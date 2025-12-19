Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Viola névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Házi ajakbalzsamot használó nő, akinek szépek az ajkai.

Kevesebb vegyszer, több gondoskodás – Íme a gyors és filléres házi ajakbalzsam receptje

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 10:15
hidratálásdiy ötletekajakápolás
A hideg időjárás miatt pillanatok alatt kicserepesedhet a szánk, ami ront a megjelenésünkön, emellett pedig kellemetlen érzést nyújt. Cikkünkben ezért egy olyan filléres házi ajakbalzsam receptet hoztunk el neked, ami pofonegyszerű és garantáltan mesés ajkakat varázsol.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Itt az ideje, hogy végre búcsút ints a száraz, kicserepesedett szájnak ezzel a házi ajakbalzsammal, aminek az elkészítésével nem kell órákig bajlódnod és még vagyonokat sem kell költened rá. Felejtsd el a vegyszerekkel teli termékeket és jutalmazd meg az ajkaidat egy hidratáló ápolással.

Házi ajakbalzsamot használó fiatal nő.
Ez a házi ajakbalzsam mesés ajkakat varázsol neked.
Fotó: Shutterstock
  • A házi ajakbalzsam csak természetes hozzávalókat tartalmaz, olcsó és akár 12 hónapig is eláll.
  • Elkészítéséhez csupán 4 összetevőre lesz szükséged.
  • Az ajakbalzsam receptje pofonegyszerű és 5-10 perc alatt megvan.

A házi ajakbalzsam elkészítéséből rengeteg előnyöd származhat

Nem tudod, hogyan ápold télen az ajkaidat? Akkor van számodra egy jó hírünk, ugyanis egy olyan receptet hoztunk neked, aminek az elkészítése gyerekjáték és csupán pár összetevő kell hozzá. Előtte azonban szeretnénk tisztázni a házi ajakbalzsam legnagyobb előnyeit, amik garantáltan meggyőznek majd arról, hogy a későbbiekben ne a bolti változat mellett tedd le a voksodat.  

Többek között az otthoni opció óriási előnye, hogy csak természetes összetevőket tartalmaz, amihez az ízlésed szerint választhatsz illóolajat. Emellett az elkészítéséhez csak pár eszközre lesz szükséged, az ára pedig rendkívül alacsony, különösen, hogy az adag tél végéig elég lesz. Sőt, ha ez nem lenne elég, a házi ajakbalzsamok akár 1 évig is elállnak. Na, most már meggyőztünk?

A kezében olajat tartó nő, aki éppen házi ajakbalzsamot készít.
A házi ajakbalzsam elkészítéséhez csupán pár összetevőre lesz szükséged.
Fotó: GettyImages

A házi ajakbalzsam hozzávalói:

  • 2 evőkanál testvaj: ez az összetevő kellemesen hidratálja az ajkaidat, amelyből választhatsz kakaóvajat, shea vajat és mangóvajat is.
  • 2 evőkanál hordozóolaj: ezek az olajok adják meg az ajkaidnak a valódi hidratálást, amire szükségük van a fagyokban. Dönthetsz akár az édesmandula-, az olíva-, a napraforgó-, az avokádó- vagy a kókuszolaj mellett is.
  • 3 teáskanál méhviasz granulátum: ettől fog összeállni az ajakbalzsamod, miközben a méhviasz segít megnyugtatni a bőrt.
  • 4-5 csepp illóolaj: olyat válassz, ami kellemes illatot kölcsönöz neked, például levendulásat, narancsosat vagy borsmentásat.

Szükséged lesz még egy kis lábasra, egy hőálló tálra, illetve pár tubusra vagy tároló edényre.

A házi ajakbalzsam elkészítése:

  1. Tedd bele egy hőálló tálba a testvajat, a hordozóvajat és a méhviaszt, majd gőz fölött (ahogy a csokoládét szokták) kezdd el összeolvasztani az egészet.
  2. Melegítsd addig, amíg a viasz megolvad, közben pedig néha kevergesd meg.
  3. Ezt követően vedd le a tűzről, cseppentsd bele az illóolajat (ha használsz), majd az ajakbalzsamot öntsd bele a tartókba.

Bors tipp: ha azt szeretnéd, hogy a konyhapult megússza a mutatványt, akkor fedd le papírtörlővel, hogy a viasz még véletlen se csöppenjen rá.

Az alábbi videóban a házi ajakbalzsam recept elkészítését tekintheted meg:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu