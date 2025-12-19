Kevesebb vegyszer, több gondoskodás – Íme a gyors és filléres házi ajakbalzsam receptje

Itt az ideje, hogy végre búcsút ints a száraz, kicserepesedett szájnak ezzel a házi ajakbalzsammal, aminek az elkészítésével nem kell órákig bajlódnod és még vagyonokat sem kell költened rá. Felejtsd el a vegyszerekkel teli termékeket és jutalmazd meg az ajkaidat egy hidratáló ápolással.

Ez a házi ajakbalzsam mesés ajkakat varázsol neked.

Fotó: Shutterstock

A házi ajakbalzsam csak természetes hozzávalókat tartalmaz, olcsó és akár 12 hónapig is eláll.

Elkészítéséhez csupán 4 összetevőre lesz szükséged.

Az ajakbalzsam receptje pofonegyszerű és 5-10 perc alatt megvan.

A házi ajakbalzsam elkészítéséből rengeteg előnyöd származhat

Nem tudod, hogyan ápold télen az ajkaidat? Akkor van számodra egy jó hírünk, ugyanis egy olyan receptet hoztunk neked, aminek az elkészítése gyerekjáték és csupán pár összetevő kell hozzá. Előtte azonban szeretnénk tisztázni a házi ajakbalzsam legnagyobb előnyeit, amik garantáltan meggyőznek majd arról, hogy a későbbiekben ne a bolti változat mellett tedd le a voksodat.

Többek között az otthoni opció óriási előnye, hogy csak természetes összetevőket tartalmaz, amihez az ízlésed szerint választhatsz illóolajat. Emellett az elkészítéséhez csak pár eszközre lesz szükséged, az ára pedig rendkívül alacsony, különösen, hogy az adag tél végéig elég lesz. Sőt, ha ez nem lenne elég, a házi ajakbalzsamok akár 1 évig is elállnak. Na, most már meggyőztünk?

A házi ajakbalzsam elkészítéséhez csupán pár összetevőre lesz szükséged.

Fotó: GettyImages

A házi ajakbalzsam hozzávalói:

2 evőkanál testvaj: ez az összetevő kellemesen hidratálja az ajkaidat, amelyből választhatsz kakaóvajat, shea vajat és mangóvajat is.

ez az összetevő kellemesen hidratálja az ajkaidat, amelyből választhatsz kakaóvajat, shea vajat és mangóvajat is. 2 evőkanál hordozóolaj: ezek az olajok adják meg az ajkaidnak a valódi hidratálást, amire szükségük van a fagyokban. Dönthetsz akár az édesmandula-, az olíva-, a napraforgó-, az avokádó- vagy a kókuszolaj mellett is.

ezek az olajok adják meg az ajkaidnak a valódi hidratálást, amire szükségük van a fagyokban. Dönthetsz akár az édesmandula-, az olíva-, a napraforgó-, az avokádó- vagy a kókuszolaj mellett is. 3 teáskanál méhviasz granulátum: ettől fog összeállni az ajakbalzsamod, miközben a méhviasz segít megnyugtatni a bőrt.

ettől fog összeállni az ajakbalzsamod, miközben a méhviasz segít megnyugtatni a bőrt. 4-5 csepp illóolaj: olyat válassz, ami kellemes illatot kölcsönöz neked, például levendulásat, narancsosat vagy borsmentásat.

Szükséged lesz még egy kis lábasra, egy hőálló tálra, illetve pár tubusra vagy tároló edényre.