14:47
A legtöbb embernek zsírosodásra, kifényesedésre hajlamos a bőre, és nagyon sokan elkövetnek olyan tipikus arcápolási hibákat, amelyek csak fokozzák ezt a problémát. A Fanny magazin most elárulja, hogyan kerülhetjük el a probléma kialakulását, mit tehetünk a zsíros bőr ellen.
A zsíros bőr elleni folyamatos harc sokunk életét megnehezíti – különösen akkor, ha akaratlanul is olyan arcápolási szokásokat követünk, amelyek csak tovább rontanak a helyzeten. A túlzott szárítás, a megfelelő hidratálás kihagyása vagy az agresszív tisztítás, bőrradírozás mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a bőr még több faggyút termeljen. A Fanny magazin most összegyűjtötte a leggyakoribb hibákat, és megmutatja, mit érdemes helyettük tenni, hogy a bőr kiegyensúlyozottabb, tisztább és egészségesebb legyen.

Zsíros bőr elleni tippek
Szeretnél tenni valamit a zsíros bőr ellen? A megoldás a megfelelő bőrápolás.
Fotó: AYO Production / Shutterstock
  • Ezek az arcápolási hibák fokozzák a zsíros arcbőr kialakulását.
  • A zsíros bőr okait sokszor a nem megfelelő arcápolási rutinban kell keresni.
  • Így állítsd meg a túlzott faggyútermelést gyorsan és egyszerűen.
  • Mutatjuk, mely összetevők segítenek valóban a zsíros bőr kezelésében.

Viszlát tág pórusok - A legjobb zsíros bőr elleni tippek

1. A hiba: Csak krémet ne!

„Csak még zsírosabb lesz az arcom, ha felteszek egy hidratálót!” – a legtöbben kézzel-lábbal tiltakoznak a különböző kencék ellen, mert azt hiszik, hogy elnehezíti a bőrüket és még több pattanásuk alakul ki.
A megoldás: a zsíros bőrnek is szüksége van a hidratálásra, hogy meglegyen az ideális nedvességtartalma, és ne induljon el emiatt is az ördögi kör a túlzott faggyútermeléssel kapcsolatban. A gazdag, krémes állagú verziókat természetesen el kell kerülni, hiszen ezek csak elnehezítik a bőrt, eltömíthetik a pórusokat. A legjobbak az ultrakönnyű hidratálók, a géles vagy fluid verziók, és extra pont, ha mattítanak is.

Termékek:
Vanishing Cream mattító arckrém zsírosodásra hajlamos bőrre, Lush

Zsíros bőr ellen: Vanishing Cream mattító arckrém.
Vanishing Cream mattító arckrém zsírosodásra hajlamos bőrre, Ára: 13.290 Ft
Fotó: Lush

Mattító fluid, Eucerin DermoPURE

Zsíros bőr ellen: Mattító fluid Eucerin DermoPURE.
Mattító fluid Eucerin DermoPURE, Ára:10.920 Ft
Fotó: Eucerin


Szuper hidratáló gélkrém niacinamiddal és cinkkel, Biobalance

Zsíros bőr ellen: szuper hidratáló gélkrém niacinamiddal és cinkkel.
Szuper hidratáló gélkrém niacinamiddal és cinkkel, Ára: 3.999 Ft
Fotó: Biobalance

2. A hiba: A zsíros bőr túlzott szárítása

Szinte látjuk magunk előtt, hogy „felszáradnak” az olajos foltok, amikor olyan termékeket vetünk be, amelyek extrán szárítanak. Vagyis olyan összetevőket alkalmazunk, mint például az alkohol. Pedig ezzel csak azt érjük el, hogy ugyan elsőre szárazabbnak tűnik az arcunk, közben ezzel fokozzuk a faggyú-termelést, így még durvábban elindul a gyulladási folyamat.
A megoldás: olyan termékeket keressünk, amelyek a bőr felszínéről és a pórusokból kissé felitatják a felesleges olajat, és csak finoman szárítanak. Vessünk be kímélő hámlasztókat, amelyek eltüntetik az elhalt hámsejteket, szabályozzák a faggyútermelést.

Termékek:

Hámlasztó enzimes por peeling 1% azelainsavval, Hej Organic

Zsíros bőr ellen: hámlasztó enzimes por peeling 1% azelainsavval Hej Organic, 6990 Ft
Hámlasztó enzimes por peeling 1% azelainsavval, Ára: 6.990 Ft
Fotó: Hej Organic

Hámlasztó és tisztító arcmaszk kombinált bőrre, Mádara

Zsíros bőr ellen: hámlasztó és tisztító arcmaszk kombinált bőrre.
Hámlasztó és tisztító arcmaszk kombinált bőrre, Ára: 10.990 Ft
Fotó: Mádara

Koncentrált, 10% AHA és 2% BHA tartalmú hámlasztó gél, Pem Delian

Zsíros bőr ellen: koncentrált, 10% AHA és 2% BHA tartalmú hámlasztó gél.
Koncentrált, 10% AHA és 2% BHA tartalmú hámlasztó gél, 
Ára: 3.690 Ft
Fotó: Pem Delian

3. A hiba: Éjszakára semmit!

Akinek zsíros az arcbőre, mindent megtesz azért, hogy éjszakára a lehető legtisztábbá varázsolja a bőrét és akkor érzi a legjobban magát, ha semmi sincs rajta.  

A megoldás: Minden ódzkodásunk ellenére érdemes kipróbálni az éjszaka ható kozmetikumokat. Ugyanis ilyenkor megélénkül a vérkeringés, gyorsabban regenerálódnak a sejtek, az éjszakai faggyútermelést könnyebb szabályozni és a pórusok is jobban összehúzódnak.

Termékek: 
Trio-Cink éjszakai hámlasztó szérum, Novexpert

Zsíros bőr ellen: Trio-Cink éjszakai hámlasztó szérum.
Trio-Cink éjszakai hámlasztó szérum, 
Ára: 13.990 Ft
Fotó: Novexpert


Hidratáló géles krém éjszakára, Nivea

Zsíros bőr ellen: hidratáló géles krém éjszakára.
Hidratáló géles krém éjszakára, Ára: 5.880 Ft
Fotó: Nivea


Éjszakai arcmaszk, The Body Shop

Zsíros bőr ellen: éjszakai arcmaszk.
Éjszakai arcmaszk, Ára: 10.590 Ft
Fotó: The Body Shop

4. A hiba: Az erőteljes tisztítás segít a zsíros bőr kezelésében!

Sokan ismerik a „csikorgatóan tiszta” bőr érzetét, amit akkor tapasztalhatunk, ha például szappannal mossuk meg az arcunkat vagy éppen egy erősen habzó terméket vetünk be. Ezek elsőre ugyan nagyon jól esnek, de közben ezek megsértik a bőr védőrétegét. Emiatt az vízhiányossá válhat, felborulhat a pH-ja, és csökkenhet az ellenálló képessége.
A megoldás: az ilyen bőrtípus esetén kiemelten fontos, hogy minden nap végén alaposan megtisztítsuk az arcot a szennyeződésektől. Ám a megfelelő formulára nagyon kell ügyelni, így kizárólag csak kicsit- vagy inkább egyáltalán nem habzó lemosók, gél vagy zselés textúrájú termékek jöhetnek szóba, amelyek kellően kíméletesek.

Termékek:
Arctisztító gél, Elyn’s Lab

Zsíros bőr ellen: arctisztító gél.
Arctisztító gél Elyn’s Lab, Ára: 3.199 Ft
Fotó: dm.hu

Arclemosó bio zöld teával és gyógyfölddel, alverde

Zsíros őr ellen: arclemosó bio zöld teával és gyógyfölddel.
Arclemosó bio zöld teával és gyógyfölddel alverde, Ára: 1.199 Ft
Fotó: dm.hu


Arctisztító gél Panthenol és Aloe Vera kivonatta,  PomPom

Zsíros bőr ellen: arctisztító gél Panthenol és Aloe Vera kivonattal.
Arctisztító gél Panthenol és Aloe Vera kivonattal, Ára: 3.999 Ft
Fotó: PomPom

5. A hiba: Jöjjenek a pakolások zsíros bőrre is!

Hogy megszabaduljunk a nehéz bőr érzetétől, sokszor esünk abba a hibába, hogy túl gyakran teszünk fel szárító hatású pakolásokat. Ám ezekkel pont ugyanaz a helyzet, mint az alkoholos tisztítókkal vagy éppen a habzó arclemosókkal. Hosszú távon még nagyobb problémát okozhatnak.
A megoldás: nem szabad túlzásba esni, ám heti egy-két alkalommal kifejezetten ajánlott valamilyen agyagos maszkot bevetni. Ugyanis a kaolinban, zöld agyagban gazdag termékek elszívják a felesleges faggyút, így nagyon hatékonyak.

Termékek:
Lehúzható tisztító maszk problémás bőrre, Uriage

Zsíros bőr ellen: lehúzható tisztító maszk problémás bőrre.
Lehúzható tisztító maszk problémás bőrre, Ára: 5.870 Ft
Fotó: Uriage,


Mélytisztító arcmaszk zöld agyaggal, Apivita

Zsíros bőr ellen: mélytisztító arcmaszk zöld agyaggal.
Mélytisztító arcmaszk zöld agyaggal, Ára: 5.499 Ft
Fotó: Apivita

Méregtelenítő agyagmaszk problémás bőrre, INIKA

Zsíros bőr ellen: méregtelenítő agyagmaszk problémás bőrre.
Méregtelenítő agyagmaszk problémás bőrre INIKA, Ára: 15.490 Ft
Fotó: naturalskin.hu

Milyen összetevőket érdemes keresni, ha zsíros arcbőr ellen küzdesz?

  • Niacinamid: B3 vitaminként is ismert, és nagyon sokoldalú összetevő. Segít ráncok és pigmentfoltok ellen, gyulladáscsökkentő hatású, segít feszesebbé tenni a kitágult pórusfalakat és normalizálni a faggyútermelést.
  • Cink: amellett, hogy antibakteriális hatású, még mattít is. Gyakran kombinálják a niacinamiddal, a kettő ugyanis remekül kiegészíti egymást, és kifejezetten ütős páros, ha zsíros bőr mellett a mitesszerek, pattanások is jellemzőek.
  • Szalicilsav (BHA): ez egy olyan zsírban oldódó, gyengéd hámlasztó sav, ami képes a pórusok mélyére hatolni, és a pórusfalak hámlási folyamatát normalizálni.
  • Retinol: felgyorsítja a sejtmegújulást, csökkenti a pattanásokat és a tág pórusok megjelenését.
  • Teafaolaj: természetes gyulladáscsökkentő és fertőtlenítő.
  • Zöld tea kivonat: erős antioxidáns, nagyszerű gyulladáscsökkentő.
  • Panthenol: leginkább a napégés kapcsán szokott felbukkanni ez az összetevő, de zsíros bőrre is kiváló, mert kordában tartja a faggyútermelést.

Íme egy 10 perces arcjóga videó, ami feszesíti és üdébbé varázsolja az arcbőrt:

Ezek az arcápolással kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

